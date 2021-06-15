Склонность к самоповреждению можно распознать в раннем детстве, говорят британские ученые

час назад

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Первые признаки будущей предрасположенности к нанесению себе физического вреда, в том числе к суициду и самоповреждению (также известному как "селфхарм") можно выявить примерно за 10 лет до того, как это явление начинает проявляться, утверждают исследователи из Кембриджского университета.

Ученые считают, что их выводы позволяют идентифицировать подобные проблемы детей на самом раннем этапе. "Наша нынешняя система помощи подросткам со своими задачами не справляется. Мы обычно ждем, пока проблемы дадут о себе знать, и только тогда вмешиваемся и пытаемся что-то сделать, - говорит один из экспертов, доктор Дункан Эсл. - Нужно переходить к превентивной, про-активной модели".

С помощью искусственного интеллекта ученые проанализировали данные 11 тысяч британцев, родившихся в начале нынешнего тысячелетия. К 14 годам каждый шестой из них совершил попытку совершить самоповреждение. Результаты исследования опубликованы в журнале Американской академии детской и подростковой психиатрии (Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry).

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ученые считают, что анализ детского поведения может предотвратить психологические проблемы в дальнейшем

Среди детей, поведение которых изучали эксперты, было выявлено две группы.

Члены первой из них имели за плечами долгую историю психологических проблем. К ней относились дети, у которых были отмечены явные факторы риска: трудности с контролированием эмоций, травля или наличие ментальных проблем у родителей. Оказалось, что даже эмоциональная неустойчивость в пять лет увеличивает опасность самоповреждения в подростковом возрасте на 30-50 процентов.

"Вторая, гораздо более многочисленная группа удивила нас, потому что у тех, кто в нее вошел, не было черт, обычно связываемых с селфхармом", - говорит эксперт Стефани У. По ее словам, в ней негативными факторами были высокая склонность к риску и отсутствие поддержки друзей.

В обеих группах тревожными сигналами, которые могут свидетельствовать о склонности к самоповреждению в будущем, являются плохой сон и заниженная самооценка.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Признаки будущей предрасположенности к нанесению себе физического вреда, в том числе к суициду, начинают проявляться уже в самом раннем возрасте (архивное фото)

По словам ученых, полученные ими данные показывают, что есть возможность заблаговременно вмешаться и уменьшить будущую опасность. Помочь могут, в частности, программы повышения самооценки, борьба с травлей в школах и рекомендации по улучшению сна.

Что такое самоповреждение (селфхарм)

Согласно официальному определению, селфхарм не носит суицидальный характер. По международной классификации болезней, селфхармом считаются не только порезы, ожоги и синяки от ударов, но и расцарапывание себя (дерматилломания), вырывание волос на голове и теле (трихотилломания), сознательное отравление лекарствами и химикатами, наркомания, алкоголизм, голодание и отказ от воды, прыжки с высоты и целенаправленные ДТП.

Некоторые российские психологи причисляют к этому списку анорексию, булимию, пирсинг и татуировки. В Соединенном Королевстве они признаками селфхарма не считаются.

Исследование было проведено в рамках большого проекта по выявлению причин психических расстройств и поиску методов борьбы с ними.

"Наш подход позволяет изучить, как различные неблагоприятные факторы влияют на развитие психики у разных групп детей и как они сказываются в подростковом возрасте", - говорит Стефани У.

"Мы приветствуем всякое новое исследование в этой области, особенно если оно обернется помощью детям на ранней стадии", - отмечает Том Маддерс из британской благотворительной организации YoungMinds, занимающейся психическим здоровьем детей и молодежи.