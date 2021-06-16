Израиль нанес авиаудары по боевикам в Газе в ответ на запуск зажигательных шаров ХАМАС

час назад

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Взрыв в Хан-Юнисе на юге сектора Газа

Израильские ВВС ранним утром в среду нанесли удары по объектам боевиков в Газе после того, как палестинцы запустили со своей территории воздушные щары с горючей смесью в сторону Израиля. Это стало первой крупной вспышкой после 11-дневного конфликта в прошлом месяце и заключенного вслед за этим перемирия.

Израильские военные заявили, что целью авиаударов стали объекты, принадлежащие ХАМАС - военизированному движению, контролирующему сектор Газа. Шары с горючей смесью стали причиной 20 пожаров на юге Израиля во вторник.

ХАМАС заявил, что шары - это их ответ на марш израильских националистов, прошедший накануне в Восточном Иерусалиме.

О жертвах ни с одной из сторон не сообщалось.

Что известно об ударах?

В заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) говорится, что их истребители поразили военные комплексы ХАМАС в Хан-Юнисе и городе Газа.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Менее чем через месяц с момента заключения перемирия ХАМАС и Израиль обменялись новыми ударами

По словам израильских военных, в комплексах велась подготовка к террористической деятельности.

"ЦАХАЛ подготовлен ко всем сценариям, включая возобновление боевых действий, перед лицом продолжающихся террористических актов со стороны сектора Газа", - сказано в их заявлении.

Представитель ХАМАС заявил в "Твиттере", что палестинцы будут продолжать оказывать "отважное сопротивление и защищать свои права и священные места" в Иерусалиме.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Зажигательные шары вызвали во вторник пожары на сельхозполях в южных районах Израиля

В ЦАХАЛе заявили, что удары были нанесены в ответ на запуски воздушных шаров с горючей смесью, совершенные из Газы в сторону Израиля во вторник.

В последние годы такие шары часто применяются боевиками ХАМАС. Воздушные шары и воздушные змеи с контейнерами с горящим топливом и взрывными устройствами стали причиной сотен пожаров в Израиле, в результате которых сгорели тысячи гектаров леса и сельскохозяйственных угодий.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Воздушные шары с горючей смесью, запущенные с территории Газы, стали причиной ответных ударов Израиля

Нынешние авиаудары стали первыми при новом правительстве Израиля, которое пришло к власти в воскресенье и положило конец 12-летнему правлению Биньямина Нетаньяху.

Новый премьер-министр Нафтали Беннетт - правый националист, возглавляющий коалицию из восьми партий, охватывающих весь спектр израильской политики.

Напоминание о хрупкости перемирия

Руши Абу Алуф, корреспондент Би-би-си в Газе

"Последние воздушные налеты длились всего 10 минут, но их было достаточно, чтобы напомнить жителям города, которые пытаются оправиться от последствий недавних боевых действий, о хрупкости режима прекращения огня.

О войне здесь напоминают не только звуки взрывов. Достаточно просто проехаться или пройтись по улицам города, чтобы увидеть масштабы разрушений. Тонны щебня по-прежнему блокируют главные улицы в самом центре Газы.

Местный уличный торговец Абу Мухаммад продает орехи с маленькой тележки в районе Римал, который подвергся активным большим ударам в недавнем противостоянии. Он сказал мне: "Мы не перенесем новой войны. Пандемия коронавируса остановила нашу работу на много месяцев, а последний конфликт еще больше всё ухудшил. Я не смогу прокормить своих шестерых детей".

Сосед, который живет недалеку от военного объекта ХАМАС, пострадавшего от последних ударов, сказал мне по телефону, что ему было страшно снова наблюдать за поднимающимися клубами дыма.

Что произошло на иеруалимском марше?

Более 30 палестинских демонстрантов были ранены и 17 человек арестованы во вторник, когда израильская полиция очистила районы Восточного Иерусалима для марша, стреляя светошумовыми гранатами и резиновыми пулями.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Участники марша согласились провести мероприятия без прохода через Дамасские ворота

На видео в социальных сетях видно, как некоторые израильские демонстранты выкрикивают "смерть арабам" в адрес местных палестинцев.

Марш под флагом Дня Иерусалима - ежегодное мероприятие, проводящееся в память о событиях Шестидневной войны 1967 года, по итогам которой Израиль получил контроль над Восточным Иерусалимом, где располагается Старый город и его святые места.

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид раскритиковал группу демонстрантов, которые скандировали экстремистские лозунги.

"Тот факт, что есть экстремисты, для которых израильский флаг олицетворяет ненависть и расизм, отвратителен и неприемлем, - заявил Лапид. - Непонятно, как можно держать израильский флаг в руках и одновременно кричать "смерть арабам"".

Первоначально Марш флага должен был состояться 10 мая. Но он был сорван боевиками ХАМАС, обстрелявшими священный для последователей трех религий город ракетами, что и привело к 11-дневному конфликту.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Палестинца назвали марш в честь Дня Израиля провокацией

После перемирия организаторы опять попросили разрешения провести марш.

Он должен был состояться в прошлый четверг, но был отменен после того, как израильская полиция отклонила предложенный маршрут, сославшись на соображения безопасности.

Измененный маршрут, который не проходил через Дамасские ворота, был позже одобрен новым израильским правительством, хотя лидер арабской исламистской партии РААМ в коалиции был против.

Премьер-министр Палестинской автономии предупредил, что у марша могут быть "опасные последствия".

Почему в прошлом месяце в Газе произошел конфликт?

Конфликт начался после нескольких недель нарастания израильско-палестинской напряженности в Восточном Иерусалиме, кульминацией которой стали столкновения на Храмовой горе - священном месте, почитаемом как мусульманами, так и евреями.

ХАМАС начал ракетные обстрелы Израиля, в том числе Иерусалима, вызвав ответные воздушные удары Израиля по сектору Газа.

По данным ООН, по меньшей мере 256 человек были убиты в Газе и 13 человек были убиты в Израиле прежде чем 21 мая вступило в силу соглашение о прекращении огня, достигнутое при посредничестве Египта.

ООН сообщила, что по крайней мере 128 из убитых в Газе были мирными жителями. Военные Израиля заявили, что 200 человек были боевиками. Лидер ХАМАС в Газе оценил количество убитых боевиков в 80 человек.

По данным ООН, в результате конфликта было разрушено или повреждено более 16 тыс. домовладений в Газе, а также 58 школ и учебных центров, девять больниц, 19 клиник и жизненно важные объекты инфраструктуры.