Встреча Байдена и Путина в Женеве началась. Больших ожиданий нет

час назад

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Главное о встрече Путина и Байдена. Видео

В Женеве в среду днем началась встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.

Это первая очная встреча президентов России и США после избрания Джо Байдена. До того Путин в 2018 году встречался в Хельсинки с Дональдом Трампом.

Каких-либо прорывов от сегодняшней встречи не ждут ни в США, ни в России, ни в Европе. Российское руководство во главе с Путиным уже много лет строит внешнюю политику на противостоянии с коллективным Западом вообще и США в частности, Джо Байден же, в отличие от Дональда Трампа, является последовательным критиком российской политики, что он несколько раз подтвердил и в самые последние дни перед встречей с Путиным.

Поэтому от встречи в Женеве не ждут ни потепления в российско-американских отношениях, ни тем более каких-либо эпохальных договоренностей.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Владимир Путин прилетел в Женеву сегодня, Байден - накануне, потому что уже несколько дней гостит в Европе на разных важных саммитах

Владимир Путин и Джо Байден уже встречались, но тогда они оба не были президентами. Это было в 2011 году, когда Байден был вице-президентом при Обаме, а Путин - премьер-министром.

Саммит, по прогнозам, продлится несколько часов: сначала президенты поговорят с глазу на глаз, потом к ним на пару часов присоединятся делегации, а затем Байден и Путин еще раз побеседуют вдвоем.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Одна из тем, по которой Байден и Путин могут о чем-нибудь договориться - контроль над вооружениями. На фото - акция пафицистов в Берлине в начале года

Как говорили перед встречей сам Джо Байден и члены его администрации, президент США намерен поговорить с Путиным, в частности, о контроле над вооружениями, а также о главных больных темах в отношениях России с США и Западом: о военном вмешательстве России на Украине, о преследовании оппозиции и конкретно Алексея Навального, о хакерских вылазках, следы которых ведут в Россию и в ее государственные институты.

В Москве же перед встречей говорили, что ее тематика будет предельно широка - от "стратегической стабильности" через борьбу с изменением климата до положения в Сирии, Афганистане и Нагорном Карабахе.