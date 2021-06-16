Дайджест: встреча Байдена и Путина - заведомо провальная затея?

2 часа назад

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Главное событие сегодняшнего дня - встреча президентов России и США.

Владимир Путин и Джо Байден в последний раз встречались в 2011 году, когда Байден был вице-президентом, а Путин - премьер-министром.

Последняя встреча президентов России и США состоялась в 2018 году в Хельсинки. Тогда президентом США был Дональд Трамп.

Переговоры пройдут на вилле Ла Гранж в Женеве. Там же в 1985 году прошла встреча генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева и президента США Рональда Рейгана.

Автор фото, Sergei Bobylev/TASS Подпись к фото, Место встречи хорошо охраняется

Как сообщили в Белом доме, встреча двух президентов начнется в 13:35 по местному времени (14:35 мск), за 10 минут до этого Байден и Путин сфотографируются с президентом Швейцарии Ги Пармеленом.

Расширенная встреча с участием делегаций начнется спустя два часа, а еще через два часа состоится второй раунд встречи двух президентов.

После встречи с Путиным Джо Байден проведет пресс-конференцию. От совместного брифинга было решено отказаться.

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Незадолго до саммита в Белом доме обозначили вопросы, которые Джо Байден намерен обсудить с российским лидером.

По словам американских чиновников, их накопилось множество, но безотлагательного решения требуют слеедующие:

контроль над вооружениями;

военное вмешательство России на Украине;

деятельность российских хакеров;

преследование Алексея Навального;

климатические изменения.

В последние дни в прессе также активно обсуждалась тема обмена заключенными между Россией и США.

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По мнению британской Times, ожидать потепления отношений Москвы и Вашингтона после встречи в Женеве не стоит.

Владимир Путин пересидел во власти уже четырех американских президентов, нынешние отношения Москвы и Вашингтона еще хуже, чем раньше, и трудно себе представить, что в ходе встречи вдруг родится что-нибудь осмысленное, заключает газета.

Джо Байден едет на встречу с целым списком претензий: активность российских хакеров, вмешательство в американскик выборы, конфликт на Украине, репрессии в отношении российской оппозиции.

Кроме того, недавно Байден открыто назвал Путина убийцей в одном из телеинтервью.

Претензии Путина к США более абстрактны, но угрозы - конкретнее. Он призывает Запад не пересекать "красные линии" (Байден накануне саммита говорил о том же), иначе последует жесткий ответ.

Слишком ожесточенное политическое противостояние двух ядерных держав крайне опасно, предупреждает Путин.

С таким багажом, пишет Times, ожидать от встречи прорывов было бы наивно. Максимум для чего она нужна - обеспечить некую предсказуемость и преемственность в отношениях после хаотичного периода правления Дональда Трампа.

Это, прежде всего, необходимо Владимиру Путину. Российская экономика находится в неустойчивом состоянии, и он приложит все силы, чтобы хотя бы отсрочить новую порцию американских санкций.

Республиканцы в конгрессе США и консервативные американские СМИ обрушились на Джо Байдена с критикой в преддверии саммита.

По их мнению, он слишком слаб для решения российского вопроса, пишет New York Times.

Ведущий Fox News Шон Хэннити заявил в последнем эфире своей ежедневной программы, что теперь Путин вблизи увидит, насколько слаб президент США, и порадуется, потому что ему "нравится слабая Америка".

"Президент никогда не отступит в областях, которые вызывают у него озабоченность, в областях, где, по его мнению, действия российского руководства наносят ущерб Соединенным Штатам. И он, конечно же, не намерен сдерживаться во время этой встречи - ни в публичной ее части, ни в приватной", - обещает пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Многие также считают, что, предоставив Путину платформу для выступления на саммите, Байден как бы поощряет его вместо того, чтобы наказать за вопиющее поведение, пишет Times.

Белый дом настаивает, что все это делается в американских интересах. Байден встречается с Путиным не вопреки разногласиям между двумя странами, а из-за них, говорят в команде президента США.

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Многие эксперты и обозреватели также считают, что для Путина участие в саммите - показатель престижа, поскольку встреча была инициирована американской стороной.

Провластные СМИ и политологи будут говорить, что это ни что иное, как признание Штатами значимости России, с которой необходимо разговаривать и считаться.

По мнению Washington Post, тон саммиту в Женеве Владимир Путин задал в недавнем интервью телеканалу Эн-би-си - первом интервью американской прессе за три года.

Он был ироничен, уходил от прямых ответов, его тон был снисходительным и временами безразличным.

"Это и есть послание Кремля: Путин согласился встретиться, потому что его попросили, но никакие уступки в его планы не входят", - отмечает издание.

Перед намеченными на сентябрь парламентскими выборами это может повысить рейтинги "Единой России", которая растеряла всю свою прежнюю поддержку, считает западная пресса.

По результатам опросов "Левада-центра", в настоящий момент партии доверяют лишь 27% россиян в целом по стране - и лишь 15% в Москве.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в карабахском городе Шуша совместную декларацию.

"Эта декларация поднимает наши отношения на самый высокий уровень. На сегодняшний день мы создали качественно новые связи. И все пункты этой декларации являются гарантом нашего будущего сотрудничества", - сказал Алиев во вторник в Шуше по итогам переговоров с турецким лидером.

Эрдоган также заявил, что в Шуше планируется открытие консульства Турции.

Ранее СМИ сообщали, что декларация может предусматривать создание в Азербайджане турецких военных баз. Алиев подтвердил, что военное сотрудничество является важной частью подписанного документа.

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Накануне матчами Португалия-Венгрия и Германия-Франция завершился первый тур чемпионата Европы по футболу. Португальцы - действующие чемпионы Европы, французы - мира.

Первую встречу принимал Будапешт при полной заолненности главного футбольного стадиона.

Преимущество португальцев было неоспоримым: венграм первый раз удалось ударить по воротам лишь в начале второго тайма. Правда, португальцам тоже удалось забить лишь в самом конце матча, зато три гола сразу, два из них - на счету Криштиану Роналду. 3-0!

Матч между сборными Германии и Франции был гораздо более зрелищным по игре. У обеих команд звездные составы.

Здесь первый мяч был забит уже на 18-й минуте, но он же оказался последним. Франция победила со счетом 1:0.