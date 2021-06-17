Гонконг: 500 полицейских обыскали офис либеральной газеты Apple Daily
Порядка 500 полицейских ворвались в офисы продемократической газеты Apple Daily в Гонконге, утверждая, что ее публикации нарушают закон о национальной безопасности.
Полиция арестовала главного редактора и четырех менеджеров издания. Активы на 18 млн гонконгских долларов (2,3 млн долларов), принадлежащие трем компаниям, связанным с Apple Daily, были заморожены.
Газета принадлежит известному гонконгскому предпринимателю-миллиардеру Джимми Лаю, который сейчас находится в тюрьме за участие в несанкционированном митинге в 2019 году.
Apple Daily известна своим критическим отношением к руководству материкового Китая.
На брифинге для прессы полиция сообщила, что с 2019 года Apple Daily опубликовала более 30 статей, призывающих страны ввести санкции в отношении Гонконга и материкового Китая.
С прошлого года, когда был принят закон о национальной безопасности, десятки видных активистов были брошены в тюрьму.
Полиция вошла в офис Apple Daily примерно в 07:30 по местному времени в четверг и заблокировала все входы и выходы.
Газета транслировала прямую трансляцию полицейского рейда на своей странице в "Фейсбуке".
В заявлении полиции говорится, что их ордер дает им право изымать и исследовать содержимое компьютеров в поисках публикаций, нарушающих закон.
На фотографиях, опубликованных Apple Daily, видно, как полиция просматривает компьютеры журналистов.
Пока в редакции шел обыск, полиция ворвалась в дома главного редактора газеты Райана Лоу, генерального директора компании-владельца газеты Next Digital Чун Ким-Хунга, главного операционного директора Чоу Тат-Куена, издателя Apple Daily Чан Пуи-Ман и директора Чунг Чи-Вая и арестовала их.
Полиция не назвала имена арестованных, но подтвердила, что пять человек в возрасте от 47 до 63 лет были вяты под стражу за "сговор с иностранным государством с целью создания угрозы национальной безопасности".
Это второй рейд, проводимый в Apple Daily менее чем за год. В августе прошлого года в ходе аналогичной облавы были арестованы 10 человек, включая Джимми Лая и его сыновей.
Это прецедент?
По словам редактора Би-би-си Дэнни Винсента, этот инцидент стал первым случаем ареста гонконгских журналистов по подозрению в нарушении закона о национальной безопасности.
На пресс-конференции в четверг глава службы безопасности Гонконга Джон Ли заявил, что действия Apple Daily нацелены на использование журналистской деятельности в качестве инструмента для создания угрозы национальной безопасности.
Джон Ли также добавил, что сотрудники газеты не были "нормальными журналистами" и призвал других "держаться от них подальше".
Некоторые репортеры из газеты рассказали Би-би-си, что планируют продолжить работу, но опасаются, что сегодняшние события - как аресты, так и замораживание активов, - могут означать начало конца для Apple Daily.
Кто такой Джимми Лай?
Лай - один из самых видных сторонников продемократического движения Гонконга.
Его состояние оценивается более чем в миллиард долларов. Первоначальное состояние он заработал в швейной промышленности, а затем ушел в медиа и основал Next Digital.
В своем последнем интервью Би-би-си перед тем, как его приговорили к тюремному заключению, он сказал, что не поддастся запугиванию.
"Страх - это самый дешевый и самый эффективный способ контролировать ас, и они это знают. Единственный способ победить - это противостоять страху и не позволять ему завладеть вами", - сказал он.
В апреле 2021 года его приговорили к году тюрьмы за участие в несанкционированном собрании во время демократических протестов 2019 года. В мае 2021 года срок заключения увеличили еще на 14 месяцев.
Что такое закон о национальной безопасности?
Закон был принят в 2020 году в ответ на массовые демократические протесты, охватившие автономную провинцию в прошлом году.
Новый закон существенно сократил судебную независимость Гонконга и упростил наказание демонстрантов. Он предусматривает уголовную ответственность за призывы к отделению Гонконга, подрывную деятельность и сговор с иностранными силами с максимальным сроком заключения в тюрьме.
Пекин заявил, что закон направлен на предотвращение "подстрекательств к мятежу" и принесет стабильность, но критики утверждают, что он нарушает соглашение, по которому Великобритания вернула Гонконг Китаю в 1997 году.
Речь идет о принципе "одна страна, две системы". Он должен защищать определенные свободы для Гонконга: свободу слова и собраний, независимую судебную систему и некоторые демократические права, которых нет ни в одной другой части материкового Китая.
Опасения, что это соглашение между Гонконгом и Китаем может быть нарушено, привели к масштабным протестам в поддержку демократии в 2019 году.
С момента принятия закона в июне 2020 года более 100 человек, в том числе и Джимми Лай, были арестованы за нарушение его положений.
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