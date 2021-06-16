"Дельта" между Москвой и Петербургом. Власти думают, как бороться с новым штаммом коронавируса

Олег Болдырев

Би-би-си

2 часа назад

Автор фото, EPA/YURI KOCHETKOV/TASS

В последние несколько дней в Москве и Санкт-Петербурге начало резко расти число заболевших коронавирусом и госпитализаций. Это привело к новым ограничительным мерам. Скачок болезней связывают с новым штаммом коронавируса, вытеснившим другие. Русская служба Би-би-си рассказывает, что известно о новом штамме и новых мерах властей.

Для властей рост числа заболевших стал неприятным сюрпризом, хотя о неминуемом ухудшении ситуации многие специалисты говорили всю весну. Вакцинация против коронавируса в стране шла довольно медленно, несмотря на призывы властей.

Эксперты утверждают, что в последние дни темпы вакцинации, по крайне мере, в Москве выросли. Однако теперь эксперты не уверены, что вакцины действительно защищают от новых штаммов, и проводят исследования.

Русская служба Би-би-си попыталась ответить на простые вопросы о новой вспышке коронавируса в России.

Насколько все серьезно?

Мэр Москвы Сергей Собянин делает одно мрачное заявление за другим с конца прошлой недели. Еще в пятницу московские власти говорили, что причин для жестких ограничений нет, но в субботу Собянин продлил нерабочие дни в столице на неделю, а во вторник назвал рост заражений коронавирусом в Москве "взрывным", сказав, что регистрируется на 80% больше новых случаев заболевания.

Он отметил, что поступление тяжелых больных в ковидные стационары выросло на 70%. Собянин объявил об этом, посетив 15-ю, "Филатовскую" больницу, которую вновь перепрофилировали на прием ковидных больных. Всего по состоянию на вторник "ковидный" больничный фонд насчитывал, по словам Собянина, 16 тысяч коек. Это не предел, хотя в разное время московские власти по-разному отвечали на вопрос о максимальной возможной нагрузке на больницы в том, что касается ковида.

По официальным данным, быстрый рост выявленных заражений начался 8 июня. 15 июня в Москве зафиксировали 6805 случаев. Рост заболеваемости отмечен и в Петербурге. Там официальный уровень заболеваемости не растет так драматично как в Москве, но комментаторы указывают, что более правдоподобную картину рисует высокая динамика госпитализаций. При этом власти Петербурга перестали публиковать свои данные о числе госпитализаций и числе заболевших перед началом Петербургского экономического форума и не возобновили публикацию до сих пор. Сейчас доступна лишь статистика федерального оперштаба.

Как и прежде, независимые аналитики не уверены в надежности официальных цифр. "По Петербургу мы снова, как это было летом прошлого года, как это было зимой в этом году, большую часть весны, видим подозрительно ровные результаты, которые - если говорить про количество выявленных - не могут получаться при реальных подсчетах, - полагает Борис Овчинников, сооснователь компании Data Insight, анализирующий официальную статистику по ковиду. - На первый взгляд московские графики выглядят более правдоподобными, но и тут тоже есть большие сомнения в том, что всегда даются реальные цифры. Например, еще чуть больше недели назад, 7 июня, по официальным московским цифрам число случаев снижалось, хотя уже было много разговоров о росте и больше госпитализаций".

Овчинников считает, что больше ясности смогут внести данные Росстата о смертности в июне, но их можно ожидать только через полтора месяца.

Все из-за "индийского" штамма?

Судя по всему, да. Всемирная организация здравоохранения с недавних пор не использует географически наименования геномов коронавируса, а классифицирует штамм В.1.617.2 как "дельта". Анализ генома циркулирующих в России типов коронавируса показывает, что с апреля "дельта" стремительно завоевывает позиции, вытесняя другие варианты, в том числе и начавший было распространяться "британский" (альфа) штамм.

Во вторник на онлайн-семинаре "Распространение SARS-Cov-2 и эффекты вакцинации: российские исследования" это вновь подтвердили выкладки Коронавирусной российской генетической инициативы (CoRGI). По словам представлявшего эти данные Андрея Комиссарова из "НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева", два эндемичных российских варианта вируса, B.1.1.317 и B.1.1.397, вызывавшие обеспокоенность эпидемиологов еще в начале этого года, теперь почти сошли на нет.

Необходимо учитывать, что данные геномов вируса, которые получают российские исследователи, приходят с задержкой в несколько недель, так что в реальности победа индийского штамма над остальными, имевшими хождение в России, видимо еще более подавляющая.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Вспышка коронавируса в Индии в этом году была особенно тяжелой

Непонятно, какое место в скачке заражений отводится гипотетическому "московскому" варианту коронавируса. О том, что такой мог появиться, вскользь заявил Денис Логунов, один из создателей вакцины "Спутник" в Центре им. Гамалеи, беседуя с президентом Путиным.

"Дельта" хуже остальных?

Она очевидно заразнее. Британские исследования показывают, что новый штамм как минимум на 40% более заразный, чем "альфа" вариант (т.н. "британский"), а ведь и тот был более контагиозен, чем штаммы, которые циркулировали в России до начала зимы 2020 года. Как объясняет Константин Лебединский, президент российской федерации анестезиологов и реаниматологов, на практике это означает большее число тяжелых случаев, требующих экстренной помощи и реанимации.

"Пока что мы радикального изменения течения этой болезни мы не видим. Но число тяжелых больных растет в силу того, что растет общее число заболевших. Чем больше заболевших - тем больше "тяжелых". Эта закономерность очевидна". В Петербурге, где работает Лебединский, нагрузка на реанимационные отделения уже очень ощутима.

Автор фото, Stanislav Krasilnikov\TASS via Getty Images Подпись к фото, Число госпитализаций и новых случаев заражения в Санкт-Петебурге растет на фоне проведения Чемионата Европы по футболу

При этом Лебединский не считает, что новый штамм вируса серьезно меняет картину заболевания и, соответственно, подходы к лечению. Впрочем, эта точка зрения не универсальна.

Денис Проценко, главный врач московской больницы в Коммунарке, неделю назад заявил в эфире радиостанции "Эхо Москвы", что среди новых заболевших встречаются те, кому проверенные за год методы лечения не помогают.

"В последнее время периодически вы видим неуспехи терапии, что заставляет задуматься о том, что вирус за эти полтора года несколько тоже изменил свое лицо, мутировал. Тяжелее стало, потому что появились пациенты с подтвержденной ПЦР коронавирусной инфекцией, которые не отвечают на выработанные за это время метода терапии", - сказал Проценко.

Есть ли среди заболевших в последнее время вакцинированные?

Есть. Точной статистики на этот счет не публикуется, но "народные отчеты" в группах соцсетей, где свое состояние мониторят те, кто вакцинировался "Спутником", показывают, что сообщения о подтвержденных случаях ковида после полностью завершенной вакцинации начали поступать с апреля - тогда же, когда "дельта"-вариант принялся вытеснять другие штаммы. Однако большинство описанных заболеваний нетяжелые и не потребовали госпитализации.

"Мы видим, что вакцинированные всегда болеют легче, чем невакцинированные и поправляются быстрее", - заключает молекулярный биолог Алена Макарова, обобщающая данные, которые приходят из "народных отчетов".

На любые правила находятся исключения. Константин Лебединский из ассоциации анестезиологов и реаниматологов знает о некоторых случаях тяжелого заболевания у вакцинированных в Петербурге.

Есть ли точные данные по эффективности вакцин против "дельты"?

Пока есть только оценки. Исследования, проведенные в Великобритании, показывают что в случае с "дельтой" эффективность защиты после однократного введения вакцины - будь то векторная AstraZeneca или основанные на мРНК Pfizer и Moderna - снижается сильнее, чем иммунитет, который дают две прививки. Недавнее исследование Public Health England - английского аналога Роспотребнадзора - оценивает падение эффективности после одной прививки примерно в 17%, и в считанные проценты - после введения двух компонентов.

Исследований относительно российского "Спутника" пока не публиковалось. На упомянутом онлайн-семинаре "Распространение SARS-Cov-2 и эффекты вакцинации: российские исследования" Владимир Гущин, представитель Национального исследовательского центра им. Гамалеи, создавшего "Спутник", заявил, что его команда уже оценила эффективность "Спутника" против нового штамма, однако данные ожидают проверку перед публикацией. Гущин отказался назвать какие-либо четкие цифры из этого исследования и пообещал, что оно будет опубликовано в ближайшие дни.

Автор фото, Valery Sharifulin\TASS via Getty Images Подпись к фото, В России вакцинация пока идет достаточно медленно

По его словам, определенное снижение эффективности есть, даже с учетом этого вакцинированные гораздо лучше защищены от тяжелого течения болезни, чем те, кто не прививался.

"По нашим данным, несмотря на то, что для некоторых вариантов [вируса] наблюдается снижение вирус-нейтрализующей активности, она не пропадает полностью. То снижение, которое мы видим на южно-африканском, бразильском, индийском штамме не такое, чтобы говорить о том, что нейтрализующая активность полностью пропала. Как нам кажется, это может объяснить появление случаев заболевания в легкой, асимптоматической форме. Иногда эти люди попадают в больницу, но наш мониторинг в Москве показывает, что шанс развития тяжелого течения болезни в 14 раз меньше, чем у невакцинированных. При том, что вакцинированных попадает в больницу в десять или 20 раз меньше, чем невакцинированных", - сказал Гущин.

И что же власти предлагают гражданам?

Избегать людных мест и вакцинироваться, вакцинироваться, вакцинироваться. Точной статистики по вакцинации Москва не ведет, так что оценивать, насколько вняли москвичи этим призывам в последние дни, приходится судить по графику загруженности столичных прививочных кабинетов.

Данные о столичной вакцинации, которые собирает Виктор Кабанов, участник группы Watching Covid-2019.ru, показывают, что загрузка их выросла. "За два дня заполняемость в московских пунктах вакцинации подскочила с 60 до 90-95%", - говорит Кабанов.

Автор фото, EPA Подпись к фото, В Москве из-за коронавируса закрыли детские и спортивные площадки, а также скамейки в парках, но не во всех

В субботу мэр Собянин продлил режим нерабочих дней на всю неделю, ввел запрет на массовые скопления в общественных местах и ограничения на ночную работу клубов и ресторанов. Расчет властей на то, что граждане задержатся на дачах, по всей видимости, не оправдался - вечером во вторник пробки на московских улицах достигли обычных для буднего дня 6 баллов. Картины с московских пляжей и других людных мест показывают, что те, кто остался в городе, не сильно встревожены предупреждениями властей.

К новым собянинским директивам комментаторы относятся скептически. "Вдруг, лицезрев подскок [заболевания] на тыщу, мэрство забеспокоилось. Закрыло зоопарк(!!) и ночную жизнь. Видимо депздраву [Москвы] известны какие-то особые предпочтения у вируса к любителям животных и ночной жизни, - иронизирует в "Фейсбуке" Рената Петросян, главврач сети клиник "Чайка". - Не надо врать и бравурничать. Не надо говорить, что мы победили эпидемию, не надо скрывать истинное положение дел, надо все время, из каждого утюга говорить о том, что дело дрянь, что мест в реанимации на всех не хватит, что вирус в третью волну ведёт себя очень хитро и что вирус, ****, мутирует!"

Об ограничениях объявил и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Введены, они, однако, будут только с четверга. Так что в среду еще, по старым правилам, допускающим продажу еды, в фан-зонах соберутся болельщики - понаблюдать за матчем "Евро-2020" между Россией и Финляндией. Как и в Москве, на ночь прекратят принимать посетителей бары и рестораны, будут закрыты детские комнаты отдыха. Судя по опубликованным сообщениям, правоохранители более ревностно, чем обычно, будут следить за использованием защитных масок - примерно через год после того, как их применение вроде бы стало обязательным. Беглов не исключил, что меры будут ужесточаться и дальше.

Автор фото, Stanislav Krasilnikov/TASS Подпись к фото, В Санкт-Петебурге более строгие меры будут действовать только с середины этой недели