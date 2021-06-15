"Позорная травля". Борис Джонсон возмущен преследованием журналиста Би-би-си демонстрантами, недовольными локдауном

3 часа назад

Подпись к фото, Политической редактор Би-би-си Николас Ватт стал объектом оскорблений протестующих

Политическому редактору Би-би-си Николасу Ватту устроили обструкцию участники протестов на Даунинг-стрит во время митинга против продления коронавирусных ограничений еще на месяц. Видео попало в соцсети, премьер-министр Борис Джонсон назвал позорными кадры, на которых демонстранты бегут за журналистом и оскорбляют его.

В понедельник толпа недовольных продлением локдауна собралась на Даунинг-стрит, рядом с резиденцией премьер-министра. Увидев журналиста, люди стали кричать "Предатель!" и обвинять его во лжи.

Когда журналист решил ретироваться, агрессивно настроенные демонстранты бросились за ним. Физического насилия к Николасу Уотту применено не было, дело ограничилось вербальными угрозами. Однако полиция начала расследование инцидента.

"Это позор - видеть, как Ника Ватта преследуют, когда он выполняет свою работу, - написал Борис Джонсон в "Твиттере". - СМИ должны сообщать факты без страха. Журналисты - это неотъемлемая, жизненно важная часть нашей демократии".

Би-би-си в официальном заявлении охарактеризовала инцидент как совершенно неприемлемый.

"Все журналисты должны иметь возможность выполнять свою работу без запугивания и препятствий", - заявила корпорация.

Произошедшее осудила также министр внутренних дел Великобритании Прити Патель.

Министр по делам СМИ Джон Уиттингдейл назвал инцидент из ряда вон выходящим. Он добавил, что Великобритания играет ведущую роль в борьбе с запугиванием журналистов. Для этого, в частности, в Британии был принят национальный план по защите работников СМИ.

План включает обучение сотрудников полиции и журналистов, а также обязательства менеджмента социальных сетей и органов прокуратуры принимать жесткие меры против тех, кто оскорбляет или нападает на сотрудников СМИ.