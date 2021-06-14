Новый премьер Израиля Нафтали Беннет официально вступил в должность. Нетаньяху обещает свергнуть "опасное правительство"

14 июня 2021, 11:25 GMT

Автор фото, EPA Подпись к фото, Нафтали Беннет заявил, что его правительство будет работать на благо всех людей

В Израиле в понедельник приступило к работе новое правительство без Биньямина Нетаньяху. Премьер-министр Нафтали Беннет, состав кабинета которого кнессет утвердил накануне, пообещал, что правительство будет стараться объединить граждан. В офисе Нетаньяху тем временем говорят, что бывший премьер полон решимости сменить "опасное правительство".

Нафтали Беннет, выступая накануне в кнессете, заявил, что его правительство будет работать "на благо всех людей", пообещав реформы образования и здравоохранения.

Нетаньяху, 12-летнему правлению которого положила конец оппозиционная коалиция, полон решимости как можно быстрее отстранить от власти правительство Беннета-Лапида.

В понедельник СМИ отметили, что традиционная церемония передачи дел от бывшего премьера нынешнему не была назначена.

Комментируя этот момент, представитель Нетаньяху Топаз Лук заявила, что бывший премьер полон решимости отстранить это опасное правительство как можно скорее. Как именно Нетаньяху планирует это сделать, Лук не сказала.

Позже появилась информация, что передача дел все же состоится: Нетяньяху и Беннет должны встретиться в канцелярии премьер-министра, после чего Нетяньяху соберет оппозицию на первое совещание.

В воскресенье парламент Израиля большинством голосов утвердил новый состав коалиционного правительства. Беннет будет премьер-министром в течение двух лет, а затем уступит это место Лапиду на два года до новых парламентских выборов. За новый кабинет проголосовало 60 депутатов, против - 59. Один человек воздержался.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Беннет (справа) положил конец рекордно долгому правлению Нетаньяху

Беннет и Нетаньяху вели себя достаточно дружелюбно по отношению друг к другу: после голосования бывший премьер подошел к новому и пожал ему руку.

"Это не день траура - это день, когда в демократическом государстве сменилось правительство, вот и все. Мы сделаем все, чтобы никому не нужно было бояться, - заявил Беннет в воскресенье. - А тем, кто сегодня танцует на улице, я хочу сказать - не пляшите на чужом горе. Мы не враги, мы - один народ".

Представители Палестинской автономии равнодушно отнеслись к политическим событиям в Израиле.

"Новое правительство неверно называть "правительством перемен", разве что имеется в виду, что в нем больше нет Нетаньяху. Что касается будущей политики новых властей, то мы не ожидаем никаких изменений в нашем отношении, а возможно, станет еще хуже", - сказал глава ПА Махмуд Аббас.

Группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа и отрицающая право Израиля на существование, дала понять, что не намерена менять свою тактику ни при каких раскладах.

"Любое израильское правительство является оккупантом, которому необходимо оказывать все виды сопротивления, но главным образом, - вооруженное", - заявил пресс-секретарь группировки Фаузи Бархум.

Мировые лидеры продолжают поздравлять Беннета. Президент США Джо Байден выразил надежду, что правительствам их стран удастся выстроить близкие и долгие отношения.

Однако накануне Биньямин Нетаньяху выразил уверенность, что теперь Белый дом просто будет диктовать Израилю его повестку.

"Теперь в стране нет никого, кто сможет говорить Вашингтону "нет", - сказал он.

От старых привычек трудно избавиться

Том Бейтмен, корреспондент Би-би-си на Ближнем Востоке.

Когда накануне проходило голосование в кнессете, Биньямин Нетаньяху сел на место премьер-министра, и его пришлось просить пересесть на место лидера оппозиции.

Это был исторический момент: Нетаньяху почти буквально сместили с кресла, которое он занимал рекордно долгий срок.

Нетяньяху никуда не денется, по крайней мере пока. Он останется в оппозиции, и оттуда будет стараться расколоть, саботировать - как он выражается "свергнуть" новое правительство.

Нынешняя коалиция - самая широкая в истории Израиля, что может сделать ее и самой нестабильной. Беннету будет сложно даже удержать ее от распада.

Прочна ли коалиция?

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Смену правительства в воскресенье жители Израиля праздновали на улицах

На первый взгляд, правительство Беннета-Лапида уникально в 73-летней истории Израиля.

В коалицию вошли очень разные партии - от правых ("Ямина", "Тиква Хадаша" и "русская" партия "Наш дом Израиль") до центристских ("Еш Атид" и "Кахоль-лаван") и левых (Лейбористская партия и "Мерец"). А также консервативная исламистская партия "Объединенный арабский список" (РААМ). Также ожидается, что в кабинете будет рекордное количество министров-женщин - девять.

Присутствие в одном альянсе таких партий, как РААМ и "Ямина" означает, что между ними неизбежно возникнут разногласия относительно взаимоотношений с палестинцами.