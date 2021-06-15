"Лавка заразной не станет". Как в парках Москвы соблюдают новые ковидные ограничения

Алексей Ильин, Павел Аксенов, Мария Киселева

Би-би-си

час назад

Подпись к фото, За нарешения ковидных ограничений в парках предусмотрены штрафы

В субботу власти Москвы объявили о введении новых ограничений в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом, который во вторник мэр Сергей Собянин назвал "взрывным". Частично под запрет попал и отдых в парках. Би-би-си посмотрела, как соблюдаются новые ограничения в июньскую жару.

Согласно указу Собянина, с 14-го по 20 июня при посещении парков, указанных в документе как "территории общегородского значения", запрещается использование городской инфраструктуры - детских и спортивных площадок, скамеек, беседок и иных "объектов, предметов и оборудования, с которыми могли контактировать иные лица".

Гулять в парках не запрещено.

В указе перечислена 141 "территория общегородского значения", в том числе ВДНХ, Сокольники и Центральный парк культуры и отдыха им. Горького. Начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков предупредил, что за нарушение введенных запретов москвичам грозит штраф в размере 4 тысяч рублей.

Собянин во вторник заявил, что "москвичи начали расслабляться", и в столице произошел "взрывной рост" выявляемых за сутки заражений. "На 70% увеличилось поступление тяжелых больных в стационары", - заявил мэр, посещая коронавирусный стационар в больнице №15 им. Филатова.

За последние сутки в России выявлено 14 185 новых случаев коронавируса, из них в Москве - 6 805. Это на 215 человек больше, чем в понедельник. А в воскресенье в российской столице выявили 7 704 случая заражения - максимум с 24 декабря 2020 года.

"У нас подъем, причем очень большой, - признал Собянин. - Он больше, чем, скажем, в апреле - мае того года, когда мы впервые столкнулись с этим, и практически уже достиг декабрьского пика, который был в конце прошлого года".

15-19 июня в Москве объявлены нерабочими днями, с 23:00 до 6:00 запрещено работать ресторанам и барам. С 13 июня работодателям рекомендовали перевести не менее 30% сотрудников на удаленный режим работы. Приостановлена работа фуд-кортов в торговых организациях.

Корреспонденты Би-би-си прошлись по крупнейшим московским паркам, чтобы понять, как соблюдаются новые коронавирусные ограничения.

Парк Горького

В Парке Горького закрыты все детские площадки, аттракционы, спортивные и развлекательные места. Но посетителей в парке, кажется, меньше не стало - люди разместились на скамейках в тени деревьев и на газонах, поскольку ни то, ни другое закрыто не было.

Открыты кафе и рестораны - можно посидеть на веранде (с 23:00 до 6:00, согласно указу Собянина).

Посетители парка, с которыми поговорил корреспондент Би-би-си, знали о новых ограничениях, которые ввел мэр Москвы, но соблюдать их не хотели.

"Все это очень глупо - вводить выходные в такую хорошую погоду и не вводить карантин", - сказал мужчина, сидевшей на одной из парковых скамеек.

"Ну если нам скажут, мы уйдем", - заявила молодая пара, также сидевшая в тени на скамейке. Они приехали в Москву из другого города и перед возвращением пошли прогуляться. Молодым людям тоже кажется странным запрет сидеть на лавочках, но заразиться они не боятся: "Иисус Христос защищает нас".

"Люди слабеют не только физически, но и психологически", - подхватил разговор мужчина с той же лавки. "С тех пор, как началась эта пандемия, я сколько ездил, сколько летал, я не сижу на одном месте, постоянно передвигаюсь по России… Если заболеешь, значит заболеешь", - сказал он.

Почти все посетители парков, с кем удалось поговорить, считают, что если бы ситуация была серьезная, то парки бы вовсе закрыли, как в прошлом году.

"Ну представьте себе, что они бы еще и скамейки заклеили. Для чего тогда люди будут ходить в парк? Уже тогда бы закрыли парки целиком, да и все. Тут люди и так озлобленные из-за этого [ковида]", - оценил ситуацию один из охранников парка.

Охранники при этом сказали, что им не давали указаний ловить нарушителей нового режима ограничений.

Детский парк им. Прямикова

Во Детском парке им. Прямикова на Таганке свободных скамеек в тени почти нет. На лавочках сидят люди самых разных возрастов - в том числе мамы с детьми.

Площадки в парке обернуты красно-белыми лентами. По громкой связи звучат объявления об ограничениях: "Мы просим вас с пониманием отнестись к временным ограничениям".

С пониманием относятся не все. "Это ограничение моей жизни", - считает Марина, которая пришла в парк с семилетней дочкой Тоней.

По наблюдениям Марины, людей в парке меньше, чем обычно в такой день. Многих останавливает угроза штрафа. "На скамейке сидеть - 4 тысячи", - знает семилетняя Тоня.

"С нас со всех, я думаю, не сдерут. Вероятность того, что нас догонят, минимальная", - сомневается ее мама. "Они же пешком, а мы на самокатах", - добавляет дочь.

Данчиков из городского контрольного управления говорил РИА Новости, что в парках работают сотрудники полиции и Росгвардии. Из его предупреждений следовало, что даже если наряда на месте нет, нарушение могут установить по камерам наблюдения.

Детей на самокатах в этом парке много. Ирина, Марина и Наталья сидели под красно-белыми лентами на краю огороженной сцены в парке и следили за детьми, которые катались вокруг. Женщины пришли в парк, хотя и знали, что площадки будут закрыты.

"Что у дома на площадках, которые также закрыты, ходить вокруг этих площадок, что здесь. Хотя бы среди деревьев", - объяснила свой выбор Марина.

"То, что закрыты детские площадки... Да, оправдано, наверное, оправдано, - признает она. - Потому что все эти узенькие маленькие горочки, поручни, за которые дети держатся - возможно передача [коронавируса], возможна".

"Можно гулять и дышать воздухом. Дети найдут себе занятие - это, скорее, для взрослых этот весь антураж... Их это нисколько не напрягает - закрыты и закрыты. Вон они нашли себе игры", - говорит Ирина, показывая на бегающих вокруг детей.

Таганский парк

В Таганском парке похожая картина - свободные скамейки только на солнцепеке.

На одной из скамеек под деревьями сидят Анна и ее сын Миша, ему три года.

Миша до недавнего времени ходил в детский сад. А когда родителей, которые работают в одном из вузов, перевели на удаленный режим работы, они решили пока не водить сына в детсад.

Сейчас семья планирует переехать на съемную дачу. Но пока Анна критикует новые ограничения, которые она считает непоследовательными: "Убрали музыкальные машинки, которые можно взять напрокат. Но при этом люди в кафе внутри сидят. Хорошо, что работает, но странно, что люди спокойно внутри сидят, но [спортивное] поле закрыто".

Все остальные дополнительные развлечения в парке не работают - например, нельзя сходит в веревочный парк (на его заборе висит табличка "Закрыто по погодным причинам").

Возле веревочного парка, на закрытой детской площадке в песочнице, играет один малыш. Его няня - 65-летняя Любовь - зашла с ребенком на площадку через щель в заборе. На вопрос, почему она решила поступить так, отвечает: "Потому что это все дезинформация. На само деле [нет] никакой пандемии. Это искусственно создано все. Тем более дети не болеют - все знают об этом".

По ее словам, коронавирусом она сама не болела. При этом и в прошлом году ходила на закрытые детские площадки, срывая ленты с лавочек и каруселей. А о том, что за проход на закрытую площадку взимают штраф, в парке не объявляют.

Ландшафтный парк "Митино"

В ландшафтном парке "Митино" на северо-западе Москвы во вторник утром было людно. Люди устраивали пикники на траве, свободно сидели на скамейках и лежали на деревянных лежаках возле пруда.

Полицейских в парке корреспондент Би-би-си не заметил, а сотрудники парка никаких замечаний отдыхающим на скамейках и лежаках людям не делали.

"Раз никто не гонит, то почему бы не полежать, что в такую погоду еще делать", - улыбается мужчина, раскинувшийся на берегу пруда на одном из лежаков.

"Мы ничего не нарушаем, гулять никто ведь не запрещает. А лавка от нас заразной не станет", - говорят две пожилые женщины, устроившиеся на скамейке в тени густого кустарника.

Единственными закрытыми местами парка стали несколько спортивных площадок и одна большая детская площадка - их территория огорожена красно-белыми лентами.

При этом желающие позаниматься спортом или позагорать на скамейках возле волейбольных площадок игнорировали ленточные заграждения, а охранники оставляли это без внимания. На вопросы корреспондента Би-би-си об исполнении указа Собянина сотрудники парка отвечать не захотели.

Автор фото, AFP

Самым закрытым и пустынным объектом парка стала детская площадка - ее решили не только оградить лентами, но и плотно заклеить прозрачной пленкой все карусели, качели и песочницы.

В то же время за пределами парка во всех жилых кварталах Митино детские площадки открыты - и заполнены детьми.

Не только парки

Автор фото, Andrey Travin

Хотя в указе мэра прописано, что ограничения распространяются только на городскую инфраструктуру в парках, в некоторых районах Москвы муниципальные власти решили на всякий случай опечатать заодно и детские и спортивные площадки во дворах жилых домов.

Например, утром 15 июня жители комплекса "Лефортово-парк" обнаружили, что в закрытом дворе, доступ к которому есть только у жильцов, опечатали детские и спортивные площадки. Сигнальной лентой обмотали горки, футбольные ворота и даже столы для пинг-понга.

В районе Филевский парк решили обмотать пленкой скамейки во дворах. Одну такую скамейку корреспондент Би-би-си сфотографировал в сквере между станциями метро "Филевский парк" и "Багратионовская". Впрочем, обмотали пленкой лишь часть лавочки - видимо, другую ее часть можно использовать.