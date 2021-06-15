Интернет на продажу. Создатель всемирной сети Тим Бернерс-Ли выставил на аукцион свой оригинальный код как NFT

час назад

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Изобретатель интернета сэр Тим Бернерс-Ли продает на аукционе Sotheby's оригинальный код, при помощи которого он некогда создал Всемирную паутину. Программа выставлена на продажу в качестве NFT (non-fungible token, по-русски "невзаимозаменяемый токен") - уникального цифрового сертификата, подтверждающего право собственности его владельца на тот или иной файл.

Некоторые удивились решению сэра Тима с учетом того, что он в свое время демонстративно отказался оформлять патент на свое великое изобретение. Однако дом Sotheby's объявил, что вырученные средства пойдут на благотворительные цели по усмотрению Бернерса-Ли и его жены.

"Почему NFT? По-моему, это естественная вещь для ученого-компьютерщика, который пишет программный код - делал это в течение многих лет, - приводит слова сэра Тима пресс-релиз Sotheby's. - Кажется вполне нормальным поставить автограф на всецело цифровом артефакте".

При этом изобретатель интернета провел параллель между абстрактной природой глобальной сети и новой идеей цифровых сертификатов собственности. "NFT во всех их формах - будь то произведения искусства или цифровые артефакты наподобие моего - новая игрушка в виртуальном мире и самый подходящий способ заявить о своем авторстве", - считает он.

Деньги из ничего?

Моду на NFT порой критикуют как способ делания денег из ничего. Однако в последнее время за различные цифровые объекты, выставляемые на продажу в виде цифровых сертификатов, коллекционеры платят миллионы долларов.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Что такое NFT, как они завоевали мир и что будет дальше

Основатель "Твиттера" Джек Дорси недавно продал свою первую запись в этой социальной сети в виде NFT почти за 3 млн долларов. Популярный анимационный ролик Nyan Cat, ставший мемом, сменил владельца за 580 тыс. долларов а видеоклип американского баскетболиста Леброна Джонса был куплен за 100 тыс. долларов.

Эта технология основана на принципе блок-чейна, когда информация о собственнике того или иного файла хранится на многих компьютерах одновременно. При этом цифровой объект может оставаться общем доступе - и обладание NFT не предусматривает авторских прав с возможностью извлечения дохода, а имеет лишь коллекционную и сентиментальную ценность. Покупку NFT нередко сравнивают с приобретением автографов знаменитостей.

Сэр Тим изобрел интернет в его нынешнем виде в 1989 году. Он предложил способ связывать различные фрагменты информации при помощи гиперссылок и создал первый веб-браузер и веб-сервер.

Свою главную цель он выразил на первой в истории интернет-странице: "Обеспечить всем доступ к огромной вселенной документов". Этот документ доступен и сегодня на сайте Европейской организации по ядерным исследованиям ЦЕРН, где тогда работал Бернерс-Ли.

Историческая реликвия

На продажу будет выставлен NFT на четыре цифровых объекта: оригинальные файлы кода, разработанного для проекта Бернерсом-Ли с указанием времени создания, его письмо о том, как проходила работа, "анимационную визуализацию" кода и цифровой постер с кодом, созданный лично Бернерсом-Ли - всего около 10 тысяч строк кода.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Тим Бернерс-Ли в 1998 году

Сэр Тим никогда не пытался извлечь материальную выгоду из своего изобретения, и настаивает, что интернет является достоянием человечества.

Исследовательская организация ЦЕРН, в которой он тогда работал, в 1993 году отказалась от всех прав на его изобретение и обеспечила к нему открытый доступ.

Ценность права на код состоит в его значении для истории, а также в том, что его продает сам создатель, поставивший на сертификате свою цифровую подпись.

Sotheby's рекламирует лот как "единственный авторизованный экземпляр когда для первого в мире веб-браузера" - примерно как рукописи известных авторов.

Анализ: неожиданный поступок

Рори Кетлан-Джонс, корреспондент Би-би-си по вопросам технологий

Вероятно, этот необычный аукцион принесет хорошую сумму на благие цели, которые захотят поддержать сэр Тим и леди Бернерс-Ли.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Почти $700 тысяч отдал неизвестный покупатель за 12-секундный цифровой файл.

Хотя пузырь NFT в последнее время несколько сдулся, данный код - именно то, что может вызвать интерес какого-нибудь богатого поклонника всего, что связано с технологиями блокчейна.

Для человека, который на церемонии открытия Лондонской Олимпиады написал в Твиттере" о своем изобретении "Это для всех" и никогда не пытался извлечь из него выгоду, это несколько неожиданный поступок.

Сама идея NFT вызывает споры - для одних это блестящая инновация, позволяющая монетизировать и коллекционировать цифровые объекты как произведения искусства, для других - надувательство, создающее иллюзию обладания для тщеславных покупателей.

Но самый большой вопрос - это воздействие NFT на окружающую среду. Они создаются на блокчейне криптовалюты Ethereum, а подобная технология требует очень большого потребления электричества. По подсчетам аналитиков, в результате одной транзакции в Ethereum в атмосферу выделяется в 14 раз больше углекислого газа, чем при отправке обычного произведения искусства по почте.

Поэтому некоторые цифровые художники принципиально отрицают NFT, называя их "экологическим кошмаром и финансовой пирамидой".

Мы попытались спросить об этом сэра Тима, но его офис переадресовал нас к Sotheby's.

Аукционный дом Sotheby's заявил, что вред, наносимый этим конкретным NFT окружающей среде, будет близок к нулю, поскольку он заплатит за майнинг и транзакцию. При этом известно, что для поддержания работы блокчейна, на котором в дальнейшем будет существовать NFT, требуются огромные расходы.