"Иллюзий нет, о доверии речь не шла". Путин и Байден об итогах своей встречи в Женеве

16 июня 2021, 18:01 GMT Обновлено 16 минут назад

Автор фото, Mikhail Metzel/TASS Подпись к фото, По словам Путина, в ходе встречи "не было никакой враждебности"

Президенты США и России встретились с журналистами после переговоров в Женеве. Как и планировалось до встречи, совместной пресс-конференции не было, Байден встречался с прессой после Путина.

В Белом доме ранее говорили, что в ходе встречи с Путиным Байден намерен обсудить ряд вопросов, требующих безотлагательного решения: контроль над вооружениями, климатические изменения, военное вмешательство России на Украине, деятельность российских хакеров и преследование Алексея Навального.

В Кремле заявляли, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие Covid-19, борьбу с киберпреступностью, а "на десерт" оставлены региональные проблемы, в том числе ситуация на Ближнем Востоке, Украине и в Нагорном Карабахе.

Что сказал Путин

О Навальном

На вопрос о преследовании Навального Путин ответил как обычно, не называя того по фамилии.

"По поводу нашей несистемной оппозиции и гражданина, которого вы упомянули. Первое: человек этот знал, что нарушает действующий в России закон, он обязан был отмечаться как лицо, дважды осужденное к условному наказанию. Он, сознательно игнорируя это требование закона, выехал за границу на лечение. Его не требовали органы власти на регистрацию. Как только он вышел из больницы и разместил свои видео-сюжеты в интернете, такое требование возникло. Он не явился, проигнорировал требования закона, его объявили в розыск. Зная об этом, он приехал. То есть сознательно шел на то, чтобы быть задержанным", - заявил Путин.

Слова Путина о том, что Навальный после отравления "сознательно выехал за границу", вызвали недоумение у его соратников. Они, в частности, напомнили, что оппозиционера вывозили из Омска в специальной медицинской капсуле в состоянии комы.

"Сохранила на память фотографию, как Алексей, сознательно игнорируя требование отмечаться в инспекции, "выехал за границу на лечение", - написала супруга Навального Юлия.

О структурах Навального

Еще одно заявление, вызвавшее бурное обсуждение в соцсетях, - о том, что объявленные экстремистскими структуры Навального "давали инструкции, как готовить "коктейли Молотова".

"Организация, о которой вы сказали, публично призывала к массовым беспорядкам, публично вовлекала в мероприятия несовершеннолетних и публично давала инструкции, как готовить, например, "коктейли Молотова", чтобы использовать их против правоохранительных органов, выставляя при этом на показ данные полицейских", - сказал Путин.

Откуда у него такая информация, российский президент не уточнил.

9 июля Мосгорсуд признал экстремистскими основанные Навальным Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан (оба также признаны в России организациями, осуществляющими функции иностранного агента), а также штабы политика в российских регионах. Рассмотрение иска проходило в закрытом режиме, поскольку Генпрокуратура присвоила гриф "секретно" части материалов дела.

О послах и заключенных

Едва ли не единственная новость с пресс-конференции Путина - послы США и России возвращаются в Москву и Вашингтон.

"Они возвращаются на места своей постоянной службы - сказал он - Когда конкретно - завтра, послезавтра, - то это вопрос чисто технического характера".

Также новостью можно считать слова Путина о том, что МИД России и Госдепартамент США "проработают" вопрос возвращения на родину россиян и американцев, отбывающих наказания в американских и российских тюрьмах.

"Президент Байден поднял этот вопрос применительно к американским гражданам, находящимся в местах лишения свободы в Российской Федерации. Мы это пообсуждали. Там могут быть найдены определенные компромиссы", - сказал Путин, не вдаваясь в подробности.

Об "убийце"

Путину на пресс-конференции снова напомнили, что Байден утвердительно отвечал на вопрос, считает ли он российского президента "убийцей".

"Что могу сказать - все мы знаем эти заявления. После этого президент Байден мне позвонил, мы объяснились, меня эти объяснения устроили", - сказал российский президент, оговорившись, что предыдущий президент США Дональд Трамп в свое время уклонился от ответа на этот вопрос.

"Кто "убийца"? - возмутился президент России. - На улицах американских городов каждый день кого-то убивают… Там слово не успеешь сказать - уже стреляют, в грудь или в спину".

В Афганистане, по его словам, военные из американского контингента "свадьбы уничтожали". "Допустим, это ошибка - такое тоже бывает… Но расстрел из беспилотников явно гражданских лиц в Ираке - кто несет ответственность? Кто "убийца"?" - спросил Путин.

Возмутил его и вопрос журналиста Би-би-си Стива Розенберга, который сказал, что на Западе считается, что непредсказуемость - это черта российской внешней политики. "Вы большой компилятор и достигли в этом известного уровня искусства, вам можно в этом позавидовать, - ответил ему Путин. - Если на Западе считают, то это совсем не значит, что так оно и есть".

"Непредсказуемым", по мнению Путина, является выход США из договора о ПРО и других стратегических договоров. "Чего стабильного? Почти ничего не осталось!" - сказал он, но напомнил, что Байден все-таки решил продлить договор об СНВ-3.

О кибератаках

По словам Путина, стороны договорились начать консультации по вопросу кибербезопасности. Он заявил, что наибольшее число кибератак было зафиксировано с территории США, на втором месте - Канада, а России в этом списке нет.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, "Иллюзий никаких нет и быть не может", - заявил Путин в ответ на вопрос о его впечатлениях от встречи с Байденом

Было 10 запросов по поводу атаки на США из киберпространства России, на все "наши коллеги получили исчерпывающий ответ", заявил Путин. На десятки российских запросов ответа не получили, сказал президент."Мы договорились, что консультации такие начнем", - повторил Путин.

"Мы сталкиваемся с такими же угрозами", - добавил он. По его словам, атаки на российские объекты осуществляются из киберпространства США.

О ситуации на востоке Украины

В ответ на вопрос, обсуждалась ли ситуация вокруг Украины и концентрация на ее границах российских войск, Путин сказал, что Киев должен способствовать реализации Минских соглашений.

Он снова заговорил о том, что на востоке страны должны были пройти выборы. Не надо быть юристом, не надо иметь специального образования, чтобы понимать, что Минские соглашения не выполняются, заявил президент России.

Учения, которые вызвали озабоченность на Западе, Путин считает нормальными. Активность США близко к границам России должна вызывать обеспокоенность, а не российские учения, считает российский лидер.

О возможном вступлении Украины в НАТО Путин сказал: "Эта тема затрагивалась мазком. Здесь, пожалуй, нечего обсуждать".

О впечатлениях от встречи

По словам Путина, в ходе встречи "не было никакой враждебности". Оценки Москвы и Вашингтона по разным вопросам расходятся, но все-таки обе стороны продемонстрировали желание понять друг друга, и разговор получился конструктивным, рассказал российский президент.

"Я в очередной раз убедился, что президент Байден - человек опытный", - сказал Путин. При этом российский президент отметил, что между переговорщиками "промелькнули зарницы доверия".

"Лев Толстой как-то сказал: в жизни нет счастья, есть только зарницы его, дорожите ими. Вот, мне кажется, что в такой ситуации не может быть какого-то семейного доверия. Но зарницы его, мне кажется, промелькнули", - сказал он.

"Мы не знаем, каковы настроения там [в США] внутриполитические, не знаем расклад сил, не можем деталей понять. Есть противники развития отношений с Россией, есть сторонники. Какие силы возобладают, мне трудно сказать. Но если после нашей встречи начнутся [санкционные] шаги, это будет означать очередную упущенную возможность", - заключил президент России.

Визиты в Россию и США президенты пока не планируют. "Президент Байден не приглашал меня в гости. Я пока тоже не сделал такого предложения. Мне кажется, что для таких поездок, для таких встреч, для таких визитов должны созреть условия", - сказал Путин. По его словам, и в Женеву он ехал без иллюзий: "У меня и старых-то не было, а вы говорите про новые. Иллюзий никаких нет и быть не может".

Что сказал Байден

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Белом доме после встречи заявили, что Байден подарил Путину очки - "авиаторы"

Президент США тоже остался в целом доволен встречей. В своих ответах он подчеркивал, что Россия должна стремиться сохранить свою репутацию на международной арене и что такая репутация несовместима с международными кибератаками и ограничением свободы СМИ.

Впечатления от встречи

"Тон всей встречи - мне кажется, она длилась около четырех часов - был хорошим, позитивным. Попыток давления не было. Когда мы не соглашались, я выражал несогласие, рассказывал в чем оно. Когда он со мной не соглашался, он тоже об этом говорил," - сказал президент.

"Я сделал то, что пришел сделать. Во-первых, мы определили области практического взаимодействия между нашими странами с целью продвинуть наши общие интересы и принести пользу всему миру. Второе: я прямо - прямо - дал понять, что США будут отвечать на действия, которые вредят нашим интересам и интересам наших союзников. Третье: рассказал о приоритетах и ценностях нашей страны - он услышал все прямо от меня," - добавил Байден.

О стратегических вооружениях

Как и Путин, Байден заявил, что Москва и Вашингтон несут ответственность за международную ядерную стабильность и проведут переговоры о возможной модификации недавно продленного договора о сокращении запаса наступательных стратегических вооружений.

Темы ядерного оружия касалось и сделанное сегодня совместное заявление президентов.

"Недавнее продление Договора о СНВ является свидетельством нашей приверженности контролю над ядерными вооружениями. Сегодня мы подтверждаем приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Для достижения этих целей Россия и США в ближайшее время запустят комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным," - говорится в заявлении по итогам встречи.

О правах человека

Американская сторона говорила о преследовании оппозиции в России, в том числе о ситуации с Алексеем Навальным, и о важности работы свободных средств массовой информации. Байден также, по его словам, упомянул на переговорах об ограничении работы "Радио Свобода" (признано в России иностранным агентом).

"Я сказал ему, что в отличие от других стран, в том числе России, мы [США] уникальны тем, что являемся порождением идеи. Я говорил это не раз, и продолжу говорить. Эта идея заключается в том, что мы не получаем свои права от правительства, мы рождаемся с ними. Точка. И мы делегируем их правительству. И я сказал ему, что именно поэтому мы будем выражать озабоченность такими делами, как дело Алексея Навального. Я ясно дал понять президенту Путину, что мы будем поднимать вопросы прав человека, потому что это часть нашей сущности," - заявил президент США.

О Навальном

Байдену задали вопрос о том, что будет, если Алексей Навальный умрет в тюрьме.

Байден ответил, что смерть Навального будет чревата катастрофическими последствиями для России.

Россия - это держава, которая "отчаянно пытается сохранить свой статус" на мировой арене. Потеря этого статуса - цена, которую придется заплатить, если Россия продолжит вмешиваться в выборы. То же самое касается возможной смерти Навального в тюрьме. Для статуса России в мире это было бы "катастрофой", - предупредил президент США.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, "Это не про доверие. Это про собственные интересы и их утверждение," - заявил президент США об отношениях с Россией

Корреспондент Би-би-си в России Сара Рэйнсфорд отметила странную постановку вопроса американскими журналистами. "Я не знаю, почему американская пресса так сосредоточено спрашивала Байдена о том, что он сделает, если Навальный умрет в тюрьме, а не о том, почему он там вообще оказался," - написала она в "Твиттере"

О доверии и "убийце"

Отвечая на вопрос о том, удалось ли двум лидерам установить доверительные отношения, Байден заявил, что так вопрос ставить неправильно.

"Слушайте, это не про доверие. Это про собственные интересы и их утверждение," - заявил президент США, добавив, что о доверии в отношениях "мы скоро узнаем".

Байдена также спросили, что именно он сказал Путину после знаменитого интервью, в котором американский лидер согласился с тем, что президент России "убийца". (После чего Путин сообщил, что Байден с ним об этом поговорил, и слова главы Белого дома его удовлетворили).

"Мои слова его удовлетворили, - ответил Байден. - Зачем мне было к этому возвращаться?"

Байден предложил Путину встретиться на территории третьей страны в середине апреля. В Кремле тогда не уточнили, примет ли Москва предложение о личной встрече.

До этого, в марте, Байден ответил утвердительно на вопрос журналиста о том, считает ли он Путина убийцей, и добавил, что тот "поплатится" за попытки России вмешаться в американские выборы.

Вскоре после этого Москва впервые за более чем 20 лет отозвала посла в США, а затем МИД России рекомендовал американскому послу Джону Салливану уехать в Вашингтон "для консультаций".