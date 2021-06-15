Редкая средиземноморская орхидея выросла на крыше банка в лондонском Сити
Уникальная для Великобритании орхидея Серапиас мелкоцветковый выросла на крыше банка в лондонском Сити.
Это второй такой цветок, который был найден в стране. Первую такую же орхидею обнаружили в Корнуолле в 1989 году, но 20 лет спустя она погибла к величайшему огорчению ботаников.
Серапиас мелкоцветковый обычно растет в бассейне Средиземного моря и на атлантическом побережье Франции, Испании и Португалии.
15 цветков, которые ботаники обнаружили на крыше 12-ти этажной башни японского банка Nomura - все известные дикорастущие экземпляры этой орхидеи в Британии.
После гибели корнуолльской колонии орхидей в 2009 году считалось, что мелкоцветковая язычковая орхидея вымерла как дикое растение в Великобритании.
Зеленая крыша банка Nomura - не просто крыша. Это специально созданный сад, в котором собраны 159 видов различных растений и живут 17 видов пчел.
Из-за того, что сад окружен небоскребами и находится посреди бетонного, стеклянного и асфальтированного Сити, он сухой, со своим микроклиматом и идеально подходит для редких орхидей, которые чаще встречаются на континенте.
Всего три года назад в том же высотном саду нашли крупнейшую в Лондоне колонию орхидеи анакамптис.
Эколог Nomura Марк Паттерсон, управляющий садом на крыше, нашел мелкоцветковые язычковые орхидеи во время ежемесячного обхода насаждений.
Как это растение попало в сад на крыше японского инвестиционного банка, остается неизвестны. Но, как говорит Марк, Паттерсон, его семена могут переноситься ветром на большие расстояния.
"Не исключено, что эти семена цветка перенесло в Лондон южным ветром через Ла-Манш. А попав на крышу, семена образовали симбиоз с грибком микориза, что позволило им вырасти в полноценное растение. Теоретически это возможно, но шансы, что такое вообще может произойти, микроскопические", - говорит эколог.
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