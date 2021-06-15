Виски в обмен на вино. Британия договорилась о свободной торговле с Австралией

57 минут назад

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Великобритания и Австралия договорились об условиях соглашения о свободной торговле. Это первый подобный документ, который Лондон начал разрабатывать с чистого листа: все предыдущие торговые договоры, заключенные Великобританией после брексита, были пролонгацией сделок в рамках ЕС.

Лондон объявил, что договор, согласованный премьер-министрами двух стран Борисом Джонсоном и Скоттом Моррисоном, удешевит экспорт в Австралию таких популярных британских товаров, как автомобили, шотландское виски, печенье и керамика.

Вместе с тем, некоторые британские фермеры опасаются, что после соглашения в Великобританию начнут поступать дешевые и не всегда качественные австралийские сельскохозяйственные продукты. В Австралии фермерам разрешается применять фитогормоны, пестициды и кормовые добавки, запрещенные в Британии. Британский союз фермеров также утверждает, что стоимость производства говядины в этой стране ниже, чем в Британии, и интересы британских фермеров могут пострадать.

Эксперты считают подписание соглашения с Австралией важным для Британии шагом на пути к многосторонней сделке по торговле в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

После выхода Великобритании из ЕС страна уже подписала 66 торговых соглашений с разными странами мира, однако почти все они стали автоматическим продлением сделок, заключенных в рамках ЕС, а это означает, что принципы взаимной торговли по сути не изменились. Единственное соглашение, в котором были предусмотрены некоторые новые условия, стал договор с Японией, заключенный Британией в октябре 2020 года.

Соглашение с Австралией, как ожидается, даст австралийским и британским компаниям доступ к рынкам обеих стран. В первую очередь оно коснется сельскохозяйственного сектора и производителей продуктов питания. Возможно, именно с этим было связано меню ужина двух премьер-министров на Даунинг-стрит: валлийский ягненок, шотландский лосось и австралийское вино.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Скотт Моррисон и Борис Джонсон во время переговоров в Корнуолле

В 2019-20 годах объем взаимной торговли между Австралией и Великобританией составил 20,1 млрд фунтов стерлингов (около 28,3 млрд долларов США). Из Австралии в Великобританию больше всего продавали металл, вино и механическое оборудование, британцы поставляли австралийцам в основном автомобили, лекарства и алкогольные напитки.

Мясо составляет совсем небольшую долю в общей структуре торговли между двумя странами - всего лишь 0,15% австралийской говядины идет в Британию. Около 14% баранины на британских прилавках - из Австралии.

Анализ: на что готов пойти Лондон?

Шаима Халиль, корреспондент Би-би-си в Австралии

Лидеры двух стран встретились за ужином, и британско-австралийское торговое соглашение уже почти стало реальностью. Оба премьер-министра теперь могут говорить, что заключили важнейшую первую сделку после брексита.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Британия покупает значительное количество австралийской баранины

Австралийские фермеры в течение последних 50 лет по сути не имели доступа к британским рынкам: через ограничения, тарифы и квоты, принятые в Брюсселе, прорваться было практически невозможно. Президент Австралийской ассоциации фермеров называет экспорт в Британию очень сложным делом - это "слишком дорого и слишком далеко".

Как ожидается, в соглашении будет пункт об отмене тарифов и квот в течение 15 лет. Сельхозсектор Австралии получит доступ на к столь желанному британскому рынку.

Это само по себе важная новость, однако сейчас, когда фермеры лихорадочно ишут возможность диверсификации экспорта из-за трений между Канберрой и Пекином, она становится еще важнее. В прошлом году Пекин повысил пошлины на все австралийские продукты - от говядины до ячменя, вина, лобстеров и угля.

Британские фермеры озабочены. Они видят в крупномасштабном дешевом импорте из Австралии угрозу своему благосостоянию. Их уверяют, что в соглашении предусмотрены механизмы защиты их интересов, но что это за механизмы - нам только предстоит узнать.