Роскомнадзор ограничил работу сервисов VyprVPN и Opera VPN

час назад

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Работа сервисов VyprVPN и Opera VPN в России должна быть ограничена, сообщил Роскомнадзор. Там обещают, что ограничения не коснутся сотни российских компаний, использующих VPN в своей работе. Надзорное ведомство предупреждало, что начнет блокировки, если сервисы не будут сотрудничать с властями.

Ограничения на использование VPN-сервисов VyprVPN и Opera VPN вводятся с четверга. Основание - угроза обхода ограничений доступа к детской порнографии, "суицидальному, пронаркотическому и иному запрещенному контенту".

"Ограничения не затронут российские компании, использующие VPN-сервисы в непрерывных технологических процессах", - заверили в Роскомнадзоре.

130 российских компаний, как следует из сообщения, внесены в "белые списки" и смогут использовать VPN. В середине мая Роскомнадзор предложил тем, кто пользуется VyprVPN и Opera VPN, сообщать об этом в Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП).

VPN (Virtual Private Network) - технология, позволяющая подключаться к частной сети через интернет. VPN-сервисы могут использоваться для обхода блокировок сайтов, шифруют информацию и сохраняют анонимность пользователя.

В конце мая Роскомнадзор предупредил, что ограничит доступ к VPN-сервисам, которые не приведут свою работу в соответствие с законами России.

"Есть VPN-сервисы, которые не соблюдают требования российского законодательства. Мы с ними работаем, пытаемся решить спорные вопросы. Если VPN не приведут свою деятельность в соответствие с законом, доступ к ним будет ограничен", - говорил "Коммерсанту" глава Роскомнадзора Андрей Липов.

В марте 2019 года ведомство потребовало от владельцев десяти VPN-сервисов подключиться к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС) и с помощью нее фильтровать контент, запрещенный в России. В числе адресатов был VyprVPN. В итоге к системе подключился тогда только VPN-сервис "Лаборатории Касперского".

В ноябре того же года вступил в силу закон о "суверенном рунете". По версии его авторов, закон необходим для стабильной работы российского сегмента интернета в том случае, если его отключат об общемировой сети.

Закон предусматривает создание независимой инфраструктуры, обеспечивающей маршрутизацию в интернете при невозможности подключения к зарубежным корневым серверам. В случаях возникновения угроз Роскомнадзор должен осуществлять централизованное управление трафиком через ЦМУ ССОП.

Андрей Захаров, корреспондент Би-би-си:

VPN (от английского virtual private network) позволяет анонимизировать свою работу в интернете. Технически он устроен так: пользователь сначала заходит на сервер, который использует VPN-сервис, а уже оттуда на конкретный ресурс.

Это позволяет обходить блокировки сайтов со стороны государства: технические средства блокировки просто не видят, какой портал является конечной целью пользователя, он видит только обращение к сервису VPN.