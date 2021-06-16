В России хотят запретить делиться банковской тайной с США. К чему это приведет?

44 минуты назад

Автор фото, Artyom Geodakyan/Tass Подпись к фото, Власти США с января могут запрашивать данные о вкладчиках иностранных банков

Правительство России во вторник внесло в Госдуму законопроект, запрещающий российским банкам предоставлять сведения о клиентах и операциях иностранным компетентным органам. Поправки вносятся в так называемый закон о контрсанкциях против США и других недружественных стран. Эксперты опасаются, что эта мера может фактически перекрыть для российских банков работу с долларами.

Как отмечается в законопроекте, текст которого опубликован в базе Госдумы, банки теперь будут обязаны в течение одного дня уведомлять Росфинмониторинг и Банк России о запросах со стороны "компетентных органов недружественных государств" по поводу своих клиентов. Удовлетворять такие запросы они смогут только в случае их соответствия российским законам.

Закон о контрсанкциях, поправки к которому вводит этот документ, был принят в 2018 году: в нем были прописаны меры воздействия на США и другие иностранные государства в ответ на санкции против России.

Поправки к этому закону были написаны, чтобы снизить риски на случай, если "недружественные государства" примут законодательство, направленное на "получение от иностранных банков под угрозой штрафных санкций конфиденциальной информации, составляющей банковскую тайну", говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В законопроекте не приводится список стран, запросы от которых банкам теперь запрещено свободно удовлетворять. В середине мая премьер-министр Михаил Мишустин утвердил перечень государств, "совершающих недружественные действия в отношении России", в который вошли лишь две страны: США и Чехия.

Санкции против США

В экспертном заключении к законопроекту, на который ссылается РБК, отмечается, что под "компетентными органами недружественных государств" подразумевались в первую очередь министерство финансов и министерство юстиции США, которые вправе требовать личные данные клиентов у любых зарубежных банков, если те имеют корреспондентский счет в США.

С 1 января этого года такое право появилось у американских ведомств в рамках нового закона против отмывания денег (AML Act). Минфин и минюст США могут запросить у иностранного банка информацию о любом счете, но только в трех случаях:

если счет является предметом уголовного расследования в США;

если счет является объектом разбирательства в США по делу об отмывании денег;

если в отношении счета начата процедура конфискации средств в доход США.

"По мнению Банка России, крайне высоки риски использования властями США указанного права для получения ранее недоступной для них информации о любой финансовой операции, сделках и участниках сделок, осуществляемых через российские банки", - цитирует РБК экспертное заключение.

"Изоляция в долларовом пространстве"

Как новый законопроект отразится на работе российских банков, пока сказать сложно, единого мнения по этому поводу у экономистов нет.

Начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максим Осадчий отмечает, что Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) может наложить санкции на российские банки, если они откажутся предоставлять требуемую информацию. В рамках этих санкций могут быть закрыты корсчета российских банков в американских банках, что лишит россиян возможности работы с безналичными долларами.

"Произойдет изоляция российских банков в долларовом пространстве. Эта изоляция нанесет мощный удар по российской экономике, так как основной оборот в международной торговле происходит именно в долларах. Последствия подобной изоляции будут крайне неприятны, хотя и не смертельны, как показывает опыт того же Ирана", - считает эксперт.

Постепенный отказ от доллара обсуждается российскими властями уже давно, а недавно были предприняты и конкретные шаги к дедолларизации российской экономики.

В начале июня министр финансов Антон Силуанов объявил о том, что Россия в течение месяца полностью откажется от американского доллара и снизит долю британского фунта в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ), до этого российский ЦБ сократил свою долю долларов в международных резервах.

Новый законопроект не предусматривает прямого запрета или ограничения на долларовые операции и вклады российских банков, отмечает глава комитета по финансовым рынкам организации "Опора России" Павел Самиев.

"Изначально речь [в законопроекте] не идет о каких-либо ограничениях, кроме информационного взаимодействия. Здесь не обязательна автоматическая блокировка корсчета при отказе в предоставлении информации, - рассуждает эксперт. - О рисках массовой блокировки корсчетов российских банков говорить преждевременно, на данный момент они минимальны. Хотя, конечно, вопрос в том, как отреагируют сами банки и как закон будет трактовать на практике".

Осадчий полагает, что российские банки в любом случае приспособятся к новым условиям, однако для российской экономики это все равно может иметь последствия.