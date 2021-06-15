Израильские националисты прошли маршем по Восточному Иерусалиму

26 минут назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Организаторы марша утверждают, что у них было полное право устроить демонстрацию в Иерусалиме

Сотни израильских националистов устроили парад флагов в Восточном Иерусалиме, что было расценено палестинцами как провокация.

Новое правительство одобрило изменения, внесенные в маршрут этого ежегодного мероприятия, которое проводится по случаю завоевания Восточного Иерусалима в ходе войны 1967 года.

Еще до начала парада, который в этом году был перенесен из соображений безопасности, палестинцы, протестующие против этого мероприятия, вступили в стычки с полицией.

Премьер-министр Палестинской автономии предупредил об опасных последствиях марша, который проводится всего через несколько недель после окончания ожесточенного конфликта в Газе между палестинскими боевиками и израильской армией.

Взаимный обстрел продолжался 11 дней, причем за это время погибло по меньшей мере 256 человек с палестинской и 13 - с израильской стороны.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Полиция Израиля накануне парада взяла под контроль улицы, по которым должен был пройти марш

Парад флагов в День Иерусалима - это ежегодно событие по случаю завоевания Израилем Восточного Иерусалима вместе со Старым городом в ходе арабо-израильской войны 1967 года.

Во время парада молодежь с флагами, распевающая патриотические песни, обычно проходит от Дамасскских ворот через Мусульманский квартал старого города.

Марш должен был состояться еще в прошлый четверг, однако организаторы вынуждены были перенести его, поскольку полиция не одобрила предложенный маршрут из соображений безопасности.

Позже правительство уже бывшего премьер-министра Нетаньяху объявило, что марш состоится на этой неделе, если организаторы и полиция смогут согласовать его маршрут.

Однако в воскресенье правительство Нетаньяху ушло в отставку, оставив право решать судьбу парада коалиции Нафтали Беннета, в которую вошли представители восьми партий, представляющих все спектры израильской политики.

В понедельник новый министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев после встречи с главой полиции и руководителями служб безопасности подтвердил, что параду дан зеленый свет.

"Право на демонстрации - это право, которое есть у всех демократий, - подчеркнул он, - и мы предпринимаем огромные усилия, чтобы сохранить тонкий баланс между общественной жизнью и общественной безопасностью".

Тем не менее, лидер исламистской партии РААМ, которая вошла в новое коалиционное правительство, заявил во вторник, что марш следовало бы отменить.

По словам Мансура Аббаса, парад стал "попыткой воспламенить регион в политических целях".

Пресс-секретарь контролирующего сектор Газа движения ХАМАС Абдуллатиф Кану призвал палестинцев остановить этот парад.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Палестинцы в Газе во вторник вышли на свою акцию протеста против парада флагов

Израильские СМИ сообщили, что войска страны были приведены в состояние повышенной боеготовности, а системы противовоздушной обороны "Железный купол" развернуты на случай возобновления ракетных обстрелов с палестинской стороны.