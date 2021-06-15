Израильские националисты прошли маршем по Восточному Иерусалиму
Сотни израильских националистов устроили парад флагов в Восточном Иерусалиме, что было расценено палестинцами как провокация.
Новое правительство одобрило изменения, внесенные в маршрут этого ежегодного мероприятия, которое проводится по случаю завоевания Восточного Иерусалима в ходе войны 1967 года.
Еще до начала парада, который в этом году был перенесен из соображений безопасности, палестинцы, протестующие против этого мероприятия, вступили в стычки с полицией.
Премьер-министр Палестинской автономии предупредил об опасных последствиях марша, который проводится всего через несколько недель после окончания ожесточенного конфликта в Газе между палестинскими боевиками и израильской армией.
Взаимный обстрел продолжался 11 дней, причем за это время погибло по меньшей мере 256 человек с палестинской и 13 - с израильской стороны.
Парад флагов в День Иерусалима - это ежегодно событие по случаю завоевания Израилем Восточного Иерусалима вместе со Старым городом в ходе арабо-израильской войны 1967 года.
Во время парада молодежь с флагами, распевающая патриотические песни, обычно проходит от Дамасскских ворот через Мусульманский квартал старого города.
Марш должен был состояться еще в прошлый четверг, однако организаторы вынуждены были перенести его, поскольку полиция не одобрила предложенный маршрут из соображений безопасности.
Позже правительство уже бывшего премьер-министра Нетаньяху объявило, что марш состоится на этой неделе, если организаторы и полиция смогут согласовать его маршрут.
Однако в воскресенье правительство Нетаньяху ушло в отставку, оставив право решать судьбу парада коалиции Нафтали Беннета, в которую вошли представители восьми партий, представляющих все спектры израильской политики.
В понедельник новый министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев после встречи с главой полиции и руководителями служб безопасности подтвердил, что параду дан зеленый свет.
"Право на демонстрации - это право, которое есть у всех демократий, - подчеркнул он, - и мы предпринимаем огромные усилия, чтобы сохранить тонкий баланс между общественной жизнью и общественной безопасностью".
Тем не менее, лидер исламистской партии РААМ, которая вошла в новое коалиционное правительство, заявил во вторник, что марш следовало бы отменить.
По словам Мансура Аббаса, парад стал "попыткой воспламенить регион в политических целях".
Пресс-секретарь контролирующего сектор Газа движения ХАМАС Абдуллатиф Кану призвал палестинцев остановить этот парад.
Израильские СМИ сообщили, что войска страны были приведены в состояние повышенной боеготовности, а системы противовоздушной обороны "Железный купол" развернуты на случай возобновления ракетных обстрелов с палестинской стороны.
Зажигательные воздушные шары, перед началом парада запущенные с палестинской стороны, вызвали по меньшей мере 20 возгораний в полях на юге Израиля. Об этом сообщила служба пожарной охраны страны.
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