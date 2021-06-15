Пивоварова оставили в СИЗО. Защита говорит, что пост из уголовного дела писал не он

38 минут назад

Автор фото, Natalya Kazhan/TASS

Краснодарский краевой суд оставил без изменения решение об аресте Андрея Пивоварова, бывшего главы "Открытой России" (одноименные организации признаны в России нежелательными), несмотря на заявления защиты о том, что он не совершал инкриминируемые ему действия.

Пивоварова обвиняют в участии в деятельности нежелательной в России организации (ст.284.1 УК РФ) из-за поста в "Фейсбуке". Во вторник в ходе рассмотрения апелляционной жалобы адвокат Сергей Бадамшин заявил ходатайство о приобщении к делу материалов, из которых следует, что этот пост был опубликован не Пивоваровым, а одной из администраторов его страницы - Марией Кузнецовой.

"Автором публикации на "Фейсбуке", из-за которой обвиняют Андрея, является не он, а одна из бывших администраторов страницы - Мария Кузнецова. Она подтвердила это в опросе. Сама Кузнецова никогда не посещала Краснодар и предоставила документ, в котором указано, что публикации в соцсетях Андрея Пивоварова, в том числе и на "Фейсбуке", делала она", - заявила Би-би-си экс-координатор "Открытой России" Татьяна Усманова.

"Подтверждаю информацию о том, что репост, который послужил причиной заведения уголовного дела на Андрея Пивоварова, был опубликован мной. Теперь суд должен освободить его - ведь он не совершал то, в чем его обвиняют", - написала сама Кузнецова в "Твиттере".

В телеграм-канале Пивоварова сообщается, что среди документов, которые просила приобщить защита, был в том числе заверенный нотариусом протокол осмотра "админки" публичной страницы экс-главы "Открытой России" в "Фейсбуке".

Краснодарский краевой суд жалобу защиты не удовлетворил и оставил Пивоварова под стражей до 31 июля. Пивоваров принял участие в заседании краевого суда по видеосвязи из СИЗО.

"Несмотря на блестящую работу нашей защиты, Андрея оставили в СИЗО... Мы продолжим добиваться освобождения Андрея Пивоварова. Никаких законных оснований для его ареста нет и быть не может", - прокомментировала это Усманова.

Первомайский суд Краснодара арестовал Пивоварова по делу об осуществлении деятельности нежелательной организации (ст.284.1 УК РФ) 2 июня. Основанием для возбуждения дела стал пост, который был опубликован на странице Пивоварова в "Фейсбуке" в августе 2020 года, когда тот находился в Краснодаре.

Публикация представляла собой репост сообщения проекта "Объединенные демократы" о регистрации кандидатов, который Пивоваров сопроводил комментарием: "Это очень значительный результат. Мы впервые делаем проект сразу в четырех регионах. Удачи всем нашим кандидатам на предстоящих выборах. Если у вас есть возможность - поддержите проект, сейчас средства идут на печатную агитацию и сбор документов".

Пивоваров был задержан 31 мая в петербургском аэропорту Пулково - его сняли с самолета, который готовился к вылету. На следующий день Пивоварова этапировали в Краснодар. Он связывает свое дело с планами баллотироваться в Госдуму.

Сейчас в суде по видеосвязи он снова говорил о выборах: "Знаете, что меня поражает? Только что защита представила доказательства моей непричастности и невиновности, однако прокурор и следствие все равно просят меня изолировать. Это связано с выборами".