Дайджест: Байден назвал Путина достойным соперником и рассказал, о чем будет с ним говорить

2 часа назад

Автор фото, Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что у России и США есть потенциал для сотрудничества, но существуют красные линии, которые пересекать нельзя. Именно это американский лидер, по его словам, планирует донести до российского президента Владимира Путина на встрече в Женеве.

"Я ясно дам понять президенту Путину, что есть сферы, где мы можем сотрудничать, если он выберет сотрудничество, а если он не пойдет на сотрудничество и будет вести себя так, как он делал это в прошлом, мы ответим на это", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Брюсселе.

Байден также заявил, что считает Путина достойным соперником. "Я встречал Путина, он умный и жесткий", - сказал Байден.

Накануне Кремль опубликовал расшифровку интервью, которое Владимир Путин дал американскому телеканалу Эн-би-си перед встречей с Байденом.

В нем он, в частности, ответил на вопрос о том, может ли он гарантировать, что оппозиционер Алексей Навальный выйдет из колонии живым, и ответил на обвинения в том, что Россия ведет против США кибервойну.

Как ожидается, Байден и Путин прибудут в Женеву сегодня. Их встреча состоится в среду на женевской вилле Ла Гранж.

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Пресненский суд Москвы рассмотрит по существу иск Алексея Навального к пресс-секретарю российского президента Дмитрию Пескову.

В иске Навальный требует от Пескова опровергнуть несколько сказанных им публично фраз, в том числе о том, что с оппозиционером якобы "работают специалисты ЦРУ".

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В понедельник на чемпионате Европы по футболу случилась первая ничья - Испания и Швеция не смогли открыть счет в матче, который прошел вечером в Севилье.

Главному тренеру испанской сборной Луису Энрике даже пришлось извиняться за такой результат: "Ничья оставила горькие чувства. Прошу прощения у футболистов и болельщиков. В этот вечер мы должны были побеждать".

В других матчах Шотландия на домашнем стадионе в Глазго уступила Чехии со счетом 0:2, а Польша проиграла Словакии (1:2).

Автор фото, Corbis News/Getty Images Подпись к фото, По данным СМИ, среди экспертов был экс-посол США в России Майкл Макфол

Президент США Джо Байден созвал группу экспертов по России для подготовки к саммиту с Владимиром Путиным, включая бывших чиновников администрации Дональда Трампа, сообщает издание Axios со ссылкой на источники.

Экспертная группа призвала Байдена не проводить совместную пресс-конференцию с Путиным и не давать президенту России какой-либо возможности затмить переговоры предложениями, высказанными публично, пишет издание.

Во время брифинга эксперты обозначили план, которого стоит придерживаться Джо Байдену: он должен вести предельно откровенный разговор, который не оставит у Путина сомнений относительно позиции американского лидера по разным вопросам: от хакерских атак до соблюдения прав человека.

Некоторые участники встречи выступили за поиск новых возможностей по взаимодействию с Россией, начиная от программ по обмену студентами до восстановления дипломатических и консульских должностей.

В группу экспертов вошло около 12 человек, включая двух бывших послов США при Бараке Обаме - Майкла Макфола и Джона Теффта. На встрече также присутствовала бывший директор департамента по Европе и России Совета национальной безопасности Фиона Хилл. Хилл сопровождала Дональда Трампа во время российско-американского саммита в Хельсинки в 2018 году.

Она также известна как жесткий критик Владимира Путина и политики Кремля. Именно этой теме посвящена одна из ее книг - "Мистер Путин: агент спецслужб в Кремле".

Потенциальная война США против России или Китая будет долгой, пишет журналист Хал Брэндс в колонке для агентства Блумберг.

"Пентагон серьезно относится к победе на начальных этапах в войне с Китаем или Россией, но войны между великими державами редко заканчиваются после первого залпа".

Чисто теоретически сценарии потенциальной войны против России или Китая представить не так уж трудно, рассуждает он. Пекин пытается ворваться и захватить Тайвань, Россия наносит авиаудар по наиболее уязвимому члену НАТО. Но даже если США и удастся молниеносно отразить первый удар, это не означает, что конфликту быстро придет конец.

"Владимир Путин и Си Цзиньпин наверняка опасались бы того, что признание своего поражения от рук США сделает их страны геополитически уязвимыми. Они будут беспокоиться, что развязывание, а затем проигрыш крупной войны поставят под угрозу их политическое выживание. С точки зрения политологии, они скорее сделают ставку на воскрешение, чем смиренно уступят", - пишет автор.

Поэтому США должны быть готовы к долгим и изнурительным конфликтам, которые могут тянуться месяцам или даже годами. Американское военное планирование должно быть сосредоточено не только на скорости реагирования, но и на выносливости.

Чтобы развязать большую войну, не нужно много навыков или дальновидности. Однако, чтобы суметь завершить конфликт, не оказавшись на пороге катастрофы, может потребоваться немало выдержки и изобретательности, считает Брэндс.

Автор фото, AFP

Несмотря на популярность Биньямина Нетаньяху в Израиле, за годы правления он создал "ядовитую политическую атмосферу", которая в конце концов погубила его самого, пишет Financial Times. Залечивать раны теперь придется новому правительству под руководством Нафтали Беннета.

Будучи искусным тактиком, Нетаньяху обеспечил относительную стабильность и экономическое процветание в регионе, однако его заслуги были омрачены "напыщенным" и "нелиберальным" поведением.

В течение многих лет он нагнетал напряженность в отношениях с израильскими арабами, принимая законы, которые усиливали их дискриминацию. После десятилетия все более ползучей колонизации Западного берега разрешение израильско-палестинского кризиса как никогда выглядит столь отдаленным.

Его преемник, Нафтали Беннет - ультранационалист, еще более правый, чем сам Нетаньяху. И если хрупкой коалиции все-таки удастся сплотиться, она должна будет сдерживать радикальные взгляды Беннета.

В свою очередь Нетаньяху должен сосредоточиться не на попытках подорвать новое правительство, а на собственном судебном процессе по делу о коррупции и позволить правосудию наконец восторжествовать, заключает FT.

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