Дума ужесточила наказание за сотрудничество с нежелательными организациями

46 минут назад

Автор фото, Sergei Fadeichev/TASS

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, ужесточающий ответственность за участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации (НПО), признанной в России нежелательной. Даже за пожертвования таким организациям будет грозить реальный срок.

Закон был принят на предпоследнем пленарном заседании весенней сессии Госдумы. Во втором чтении депутаты успели принять законопроект накануне.

Закон предполагает, что уголовная ответственность за участие в деятельности нежелательной организации наступит уже после первого привлечения по административной статье, а не второго, как это было ранее. Наказание в этом случае составит от одного до четырех лет лишения свободы.

За руководство и организацию деятельности нежелательной организации будут сразу возбуждать уголовное дело, а наказание в этом случае составит от двух до шести лет колонии.

Кроме того, в отдельный состав выделяются "предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности" нежелательной организации на территории России.

Помимо обязательных и принудительных работ за пожертвования (донаты) нежелательным организациям будет также грозить лишение свободы на срок от одного года до пяти лет с потерей права заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет (или без такового).

На прошлой неделе Госдума приняла в окончательном чтении закон, запрещающий гражданам России участвовать в работе нежелательных организаций не только на территории страны, но и за рубежом.

Этот закон также предполагает, что Генпрокуратура сможет признавать нежелательными любые компании по всему миру, которые проводят для уже признанных нежелательными организаций финансовые или любые другие операции с имуществом. Таким образом, ответственность будет грозить за сотрудничество и с этими компаниями.

Также этот же закон позволит Росфинмониторингу отслеживать любые денежные переводы гражданам, юрлицам и и "иностранным структурам без юридического лица", которые поступают с территории определенных государств. Перечень этих государств будет отнесен к информации ограниченного доступа.

Оба законопроекта были внесены в Госдуму 4 мая одной и той же группой депутатов. 27 мая из-за планов властей ужесточить законодательство о нежелательных организациях о самоликвидации объявила учрежденная Михаилом Ходорковским "Открытая Россия".

В перечень нежелательных организаций в России входят Open Russia Civic Movement и Otkrytaya Rossia. В "Открытой России", учрежденной в 2001 году по инициативе Ходорковского, настаивали на том, что не имеют отношения к этим структурам.

"В списке нежелательных числится больше 30 организаций, и формально нашей среди них нет. Но только активистов "Открытки" годами преследовали за нежелательность. Эти поправки, несомненно, примут. И тогда на наших активистов начнется настоящая охота. Мы не можем этого допустить, поэтому заранее ликвидируем организацию", - объяснял исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров.