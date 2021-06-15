Посадка в Минске: пилоту не дали возможности выбора, утверждает глава Ryanair

15 июня 2021, 14:59 GMT Обновлено 3 часа назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, Протесты у посольства Беларуси в Риге с требованием освободить Романа Протасевича и Софию Сапегу

Пилота самолета компании Ryanair, вынужденного совершить посадку в Минске, где с борта был сняты и арестованы белорусский оппозиционер Роман Протасевич и его девушка, получил от диспетчеров предупреждение, что если самолет продолжит полет в Литву, на его борту сдетонирует бомба.

Об этом сообщил глава компании Майкл O'Лири, по словам которого пилот хотел связаться с руководством Ryanair, однако белорусские службы отказали ему под фальшивым предлогом, что в компании, якобы, не отвечают на телефон.

O'Лири назвал инцидент преднамеренным нарушением международных правил гражданской авиации.

Власти Беларуси отрицают, что вынудили самолет совершить посадку на своей территории.

Белорусский журналист Роман Протасевич и его девушка София Сапега были арестованы после того, как самолет приземлился в Минске и всех пассажиров заставили покинуть борт. С тех пор они находятся под арестом.

Рейс Ryanair FR4978 в воскресенье 23 мая направлялся из Афин в Вильнюс, однако за 10 километров до литовской границы он вынужден был совершить резкий разворот.

Инцидент резко осудили страны Евросоюза, Великобритания и другие западные державы. Авиакомпаниям этих стран было рекомендовано не входить в воздушное пространство Беларуси, а белорусскому авиаперевозчику Belavia было отказано в праве пользоваться аэропортами этих стран.

Во вторник, в детальном отчете британскому парламентскому комитету O'Лири рассказал о серии событий, которые привели к экстренной посадке самолета в Минске.

Он сказал, что авиадиспетчеры в Минске сообщили пилоту Ryanair, будто получили "достоверную угрозу, что если самолет зайдет в воздушное пространство Литвы и попытается приземлиться в аэропорту Вильнюса, на его борту взорвется бомба".

И хотя пилот многократно требовал связать его с центром управления Ryanair, Минск в ответ говорил, что "отделение компании в Польше не отвечает на звонки".

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Подробности инцидента с самолетом глава Ryanair Майкл O'Лири сообщил британскому парламентскому комитету

O'Лири пояснил также, что в случае необходимости все рейсы компании в этом регионе должны перенаправляться в Польшу или страны Балтии, однако пилоту не дали выбора, и он вынужден был совершить посадку в Минске.

Когда пилот спросил диспетчеров о степени угрозы, ему было сказано, что это красный уровень, после чего у него уже не оставалось никаких альтернатив.

Самолет был "принужден к посадке под фальшивым предлогом, при этом была задействована диспетчерская служба минского аэропорта, и совершенно очевидно, что двое пассажиров были сняты с рейса против их воли и задержаны", - подчеркнул глава Ryanair.

После приземления самолета, отметил также O'Лири, от экипажа пытались добиться, чтобы они на видео рассказали, что добровольно посадили самолет в Минске, однако они отказались это сделать.

Автор фото, HO via EPA Подпись к фото, Рейс Ryanair FR4978 следовал 23 мая из Афин в Вильнюс, когда минские диспетчеры сообщили, что на его борту бомба

Когда самолет продолжил рейс в Вильнюс, на нем недосчитались пятерых пассажиров, среди которых были Протасевич и Сапега, а также трое "неустановленных лиц", которые, по предположению O'Лири, были кем-то вроде сотрудников КГБ.

Позже три этих человека, среди которых был гражданин Греции, рассказали белорусскому телевидению, что они в любом случае собирались посетить Беларусь, поэтому решили не лететь дальше в Вильнюс.

Заявление главы Ryanair было сделано через день после того, как глава ВВС Беларуси Игорь Голуб утверждал, что "не было никакого перехвата, никакого силового увода самолета от границы и никакого принудительного приземления самолета Ryanair".

Голуб говорил об этом на пресс-конференции в Минске, на которой присутствовал и Роман Протасевич, которого привезли туда в последний момент.