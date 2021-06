Склонность к самоповреждению можно распознать в раннем детстве, говорят британские ученые

час назад

С помощью искусственного интеллекта ученые проанализировали данные 11 тысяч британцев, родившихся в начале нынешнего тысячелетия. К 14 годам каждый шестой из них совершил попытку совершить самоповреждение. Результаты исследования опубликованы в журнале Американской академии детской и подростковой психиатрии (Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry).