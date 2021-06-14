Отмена локдауна в Англии откладывается, число пациентов с ковидом в реанимациях растет

14 июня 2021, 17:20 GMT Обновлено 3 часа назад

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В Англии антивирусные ограничения останутся в силе и после полной отмены локдауна 21 июня, заявил премьер-министр Борис Джонсон на пресс-конференции.

Члены кабинета министров приняли решение отложить отмену правил социального дистанцирования еще на четыре недели. Изначально на 21 июня планировалась полная отмена антивирусных ограничений.

Это значит, что ограничения по заполняемости спортзалов, пабов и кинотеатров останутся в силе, а ночные клубы и концертные площадки не откроют.

Впрочем, решение еще предстоит провести через нижнюю палату парламента. Некоторые депутаты могут не одобрить продление локдауна.

21 июня Англия должна была перейти на последний, четвертый уровень отмены локдауна. Он предполагает полную отмену действующих ограничений, в том числе на встречи людей, живущих в разных домах, и на походы в гости.

Однако некоторые ученые призывали отложить выход из локдауна, чтобы на фоне роста случаев заражения "индийским" вариантом коронавируса (вариант Дельта) успело привиться как можно больше людей.

"Имеет смысл немного подождать"

Выступая на брифинге, Борис Джонсон признался, что перед правительством стоял нелегкий выбор: ввести четвертую ступень снятия ограничений, как и планировалось, 21 июня, но тогда существовал серьезный риск, что вирус обгонит процесс вакцинации, и это приведет к тысячам новых смертей, которых можно было бы избежать. Или же, сказал премьер-министр, мы могли дать системе здравоохранения еще несколько важных недель, чтобы сделать прививки тем, кому они необходимы.

И поскольку, по его словам, были выполнены не все из четырех критериев, необходимых для снятия ограничений в Англии, он полагает, что было бы разумно "подождать еще немного".

Джонсон подчеркнул, что правительство сильно встревожено вариантом Дельта: заражение этим штаммом растет в среднем со скоростью 64% в неделю, а в самых неблагополучных регионах и вовсе удваивается за тот же период.

"Так что даже если связь между заражениями и госпитализацией ослабла, она не полностью устранена", - отметил он, добавив, что число пациентов в отделениях реанимации продолжает расти.

Премьер-министр также пообещал сократить интервалы между первой и второй прививками для граждан в возрасте старше 40 лет.

Между тем представители системы здравоохранения говорят, что вакцина Pfizer/BioNTech на 96% гарантирует, что после двух доз вы не попадете в больницу с вариантом Дельта, в то время как вакцина от Oxford/Astrazeneca дает гарантию в 92%.

Анализ

Ник Триггл - корреспондент Би-би-си по вопросам здравоохранения

Если бы не вариант Дельта, правительство объявило бы о полной отмене локдауна.

Однако этот более заразный штамм, от которого хуже помогает одна доза вакцины, стал причиной серьезных осложнений.

Это видно по тому, как быстро растет заражаемость. При нынешнем росте мы могли бы увидеть январские уровни заражаемости к концу июля.

Что это означает в смысле заполняемости больниц, не совсем ясно. Понятно, что вакцины ослабили связь между заражением и госпитализацией, но не разорвали ее - количество поступающих в больницы растет.

По предварительным данным, в больницу попадает меньше 5% заразившихся. Раньше эта доля составляла около 10%.

Однако все же есть риск, что если бы мы достигли январских уровней заражения, то речь шла бы о двух тысячах госпитализированных пациентов в месяц - в два раза больше, чем от зимней инфекции респираторных заболеваний.

Все это, конечно, только теории, и отсрочка отмены ограничений даст ученым больше времени на анализ тенденций.

Возможно даже, что благодаря вакцинации к тому времени остановится и рост числа заражений.

А что говорят эксперты?

По мнению профессора эпидемиологии инфекционных заболеваний Эдинбургского университета Марка Вулхауса, у введенной отсрочки есть два основных преимущества.

"Во-первых, - полагает профессор, - за это время удастся повысить долю взрослых британцев, получивших обе дозы вакцины, а это важный фактор, поскольку вторая доза значительно повышает уровень защиты от Дельта-варианта".

Во-вторых, по мнению Марка Вулхауса, отсрочка позволит лучше понять, насколько опасен Дельта-вариант: способен ли он создать серьезную проблему для системы здравоохранения, выдержит ли она вообще.

"Нужно понимать, - подчеркивает эксперт, - что большое число заражений (в основном молодых людей, которые еще не были привиты) неизбежно затронет и наиболее уязвимые группы - даже среди уже вакцинированных, поскольку, хотя прививка и дает высокий уровень защиты, она все же не гарантирует 100-процентного иммунитета".

В свою очередь, профессор психиатрии Королевского колледжа Лондона сэр Саймон Уэссели говорит, что, как эпидемиолог, он вынужден согласиться: выбора у властей практически не было.

"Как психиатр, я не думаю, что месячное продление [локдауна] окажет столь же негативное влияние на психическое здоровье населения, как большие локдауны, - говорит сэр Саймон Уэссели. - Жесткие ограничения на социальные контакты и живое общение стали одним из худших решений властей в ходе борьбы с пандемией, поскольку людей фактически лишили основного способа, позволяющего нам справиться с угрозой, стрессом и опасностью - и это тогда, когда именно это было нам жизненно необходимо".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Многие британцы недовольны продолжающимися ограничениями, связанными с эпидемией

Утром в понедельник заместитель министра здравоохранения Эдвард Аргар в эфире Би-би-си говорил о росте числа заражений "индийским" вариантом и числа госпитализированных в Великобритании.

Самые тяжелые случаи - это люди, которые не привились или получили только одну дозу вакцины, сказал Аргар. Он считает, что за дополнительные четыре недели можно привить около 10 млн человек.

Свадьбы и ночная жизнь городов - это то, что сильнее всего пострадает от продления локдауна. По оценке профильного профсоюза, отменить могут около 50 тыс. свадеб, запланированных на месяц после 21 июня.

Ночные клубы потратили миллионы фунтов на подготовку к открытию, и теперь ассоциация их владельцев планирует оспорить в суде право продлить локдаун.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, 14 июня протестующие против локдауна собрались у Букингемского дворца

По оценке организации UKHospitality, пабы, бары и рестораны в Англии из-за продления локдауна на месяц потеряют в сумме около 3 млрд фунтов.

В воскресенье в Британии было зарегистрировано около 7500 новых заражений, а также восемь смертей у пациентов, у которых был диагностирован ковид в предыдущие 28 дней.