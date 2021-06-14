НАТО готов к диалогу с Россией, при этом его двери открыты для Украины и Грузии

14 июня 2021, 15:22 GMT Обновлено час назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Генсек НАТО Йенс Столтенберг еще до начала саммита заявил, что речь, среди прочего, пойдет о России и Китае. Эти страны, по мнению НАТО, представляют угрозу безопасности государств-членов альянса

НАТО хотел бы продолжать диалог с Россией через Совет Россия-НАТО для установления более предсказуемых отношений, говорится в итоговом коммюнике саммита Североатлантического альянса, прошедшего в понедельник в Брюсселе.

"Мы продолжим стремиться к конструктивным отношениям с Россией, когда ее действия это позволяют", - сказано в документе.

При этом альянс также предупредил, что будет реагировать на рост ядерного потенциала России: "У нас нет намерений размещать в Европе наземные ядерные ракеты, но НАТО будет отвечать на расширение российского арсенала".

НАТО также призвал Москву отказаться от ярлыка "недружественные страны" в отношении стран-участниц альянса США и Чехии.

Одной из важных тем возможных будущих переговоров в НАТО назвали ситуацию вокруг Украины.

Двери НАТО открыты для Украины и Грузии

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На Украине многие давно уже ратуют за вступление в НАТО

Лидеры НАТО в заключительной декларации, принятой по итогам саммита, подтвердили, что двери альянса открыты для Украины и Грузии, но назвали целый ряд условий, которые необходимо выполнить, прежде чем эти страны смогут присоединиться к НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что решения, принятые еще на саммите в Бухаресте в 2008 году, остаются в силе, и что НАТО уже делает и готов сделать еще больше для того, чтобы помочь Украине и Грузии осуществить реформы, которые приблизят их к вступлению в альянс.

Однако, по словам генсека НАТО, Украина должна воспользоваться всеми имеющимися в ее распоряжении возможностями, чтобы соответствовать принципам и стандартам НАТО.

Чтобы заложить фундамент для мирной и процветающей Украины, необходимо провести широкомасштабные и необратимые реформы, включая борьбу с коррупцией, децентрализацию власти, основанную на демократических ценностях, включение в политический процесс всех сил, уважение прав человека и меньшинств и верховенство закона, отметил Столтенберг.

При этом он еще раз подчеркнул, что только страны-члены НАТО и Украина вправе принимать решение о ее членстве в альянсе, и Россия в этом процессе права голоса не имеет.

"Противостоять Китаю"

Лидеры НАТО обсуждали также наращивание военно-экономической мощи Китая, всемирную киберугрозу и роль альянса на международной арене.

Встреча прошла в узком составе, собрались только члены альянса без стран-партнеров, и была очень короткой - всего несколько часов. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал ее поворотной для многих будущих мировых процессов.

В частности, он заявил, что альянс должен противостоять усилению влияния Китая как страны, представляющей угрозу безопасности целого ряда государств. Ожидается, что партнеры согласуют единую позицию по этому вопросу.

Главным образом НАТО беспокоят возросшие военные возможности Китая, которые вкупе с главенствующей в стране коммунистической идеологией могут представлять угрозу демократическим ценностям стран-членов альянса и их интересам за рубежом.

В последние годы Китай стал очень активен в Африке, создав там свои военные базы. Совместные военные учения Китая и России НАТО тоже рассматривает как демонстрацию силы.

Автор фото, AFP Подпись к фото, НАТО беспокоит наращивание Китаем его военной мощи (архивное фото китайской подлодки)

Следы самых масштабных кибератак последних лет на ключевые структуры Запада также ведут в Россию и Китай.

"Мы не вступаем в новую холодную войну, Китай не является нашим противником или врагом, - подчеркнул Йенс Столтенберг на встрече с журналистами перед началом саммита. - Однако нам как альянсу необходимо решать проблемы, которые подъем Китая создает для нашей безопасности".

Накануне с критикой в адрес Китая и решимостью ему противостоять выступили лидеры "Большой семерки" в завершение саммита, прошедшего в английском графстве Корнуолл.

Примирение с США

В ходе встречи был дан новый старт взаимоотношениям США с другими членами альянса. Их партнерство сильно пошатнулось в период правления Дональда Трампа.

Трамп в свое время поднял вопрос о несправедливом распределении финансирования альянса. Он говорил, что США делают самые большие взносы, и обещал пересмотреть обязательство своей страны защищать в случае угрозы европейских партнеров, если те не увеличат финансирование НАТО.

В ходе краткосрочного визита в Брюссель новый американский президент Джо Байден постарался исправить ситуацию.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Джо Байден совершает свое первое европейское турне в качестве президента США. Выходные он провел в Британии на саммите G7, а после саммита НАТО отправится в Женеву на встречу с Владимиром Путиным

"Я хочу сказать предельно ясно: НАТО имеет огромную важность для защиты американских интересов", - заявил Байден в преддверии саммита.

Он особо подчеркнул приверженность США соблюдению пятого пункта основополагающего соглашения альянса, который гласит, что страны-участницы обязуются защищать друг друга от внешних угроз.

В связи с этим президент США заявил лидерам Эстонии, Латвии и Литвы, с которыми встречался на самите НАТО в Брюсселе, что США всегда готовы поддержать их в противостоянии с Россией.

"Я заверил их, что так и скажу президенту Путину, что не ищу конфликта с Россией, но мы будем реагировать, если Россия продолжит свои вредоносные действия", - заявил Байден журналистам на пресс-конференции по итогам саммита.

В ходе встречи НАТО обсуждались также климатические изменения и вывод своего контингента из Афганистана. Это было самое длительное присутствие сил альянса в третьей стране за всю его историю.

НАТО возвращает позиции

Сегодня альянс объединяет 30 стран Европы и Северной Америки. Он был создан после Второй мировой войны как ответ на расширение своего влияния в Европе Советским Союзом, и изначально в него входили лишь 12 стран.

До сих пор Кремль часто объясняет свою недружественную политику продвижением НАТО на восток, которого альянс в 1990-х годах якобы обещал не предпринимать, но, по словам Москвы, обещания не сдержал.

После развала СССР НАТО принял в свои ряды страны бывшего соцлагеря, что Россия расценивает как недружественный шаг у ее границ.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Турция - один из самых проблематичных членов альянса, так как остальные страны НАТО часто не согласны с политикой Реджепа Тайипа Эрдогана в определенных вопросах

В последние годы альянс переживал непростые времена. Среди его членов начали появляться разногласия по таким ключевым вопросам, как цели существования организации и ее финансирование.