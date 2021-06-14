Белорусские власти привезли Романа Протасевича на брифинг с журналистами

7 часов назад

Автор фото, BPC

Министерство иностранных дел Беларуси организовало брифинг для журналистов, на который привезли находящегося под стражей журналиста Романа Протасевича.

Журналисты заранее не знали, что Протасевич будет в зале. В последний момент на стол, за которым должны были сидеть спикеры, поставили табличку с именем журналиста.

"Как вы видите, в последний момент в состав участников были внесены изменения. Мы узнали о желании Романа пообщаться со СМИ", - заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз. Роман Протасевич содержится в СИЗО, не имеет доступа к интернету и нечасто видится со своим адвокатом: только 8 июня к нему допустили защитника, которая в течение предыдущих десяти дней каждый день пыталась попасть к Протасевичу. Традиционно желания обвиняемых пообщаться с журналистами игнорируются.

Журналисты Би-би-си, аккредитованные на брифинг, вышли из зала, когда было объявлено о том, что Протасевич изъявил желание "пообщаться со СМИ", отказавшись принимать участие в мероприятии, в котором задержанный журналист мог находиться не по своей воле.

Журналистка БелаПАН, присутствовавшая на мероприятии, не стала задавать вопросов Протасевичу - вместо этого она поддержала арестованного коллегу: "Мне сложно представить, что вы пережили за последние недели. Я искренне вам сочувствую. Вам также искренне сочувствуют многие люди в Беларуси и многие ваши коллеги".

Оставшиеся журналисты адресовали большинство вопросов Протасевичу, спросив об избиениях и применении силы. Арестованный журналист вновь повторял, что сотрудничает со следствием и дает признательные показания. То же самое он уже говорил на двух видеозаписях, которые были показаны в эфире государственного телеканала ОНТ.

Отец Протасевича Дмитрий тогда заявил, что этот эфир был "результатом недели пыток", и не исключил, что его сын находился под воздействием психотропных препаратов.

"Сначала его пытались душить, избивали, сейчас видны следы от наручников. Сколько его в них держали - страшно даже предположить. Его запугали. Либо его просто напичкали психотропными веществами и заставляют говорить то, что нужно говорить, при этом предварительно запугав", - предположил Дмитрий Протасевич.

Представители белорусской оппозиции также называли видео "пыточным", обратив внимание зрителей на условия, в которых содержатся заключенные в Беларуси.

"Мы не должны верить словам этих людей, в том числе Романа Протасевича. Нужно понимать, что их заставляют это говорить", - сказала тогда Светлана Тихановская, экс-кандидат в президенты страны.

23 мая Протасевич с девушкой, гражданкой России Софией Сапегой, летел из Афин в Вильнюс. Самолет был посажен в Минске, где обоих задержали и поместили в СИЗО.

Сегодня представитель Следственного комитета Беларуси впервые рассказал, в чем обвиняют Сапегу.

"Софья Сапега была задержана в аэропорту по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных 342-й статьей (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок). Но практически сразу она была привлечена в качестве обвиняемой по другому уголовному делу, которое расследуется по части 3 статьи 130 - это разжигание социальной вражды и розни", - заявил глава СК Дмитрий Гора, добавив, что по второму делу Сапеге предъявлено обвинение.