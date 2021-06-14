Дайджест: новый кабинет в Израиле, Байден обсудит Путина с партнерами по НАТО

58 минут назад

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Новым премьер-министром Израиля накануне стал лидер партии "Ямина" Нафтали Беннет - парламент Израиля большинством голосов утвердил новый состав правительства, положив конец 12-летнему правлению Биньямина Нетаньяху.

Согласно коалиционным договорённостям, Беннет проведет на посту ближайшие два года, затем его сменит лидер "Йеш Атид" Яир Лапид.

Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правительство после выборов 23 марта, уже четвертых за последние два года. В новом кабинете он станет лидером правой оппозиционной партии "Ликуд". Эта партия - все еще самая популярная в стране.

Нетаньяху выступал против нового правительства, называя его "опасной коалицией мошенничества и капитуляции" и пообещал "очень быстро свергнуть его".

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В английском графстве Корнуолл в воскресенье завершился саммит "Большой семерки", в котором принимали участие лидеры Великобритании, США, Канады, Японии, Франции, Германии и Италии.

В ходе встречи ее участники, в частности, договорились о совместных мерах по борьбе с пандемией коронавируса и ее последствиями, а также о мерах поддержки мировой экономики.

"Мы согласовали глобальную повестку по нескольким вопросам: завершение пандемии с помощью незамедлительных международных усилий и вакцинирование всего мира путем скорейшей поставки как можно большего количества безопасных вакцин как можно большему числу людей", - говорится в итоговом коммюнике.

Отдельная часть документа посвящена проблемам изменения климата. Страны G7 задумали "зеленую революцию", в рамках которой они рассчитывают ограничить рост глобальных температур и достичь нулевых выбросов углерода к 2050 году.

Не обошли участники саммита вниманием и Россию, в очередной раз заявив о ее дестабилизирующих действиях.

"Мы повторяем призыв к России прекратить дестабилизирующее поведение и вредоносные действия и выполнять международные обязательства в сфере прав человека", - говорится в коммюнике.

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В минувшую пятницу и выходные прошли первые матчи чемпионата Европы по футболу.

В матче-открытии сборная Италии разгромила Турцию со счетом 3:0, на следующий день с таким же результатом сборная России проиграла бельгийцам, а в воскресенье Англия взяла реванш у Хорватии за поражение на ЧМ-2018, победив со счетом 1:0.

Одним из самых зрелищных матчей первого уикенда Евро-2020 стала встреча сборных Нидерландов и Украины, завершившаяся со счетом 3:2 в пользу голландцев. Несмотря на проигрыш, главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко похвалил игроков.

"Хочу поблагодарить команду за то, как она отреагировала на ситуацию, когда счет был 0:2, в ситуации практически проигранного матча. Мы перестроились, выпустили более свежего игрока в середину. Команда себя хорошо проявила и показала", - сказал Шевченко на послематчевой пресс-конференции.

Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен в субботнем матче со сборной Финляндии перенес остановку сердца прямо на поле - он упал на газон в конце первого тайма, после чего врачи несколько минут оказывали ему помощь, делая непрямой массаж сердца.

Игрока удалось спасти, сейчас он находится в больнице. Что стало причиной остановки сердца, пока неизвестно.

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В Брюсселе сегодня открывается саммит лидеров стран НАТО. В повестке - Россия и Китай, а также противостояние киберугрозам.

В Белом доме сообщили, что американский президент Джо Байден обсудит с коллегами по альянсу предстоящую встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдет в среду в Женеве.

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В минувшую субботу мэр Москвы Сергей Собянин объявил нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников и рекомендовал компаниям перевести часть сотрудников на удаленку.

Все это происходит на фоне стремительного роста случаев заражения коронавирусом, особенно в Москве.

Накануне вечером о новых коронавирусных ограничениях объявили и власти Санкт-Петербурга.

В частности, заведениям общепита запрещается работать ночью, закрываются фудкорты, а заполняемость кинотеатров сократится с 75 до 50%.

Ограничения также коснутся футбольных болельщиков - в фан-зонах Евро-2020 с 17 июня запрещается продажа продуктов питания, за исключением напитков, и работа общепита.

Президент США Джо Байден не намерен проводить совместный брифинг с российским президентом Владимиром Путиным после встречи в Женеве, пишет New York Times.

Это решение мотивировано тем, чтобы не давать российскому президенту международную платформу, которую он получил во время пресс-конференции по итогам переговоров с Дональдом Трампом в Хельсинки в 2018 году (тогда многие утверждали, что Путин выглядел куда более выигрышно, чем бывший президент США).

Джо Байден пояснил, что не хочет превращать пресс-конференцию в "соревнование" перед журналистами.

"Это не состязание в том, кто может выступить лучше перед прессой или поставить друг друга в неловкое положение, - цитирует Байдена издание The Hill. - Речь идет о том, чтобы предельно ясно обозначить условия, необходимые для улучшения отношений с Россией".

Джо Байден заявил, что открыт к предложению Владимира Путина об обмене киберпреступниками между Москвой и Вашингтоном. Об этом, как пишет Financial Times, президент США заявил на саммите "Большой семерки".

В воскресенье российское телевидение показало фрагмент интервью с Путиным, в котором он заявил, что Россия и США должны "взять на себя равные обязательства" по обмену преступниками.

В ответ на это Байден подчеркнул, что готов привлечь к ответственности находящихся в США хакеров, если они совершили преступления против России.

Позже советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан пояснил, что Байден вовсе не имел в виду обмен преступниками.

"Он имел в виду, что если Владимир Путин придет и скажет: "Я готов сделать так, чтобы киберпреступники были привлечены к ответственности", Джо Байден готов прийти и сказать, что киберпреступники могут быть привлечены к ответственности в Америке, потому что это уже происходит. Так что речи о каком-то обмене здесь не идет".

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В Мадриде прошла многотысячная акция протеста против помилования каталонских политиков, осужденных за организацию референдума о независимости региона в 2017 году, который официальный Мадрид считает незаконным.

В 2019 году Верховный суд Испании приговорил девятерых человек к тюремным срокам до 13 лет. Этот приговор приветствовали многие испанцы, опасающиеся распада страны, а вот в самой Каталонии решение суда вызвало осуждение: местные жители восприняли это как месть, пишет Times.

Теперь этот вопрос рассмотрит правительство страны.

Премьер-министр Испании Педро Санчес считает, что помилование политиков поможет Испании заживить раны и двигаться вперед, но скептики подчеркивают: для принятия решения в пользу помилования коалиционному правительству Санчеса необходимо заручиться поддержкой сепаратистских партий.

Фрагментированный 350-местный испанский парламент затрудняет принятие решений, поскольку социалистическая партия Санчеса (PSOE) имеет 120 мест в парламенте, а левый альянс Подемос - 35.

В 2017 году более сотни солдат стали жертвами пыток в Азербайджане, где от них требовали признаться в шпионаже в пользу Армении. Многие из них погибли. Прошло четыре года, а новые ужасающие подробности "Тертерского дела" продолжают поступать.