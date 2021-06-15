Президенты Эрдоган и Алиев в Шуше подписали декларацию о союзничестве

6 часов назад

Автор фото, Anadolu Agency/Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в карабахском городе Шуша совместную союзническую декларацию по широкому спектру двустороннего сотрудничества.

"Эта декларация поднимает наши отношения на самый высокий уровень. (...) На сегодняшний день мы создали качественно новые связи. И все пункты этой декларации являются гарантом нашего будущего сотрудничества", - сказал Алиев во вторник в Шуше по итогам переговоров с турецким лидером.

Ранее СМИ сообщали, что декларация может предусматривать и создание в Азербайджане турецких военных баз. Президент Азербайджана подтвердил, что военное сотрудничество является важной частью подписанного документа.

"В декларации отражены важные вопросы, такие как сотрудничество на международном уровне, политические, экономические, торговые отношения, культура, образование, спорт, энергетическая безопасность, значение Южного газового коридора. Все вопросы очень важные, но я бы хотел остановиться на двух. Это сотрудничество Азербайджана и Турции в сфере оборонной промышленности и взаимная военная помощь", - подчеркнул Алиев.

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о совместных планах по восстановлению Карабаха.

"Вы знаете, мы предлагали работать в рамках шестисторонней платформы с участием России, Турции, Азербайджана, Армении, Грузии и Ирана. На ее основе мы хотим сделать регион процветающим. У нас с президентом Алиевым, у президента России Владимира Путина есть соответствующая решимость для этого", - сказал Эрдоган.

"Голос Турции в регионе"

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Ряд наблюдателей считают, что визит Эрдогана в Шушу должен подчеркнуть рост влияния Турции на Южном Кавказе.

По словам азербайджанского депутата Вахида Ахмедова, члена азербайджано-турецкой рабочей группы по межпарламентским связям, визит должен стать "индикатором голоса Турции" в регионе.

Город Шуша был стратегическим пунктом в 44-дневной войне в Нагорном Карабахе в 2020 году, по итогам которой Азербайджан вернул контроль над своими территориями, ранее контролировавшимися армянскими силами. За Шушу велись ожесточенные бои.

Турция оказала Азербайджану большую дипломатическую и военную поддержку в этой войне. Турецкие беспилотники стали переломным инструментом азербайджанской армии, позволившим ей овладеть бесспорным преимуществом над армянскими силами на поле боя.

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Во вторник, к визиту президентов, город был украшен азербайджанскими и турецкими флагами. Турецкого лидера встретила многочисленная правительственная делегация азербайджанских чиновников.

По мнению ряда наблюдателей, нынешний визит Эрдогана олицетворяет укрепление азербайджано-турецкого альянса. Эрдоган объявил, в частности, что в Шуше откроется консульство Турции.

"Не секрет, что Турция сыграла важную роль в победе Азербайджана во Второй карабахской войне. Руководство Азербайджана неоднократно заявляло об этом. Визит Реджепа Тайипа Эрдогана в Шушу будет триумфальным," - сказал в беседе с Азербайджанской службой Би-би-си политический обозреватель Шахин Джафарли.

Еще один важный вопрос, отраженный в соглашении, - это газ. Сейчас транспортировка газа регулируется соглашением, подписанным при покойном президенте Гейдаре Алиеве и действует до следующего года.

Эрдоган заявил о возможности совместного инвестирования его страной и Азербайджаном в нефтегазовые проекты в других странах.