Россия и Китай показали лунную станцию. Ее хотят построить к 2035 году

Павел Аксенов

Би-би-си

31 минуту назад

Автор фото, roskosmos Подпись к фото, Лунная станция будет состоять из нескольких модулей

Россия и Китай собираются построить лунную станцию к 2035 году. Она будет состоять как минимум из девяти строений. По словам экспертов, в российско-китайской программе пока речь идет только о проекте необитаемой лунной станции.

Об этом говорится в презентации, представленной в среду на официальных сайтах Роскосмоса и Китайской национальной космической администрации.

Концепция создания станции на Луне предусматривает три этапа работы - исследование, строительство и эксплуатацию.

Первый этап, который должен завершиться к 2025 году, включает запуск к Луне шести исследовательских аппаратов - трех китайских и трех российских. При этом включенный в программу китайский "Чанъэ-4" уже совершил посадку на Луну в 2019 году.

Китайские "Чанъэ-6"и "Чанъэ-7", а также российские станции "Луна-25", "Луна-26" и "Луна-27" пока готовятся к полету.

Второй этап - строительство станции. Этот этап, согласно презентации, должен пройти в 2026-2030 годы. Во время второго этапа будут задействованы аппараты "Луна-28" и "Чанъэ-8". С 2030-го по 2035 год на Луне должны быть возведены основные объекты станции, после чего начнется ее эксплуатация.

Автор фото, roskosmos Подпись к фото, На одном из кадров видны два космонавта, хотя станция планируется необитаемой

Судя по кадрам презентации, на территории станции планируется установить телекоммуникационный модуль, командный центр, энергетический модуль, взлетно-посадочную площадку, модуль наблюдения, лабораторный, технологический, исследовательский модули и модуль связи с Землей.

Возле одного из строений, чье назначение никак не определено, в презентации изображены два космонавта. Вокруг находятся различные роботизированные комплексы.

9 марта 2021 года Россия и Китай подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области создания международной научной лунной станции. В презентации же говорится, что Россия и Китай готовы сотрудничать в программе освоения Луны и с другими странами.

"Они как делались, так и будут делаться"

Как сказал Би-би-си глава Института космической политики Иван Моисеев, хотя Россия и объявила об участии в таком масштабном проекте, в реальности от нее не требуется вкладывать значительные средства в лунную программу.

Автоматические станции, которые фигурируют в презентации ("Луна-25", "Луна-26" и "Луна-27") - проекты, которые Россия начала создавать задолго до решения о строительстве лунной станции. Со стороны Китая также на первом этапе участвуют аппараты, которые разрабатывались вне этой программы.

Автор фото, Sergei Bobylev\TASS Подпись к фото, Аппарат "Луна-25" разрабатывался не для большой программы лунной станции, Россия планировала запустить его и раньше

"На практике то, что их вписали в российско-китайскую станцию, ничего не меняет. Они как делались, так и будут делаться. Ну а номинально включили и международное сотрудничество - все стороны довольны, хотя на практике это ничего не меняет", - считает Моисеев.

По словам эксперта, в России сейчас нет проекта создания лунной базы, и за 15 лет, которые указаны в презентации, вряд ли удастся разработать такую программу.

Научный журналист Михаил Котов, присутствовавший на презентации, сказал Би-би-си, что первая фаза реализации совместной лунной программы действительно остается без значительных изменений, а более плотная совместная работа запланирована на период после 2026 года.

"[После 2026 года] российские и китайские миссии имеют между собой общую программу исследований. Чтобы не каждый сам за себя, а запускаются две миссии. И работают они совместно с обменом данными и решением общих задач", - рассказал он.

Финансирование этого проекта не предусмотрено Федеральной космической программой России, которая действует с 2016-го до 2025 года.

По мнению обоих экспертов, финансирование лунной станции должно быть включено в следующую 10-летнюю программу, которая начнет действовать с 2026 года.

Необитаемая лунная станция

Россия и Китай собираются строить на Луне именно станцию, а не базу, и главное отличие в том, что на станции будут действовать автоматические аппараты, а на базе могут присутствовать люди, сказал Моисеев.

Пилотируемая космонавтика, включая и исследования любых небесных тел, гораздо более затратная, чем применение автоматов.

По словам Котова, в российско-китайской программе пока речь идет только о проекте необитаемой лунной станции. Он считает, что не следует рассматривать присутствие двух человеческих фигур на презентации, равно как и остальные объекты, как какой-то четкий план.

"К этому надо относиться как к дорожной карте. Это скорее направление, - полагает эксперт. - У любой дорожной карты чем ближе к моменту старта, тем более подготовлена эта часть. Это логично и это нормально".

По мнению Котова, такая дорожная карта - больше соглашение о намерениях: "Это не выделенные деньги, может возникнуть куча как политических, так и технических проблем. Это не точно стопроцентно реализуется, но чем ближе к началу, тем больше шансов, что именно этот кусок будет реализован".

А что НАСА?

В сентябре 2020 года НАСА объявила о выделении 28 млрд долларов на космическую программу "Артемида-3", которая будет включать пилотируемый полет на Луну.

Полет планируется осуществить к 2024 году. Экипаж будет состоять из двух астронавтов - мужчины и женщины.

В этой программе будет использоваться новый космический корабль "Орион" для дальних полетов в космос, а ракетой-носителем будет сверхтяжелая Space Launch System.

В 2021 году НАСА планирует испытать систему ракета + корабль в беспилотном полете к Луне.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Американский корабль будет выводить в космос ракета Space Launch System

Программа "Артемида" разрабатывается под эгидой НАСА, но в ней также участвуют Европейское космическое агентство, Великобритания, Япония, Канада, Италия и другие.

В России сейчас разрабатывается сверхтяжелая ракета-носитель "Енисей", которую Роскосмос планировал использовать для лунной программы. Однако ракета-носитель такого класса, по словам экспертов, нужна именно для пилотируемой программы - станции же, которые фигурируют в российско-китайской презентации, могут быть запущены тяжелыми ракетами.

Проект "Енисей" стартовал еще в 2018 году. С 2018-го по 2019 год корпорация "Энергия" должна была разработать эскизный проект, определить облик составных частей ракеты, а также подготовить технико-экономические обоснования. Завершение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ планировалось в 2028 году.