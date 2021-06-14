В Новосибирске взорвалась автозаправочная станция. Пострадали более 25 человек

14 июня 2021, 15:17 GMT Обновлено 5 часов назад

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Взрыв на автозаправке в Новосибирске. Видео

На автозаправочной станции в одном из районов Новосибирска произошел пожар, в результате которого взорвались несколько емкостей с топливом. По предварительным данным, пострадали более 25 человек, некоторые из них находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Представитель компании "Еврогаз", которой принадлежит АЗС на Гусинобродском шоссе, сообщил агентству ТАСС, что пожар начался во время заправки автомобиля газом. Согласно этим данным, произошло от четырех до пяти взрывов, при этом огонь распространился на территории больше тысячи квадратных метров.

Автор фото, EPA

Вместе с тем, представитель местного управления МЧС Евгений Лебедев сообщил агентству, что пожар произошел, поскольку один из газовозов не был заземлен в момент, когда топливо сливалось в стационарную емкость.

Новосибирский информационный сайт NGS.ru публикует кадры, на которых виден высокий огненный факел во время взрыва и газовая цистерна, перелетающая на большое расстояние и попадающая в машину. Съемки взрыва также публикуют и другие российские СМИ.

МЧС сообщило, что около 17:00 по московскому времени открытое горение было ликвидировано. Однако на кадрах с места происшествия видно, что над местом возгорания по-прежнему поднимается дым.

"Подумали, что война"

NGS.ru передает слова местной жительницы Екатерины, которая стала свидетелем произошедшего. "В небе увидели огромную огненную шапку, страшно испугались. Честно говоря, сперва подумали, что война, - сказала она. - Присмотрелись, вышли на балкон, долго стояли. Ещё три взрыва увидели, от каждого почти отбрасывало, все стены дрожали, лицо обдуло горячим воздухом. Очень сильно грохотало. От страха сердца посжимались. Не каждый день такое увидишь".

Автор фото, Rostislav Netisov/TASS

По данным ТАСС, по меньшей мере четверо из пострадавших - сотрудники станции и двое пожарных. Главврач станции скорой помощи Новосибирской области Ирина Большакова сообщила Интерфаксу, что среди тех, кто оказался в больнице, есть дети. "Есть еще один тяжелый, и еще один ребенок 12 лет, его состояние - средней степени тяжести, даже, скорее легкой, но он госпитализирован", - сказала Большакова. Ранее также сообщалось о госпитализации 10-летнего ребенка.

Всего, как сообщается, госпитализированы 17 человек.

Агентство ТАСС цитирует источника в экстренных службах, по данным которого число пострадавших продолжает расти, поскольку люди продолжают обращаться за медицинской помощью, и сейчас достигло 33. Интерфакс при этом сообщает со ссылкой на представителя регионального министерства здравоохранения, что общее число пострадавших составляет 28 человек. По данным разных агентств, в тяжелом состоянии находятся от семи до девяти человек.