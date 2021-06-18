Сбор данных о силовиках и звуковая реклама: 10 вещей, которые Госдума запретила с начала года

час назад

Автор фото, Sergey Fadeichev/TASS

Госдума завершила весеннюю сессию, которая стала последней в седьмом созыве. Со следующей недели депутаты будут работать в регионах, а на вторую половину лета уйдут в отпуск. Затем у них запланированы еще три региональных недели до выборов в Госдуму, которые состоятся 19 сентября.

Несмотря на пандемию, депутаты не сбавляли обороты и активно принимали законы, часть из которых - запретительные. Русская служба Би-би-си напоминает, что успели запретить парламентарии в 2021 году.

1. Запреты для соцсетей

Самая свежая запретительная инициатива депутатов касается регулирования интернета и соцсетей. Она состоит из трех законопроектов, которые приняты в третьем чтении на этой неделе.

Один из них устанавливает контроль над всей рекламой, размещенной в рунете. Как следует из текста документа, рекламодатели и площадки будут должны передавать Роскомнадзору сведения обо всех рекламных кампаниях, а ведомство будет учитывать, хранить и обрабатывать данные о рекламе. Этот законопроект внес депутат фракции ЛДПР Сергей Жигарев.

Этот законопроект запрещает распространять рекламу, направленную на российских потребителей, на зарубежном сайте в случае принятия Роскомнадзором такого решения.

Второй законопроект вводит обязательный подсчет всей аудитории российского сегмента интернета. Организацию, которая будет проводить эти исследования, выберет само контрольное ведомство.

Третий законопроект обязывает зарубежные интернет-компании, например, Google, Facebook и Twitter, открыть в России свое представительство. Как говорится в пояснительной записке, документ "разработан в целях нормативной регламентации процедуры оформления официального присутствия зарубежных компаний... а также в целях установления равных условий деятельности для российских и иностранных лиц".

"В большинстве случаев требования российских государственных органов рассматриваются зарубежными компаниями их представительствами как выход за пределы юрисдикции Российской Федерации. Судебные и административные споры по таким вопросам приобретают политическую окраску", - говорится в записке.

Если зарубежные соцсети откажутся выполнять требования российских властей, им запретят распространять российскую рекламу, принимать платежи от пользователей из России, а сами сайты уберут из поисковой выдачи и частично или полностью ограничат к ним доступ.

2. Запрет причастным к экстремизму участвовать в выборах

В конце мая Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о временном запрете на участие в выборах лиц, причастных к экстремистским и террористическим организациям.

Эти люди не смогут участвовать в выборах в течение пяти лет (для руководителей) или трех лет (для рядовых участников и тех, кто оказывал организации финансовую или иную помощь) с момента признания организации экстремистской.

Запрет будет распространяться на тех, чью причастность к деятельности экстремистской или террористической организации установил суд. Не допускать к выборам учредителей и руководителей таких организаций можно будет без судебного решения.

Законопроект внесли в Госдуму в начале мая, в первоначальной версии документа предлагалось запретить таким лицам выдвигаться в депутаты Госдумы. Ко второму чтению глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас внесли поправки, расширяющие это ограничение на выборы всех уровней.

3. Запрет звуковой рекламы на зданиях

Ростом социальной напряженности объяснили свою инициативу астраханские депутаты, которые в октябре 2020 года внесли в Думу закон о запрете звуковой рекламы на зданиях.

"Фактически звуковая реклама становится навязчивой и отрицательно влияющей на условия работы и досуг граждан. В связи с этим растет социальная напряженность, так как жители домов, расположенных на территориях, прилегающих к торговым площадкам, вынуждены в течение всего дня прослушивать одну и ту же рекламную информацию непрерывно", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Речь идет о звуковой рекламе, которая проигрывается с помощью оборудования, монтируемого на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий.

Госдума приняла этот закон 18 мая, опубликовали его 26 мая. Он вступит в силу через 90 дней после опубликования.

4. Запрет на просветительскую деятельность без разрешения властей

В марте законотворцы приняли закон о просветительской деятельности, который обязывает согласовывать ее с властями. Он вступил в силу 1 июня.

Автор фото, Anton Novoderezhkin/TASS Подпись к фото, Студенты во время лекции в День первокурсника на МГУ имени М.В. Ломоносова

Согласно закону, просветительскую деятельность, в том числе научно-популярные лекции, а также любую работу вузов, связанную с международным взаимодействием, должно будет контролировать правительство. Документ закрепляет за правительством право определять порядок осуществления просветительской деятельности и контроля над ней. Закон обязывает образовательные организации согласовывать любые договоры о международном сотрудничестве с министерствами, которым они подчинены.

Законопроект был внесен в Госдуму в ноябре прошлого года группой сенаторов и депутатов во главе с председателем комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андреем Климовым и главой думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

По мнению авторов инициативы, отсутствие регулирования просветительской деятельности в России "создает предпосылки для бесконтрольной реализации антироссийскими силами под видом просветительской деятельности широкого круга пропагандистских мероприятий". Закон должен запретить сообщать учащимся "недостоверные сведения об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях народов", если эти сведения могут разжечь социальную или национальную рознь.

Против законопроекта выступили многие российские деятели науки и культуры. Петицию, открытую астрофизиком, ведущим научным сотрудником ГАИШ МГУ Сергеем Поповым, подписали более 200 тысяч человек.

Открытое письмо президенту Владимиру Путину с просьбой отклонить законопроект подписали более тысячи российских деятелей культуры. "Если данный законопроект будет принят, это, на наш взгляд, создаст предпосылки для репрессивного и цензурирующего регулирования. В текущем виде из-за расплывчатости формулировок и непроработанности он ставит под угрозу конституционные права граждан России и развитие сфер образования и культуры нашей страны", - говорилось в письме.

5. Запрет и финансирования нежелательных организаций и участия в них

Законопроект, принятый 9 июня в третьем чтении, предполагает, что гражданам России будет запрещено участвовать в работе нежелательных организаций не только в России, но и за рубежом. Он должен вступить в силу с 1 октября 2021 года.

Как объясняли авторы инициативы, комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России зафиксировала случаи, когда россияне за рубежом посещали тренинги нежелательных в России организаций, в том числе по влиянию на избирательные кампании, организации несанкционированных акций и пропаганде наркотиков.

Ко второму чтению в законопроект была внесена поправка об отслеживании Росфинмониторингом любых денежных переводов гражданам, юрлицам и "иностранным структурам без юридического лица", которые поступают с территории определенных государств. Перечень этих государств будет отнесен к информации ограниченного доступа.

В конце мая, когда поправки были приняты в первом чтении, "Открытая Россия" объявила, что вынуждена полностью прекратить свою деятельность и закрыть отделения в регионах. В перечень нежелательных организаций в России входят Open Russia Civic Movement и Otkrytaya Rossia. 31 мая по делу об участии в нежелательной организации был арестован экс-глава "Открытой России" Андрей Пивоваров. Основанием для возбуждения дела стал пост Пивоварова в "Фейсбуке", который тот опубликовал в августе 2020 года, находясь в Краснодаре. Пивоваров связывает свое дело с планами баллотироваться в Госдуму.

В организации заявляют, что не имеют отношения к вышеуказанным структурам, названным в России нежелательными.

Еще один законопроект о нежелательных организациях, который находится на рассмотрении Госдумы, предполагает, что уголовная ответственность за участие в деятельности такой организации наступит уже после первого привлечения по административной статье, а не второго, как это установлено сейчас.

В случае принятия этой нормы человеку будет грозить от одного до четырех лет лишения свободы. За руководство нежелательной организацией будут сразу возбуждать уголовное дело, а наказание в этом случае составит до шести лет колонии.

6. Запрет высаживания из транспорта детей-безбилетников

В марте в России начал действовать разработанный минтрансом закон о запрете высаживания из транспорта детей-"зайцев". Приняли его быстро, в течение февраля. Закон запрещает высаживать из общественного транспорта детей до 16 лет без билета, если те едут без сопровождения взрослых.

В отношении взрослых пассажиров законопроект правила наоборот ужесточил. Теперь регионы могут разрешать контролерам требовать документы, удостоверяющие личность. Ранее это право было только у силовиков.

"Мы считаем, оставлять ребенка из-за неоплаченного проезда одного на дороге - недопустимо. Это создает угрозу его жизни и здоровью", - говорил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Ранее широкий общественный резонанс вызывали случаи, когда детей, не оплативших проезд, высаживали из автобуса на мороз, и они были вынуждены несколько километров идти пешком.

Тогдашний глава минтранса Евгений Дитрих напомнил, что были примеры, когда детей без билета высаживали посреди ночи "где-то за городом, в темноте, в грязь". Дитрих отправился в отставку вскоре после назначения в январе 2020 года - 9 ноября того же года.

7. Запрет других гражданств для чиновников

В апреле Госдума одобрила два закона (1, 2), запрещающие иметь иностранное гражданство и вид на жительство государственным и муниципальным служащим. Эти поправки содержатся в новой Конституции.

Автор фото, Sergey Bobylev/TASS

Они устанавливают, что чиновники и силовики с иностранным гражданством или видом на жительство должны уведомить об этом свое руководство. Они смогут продолжить службу или работу на своих должностях только если уведомят о том, что намерены прекратить иностранное гражданство. Те, кто не предоставит документы об отказе, подлежат увольнению спустя полгода.

Изменения затрагивают 24 федеральных закона и Трудовой кодекс РФ. Ограничения коснутся военнослужащих (исключая призывников), силовиков, федеральных, региональных и муниципальных чиновников, руководящих сотрудников Счетной палаты и ЦБ, омбудсменов, членов региональных ОНК, капитанов морских портов. Такие же ограничения введены для имеющих допуск к гостайне при работе в органах государственной и муниципальной власти. Это могут быть, например, переводчики, программисты, бухгалтеры, инженеры, секретари, пояснял глава законодательного думского комитета Павел Крашенинников.

Изменения вступят в силу с 1 июля 2021 года.

В конце ноября 2020 года президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о запрете двойного гражданства для чиновников. Согласно документу, люди, у которых помимо российского есть и другое гражданство или вид на жительство в другой стране не смогут занимать должности, предусматривающие допуск к гостайне.

8. Запрет сбора данных о силовиках и судьях

19 мая этого года Госдума приняла законопроекты, запрещающие сбор персональных данных сотрудников правоохранительных органов и судей, если это связано с их работой.

Депутаты вместе с этим повысили максимальный штраф за распространение таких сведений в 40 раз, а действие статьи Уголовного кодекса о разглашении данных они расширили.

Новые законы вводят уголовную ответственность для должностных лиц, которые по служебной необходимости имеют доступ к сведениям о мерах безопасности, применяемых к правоохранителям, сотрудникам контролирующих органов и их близким. Ранее их могли привлечь к уголовной ответственности, только если они разглашали секретные данные, чтобы помешать работе охраняемых лиц. Теперь их мотивы не будут приниматься во внимание.

Для нарушителей теперь предусмотрено ограничение свободы на срок до двух лет и обязательные работы на срок до 480 часов, тогда как ранее они могли получить только штраф до 200 тысяч рублей и арест на срок до четырех месяцев.

Новые законы могут усложнить работу авторов расследований о событиях, в которых участвовали силовики. Например, документ ставит под угрозу уголовного преследования источники журналистов, которые имеют данные о полицейских, сотрудниках спецслужб и судьях.

Поправки не поддержали коммунисты. Закон был принят 320 голосами "за", против проголосовали 43 депутата. Как сообщил член фракции КПРФ Юрий Синельщиков, коммунисты не поддержали законопроект, так как, по их мнению, его целью является пресечение журналистских расследований с использованием источников в правоохранительных органах.

"Фракция не будет поддерживать законопроект, направлен он на то, чтобы пресечь журналистские расследования в отношении правоохранителей, их частной жизни и всего остального - расследований о дворцах, яхтах, об островах, которые правоохранители приобрели себе каким-то образом", - сказал Синельщиков перед голосованием.

Закон также ужесточает наказание за незаконное разглашение или использование сбор сведений, составляющих коммерческую, налоговую и банковскую тайну (ст. 183 УК), повышая максимальный срок принудительных работ или лишения свободы за данное правонарушение с трех до четырех лет.

9. Запрет для адвокатов проносить в колонии телефоны и камеры

В конце мая депутаты во главе с руководителем комиссии по противодействию иностранному вмешательству Василием Пискаревым приняли закон, по которому адвокатам, которые посещают подзащитных, запрещается проносить в колонию телефоны, камеры и диктофоны, средства связи и вообще любую технику, с помощью которой можно записывать видео и аудио, а также фотографировать.

В пояснительной записке говорится о том, что это совершенствование правил для тех заключенных, которые обратились и хотят обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), но на деле закон касается всех.

Им будет можно проносить фотоаппаратуру, компьютеры и "копировально-множительную технику" только для копирования материалов личного дела осужденного и пользоваться ей в специальном помещении и в отсутствии осужденного. Также проносить печатную и копировальную технику разрешат нотариусам для удостоверения доверенности, но и они смогут пользоваться своей техникой только в отдельном помещении.

Ограничения на пронос и использование техники в колониях касаются и представителей осужденных в ЕСПЧ. Свидания осужденных с адвокатами и представителями ЕСПЧ должны происходить наедине, без применения устройств прослушки и "вне пределов слышимости третьих лиц", следует из поправок.

В 2017 году Верховный суд вставал на сторону адвокатов после жалоб на изъятие техники при приезде к доверителям, и признал эти правила незаконными. Однако теперь они перестанут противоречить закону.

Федеральная палата адвокатов (ФПА) возражала против этих поправок. Там говорили, что техника помогает зафиксировать совершаемые в исправительных колониях нарушения закона и прав осужденных, которые часто обращаются к адвокатам при намерении обжаловать незаконные действия администрации учреждения.

10. Запрет оскорбления ветеранов

Спустя всего месяц после того, как оппозиционер Алексей Навальный был приговорен к штрафу в 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана, Госдума приняла поправки в статью о реабилитации нацизма.

Согласно им, публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны признаются одной из форм реабилитации нацизма. Наказание предполагает штраф до 3 млн рублей, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Документ усиливает ответственность (до пяти лет заключения) за эти действия с использованием своего служебного положения или СМИ, а также с искусственным созданием доказательств обвинения. Также в этом документе устанавливается уголовная ответственность за вышеуказанные действия, совершенные в интернете или организованной группой.

Максимально допустимое наказание по статье о клевете (грозившее Навальному) составляет штраф до 1 миллиона рублей или обязательные работы. Теперь за нарушения в отношении ветеранов ВОВ наказание стало куда жестче.