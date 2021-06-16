Встреча Байдена и Путина в Женеве началась. Больших ожиданий нет
В Женеве в среду днем началась встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.
Это первая очная встреча президентов России и США после избрания Джо Байдена. До того Путин в 2018 году встречался в Хельсинки с Дональдом Трампом.
Каких-либо прорывов от сегодняшней встречи не ждут ни в США, ни в России, ни в Европе. Российское руководство во главе с Путиным уже много лет строит внешнюю политику на противостоянии с коллективным Западом вообще и США в частности, Джо Байден же, в отличие от Дональда Трампа, является последовательным критиком российской политики, что он несколько раз подтвердил и в самые последние дни перед встречей с Путиным.
Поэтому от встречи в Женеве не ждут ни потепления в российско-американских отношениях, ни тем более каких-либо эпохальных договоренностей.
Владимир Путин и Джо Байден уже встречались, но тогда они оба не были президентами. Это было в 2011 году, когда Байден был вице-президентом при Обаме, а Путин - премьер-министром.
Саммит, по прогнозам, продлится несколько часов: сначала президенты поговорят с глазу на глаз, потом к ним на пару часов присоединятся делегации, а затем Байден и Путин еще раз побеседуют вдвоем.
Как говорили перед встречей сам Джо Байден и члены его администрации, президент США намерен поговорить с Путиным, в частности, о контроле над вооружениями, а также о главных больных темах в отношениях России с США и Западом: о военном вмешательстве России на Украине, о преследовании оппозиции и конкретно Алексея Навального, о хакерских вылазках, следы которых ведут в Россию и в ее государственные институты.
В Москве же перед встречей говорили, что ее тематика будет предельно широка - от "стратегической стабильности" через борьбу с изменением климата до положения в Сирии, Афганистане и Нагорном Карабахе.
Переговоры пройдут на вилле Ла Гранж в Женеве. Там же в 1985 году встречались генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган.
"Танго или брейк-данс": чего ждут в России от первой встречи Путина и Байдена
В Женеве на вилле Ла Гранж началась первая встреча Владимира Путина с Джо Байденом в должности президента США. Переговоры пройдут после очередного обострения отношений между Москвой и Вашингтоном. Би-би-си рассказывает, с какой повесткой отправились в Женеву оба лидера.
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