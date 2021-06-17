Китайская космическая станция: корабль “Шэньчжоу” везет первый экипаж на модуль "Тяньхэ"

44 минуты назад

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Старт ракеты "Дальний поход" с тремя тайконавтами к новой орбитальной станции Китая

Китай в четверг успешно запустил космический корабль "Шэньчжоу-12" с тремя тайконавтами на борту, которые станут первым экипажем новой орбитальной станции и одновременно ее строителями.

Командир экипажа Ни Хайшен и его коллеги Лю Бомин и Тан Хунбо проведут в центральном модуле новой станции, "Тяньхэ", три месяца. Китайцы не запускали людей в космос уже почти пять лет, и эта экспедиция станет самой долгой в истории китайской космической программы.

Старт ракеты "Чанчжен" с кораблем "Шеньчжоу-12" с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби на севере Китая состоялся утром в четверг в 9:22 по пекинскому времени (4:22 по Москве, 2:22 по Лондону).

Отправка первого экипажа на новую орбитальную станцию - очередной шаг в развитии амбициозной космической программы Китая. Только в последние полгода страна осуществила в космосе две сложнейшие задачи: китайский зонд доставил образцы камней и грунта с Луны, а китайский марсоход начал свое путешествие по соседней планете.

Главной целью Ни Хайшена и его команды на орбите станет приведение в рабочее состояние модуля "Тяньхэ" - цилиндра длиной 16,6 метра, диаметром 4,2 метра и весом 22,5 тонны.

"Нам предстоит обустроить наш новый космический дом и проверить ряд новых технологий. Так что миссия будет непростой. Но я уверен, что мы втроем, работая дружно и старательно, справимся", - сказал Ни Хайшен.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Старт ракеты с космодрома Цзюцюань

Модуль "Тяньхэ" был запущен на орбиту в апреле. Он станет центральным блоком станции, которая через пару лет по планам будет включать еще два лабораторных модуля, в том числе мощный телескоп типа знаменитого "Хаббла".

За эти два года строительства китайская орбитальная станция примет несколько экипажей, а также беспилотные космические грузовики.

В космос - в 56 лет

Состав первого экипажа станции не был известен до последнего момента, до предполетной пресс-конференции в эту среду.

Все трое - выходцы из военной авиации.

Командиру Ни Хайшену - 56 лет, и это рекорд возраста среди китайских тайконавтов. Он был в космосе уже два раза, в том числе на экспериментальной орбитальной станции "Тяньгун-1" в 2013 году.

Лю Бомин ненамного младше: ему 54. Он летал в космос в 2008 году и участвовал в первом китайском выходе в открытый космос. В этот раз в программе экспедиции тоже есть выход за пределы станции.

45-летний Тан Хунбо полетел в космос в первый раз.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Тан Хунбо (слева), Ни Хайшен (в центре) и Лю Бомин (справа) в среду выступали перед прессой, стоя за стеклянной перегородкой - таковы условия предполетного карантина

Продовольствие, топливо и оборудование для этой экспедиции доставил на станцию в прошлом месяце беспилотный корабль-грузовик. Он сейчас пристыкован к модулю "Тяньхэ", и первое, чем займутся прилетевшие тайконавты, - его разгрузка.

Китай в последние годы много вкладывает в свою космическую программу.

В позапрошлом году он стал первой страной, посадившей луноход на обратной стороне Луны, в этом - отправил самоходный зонд на Марс.

Орбитальную станцию Китай создает самостоятельно: в проекте Международной космической станции он не участвует.

В то же время китайцы говорят, что готовы к международному сотрудничеству на своей станции - прежде всего имеются в виду совместные научные эксперименты, но Россия рассматривает и возможность отправки своих космонавтов.

Научные эксперименты с иностранным участием уже запланированы: нынешний экипаж модуля "Тяньхэ" проведет исследования в области борьбы с раком, заказанные норвежцами, кроме того, на станции работает индийский спектрограф, изучающий ультрафиолетовое излучение таких объектов Вселенной, как взорвавшиеся звезды.

"Мы в целом приветствуем сотрудничество. Думаю, в скором будущем, после завершения строительства китайской космической станции, китайские и иностранные космонавты будут летать и работать на ней вместе", - сказал на пресс-конференции в среду заместитель директора китайской программы пилотируемых полетов Цзи Цимин.