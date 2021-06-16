Засуха в Калифорнии дала ключ к разгадке тайны исчезнувшего самолета

4 часа назад

Автор фото, Justin Sullivan Подпись к фото, Уровень воды в озере Фолсом сейчас на 38% ниже обычного. Это и позволило совершить находку

Американская фирма Seafloor Systems, специализирующаяся на подводных работах, обнаружила в одном из глубоких мест на дне озера Фолсом недалеко от города Сакраменто разбившийся самолет. Судя по всем признакам, это Piper Comanche 250, пропавший без вести 1 января 1965 года вместе с пилотом и тремя пассажирами.

Находка стала возможной из-за сильнейшей засухи, вызвавшей обмеление водоемов.

Специалисты компании тестировали в озере оборудование, когда один из них заметил на экране радара нечто необычное.

Как рассказал местному телеканалу сотрудник Seafloor Systems Тайлер Аткинсон, на дно озера опустили подводную камеру, при помощи которой получили четкие снимки хвостового оперения и пропеллера самолета.

Судя по изображениям, машина не разрушена.

Поиск людей и самолета продолжались до 2014 года. За эти годы удалось найти лишь останки пилота, но ни сам самолет, ни тела трех его пассажиров так никогда и не были обнаружены.

Теперь шерифу округа предстоит решить, возобновлять ли расследование и поднимать ли машину на поверхность.

Из-за сильной засухи уровень воды в озере Фолсом сейчас на 38% ниже обычного.