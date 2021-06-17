Гонконг: 500 полицейских обыскали офис либеральной газеты Apple Daily

55 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сотни полицейских ворвались в офис газеты Apple Daily утром в четверг

Порядка 500 полицейских ворвались в офисы продемократической газеты Apple Daily в Гонконге, утверждая, что ее публикации нарушают закон о национальной безопасности.

Полиция арестовала главного редактора и четырех менеджеров издания. Активы на 18 млн гонконгских долларов (2,3 млн долларов), принадлежащие трем компаниям, связанным с Apple Daily, были заморожены.

Газета принадлежит известному гонконгскому предпринимателю-миллиардеру Джимми Лаю, который сейчас находится в тюрьме за участие в несанкционированном митинге в 2019 году.

Apple Daily известна своим критическим отношением к руководству материкового Китая.

На брифинге для прессы полиция сообщила, что с 2019 года Apple Daily опубликовала более 30 статей, призывающих страны ввести санкции в отношении Гонконга и материкового Китая.

С прошлого года, когда был принят закон о национальной безопасности, десятки видных активистов были брошены в тюрьму.

Полиция вошла в офис Apple Daily примерно в 07:30 по местному времени в четверг и заблокировала все входы и выходы.

Газета транслировала прямую трансляцию полицейского рейда на своей странице в "Фейсбуке".

В заявлении полиции говорится, что их ордер дает им право изымать и исследовать содержимое компьютеров в поисках публикаций, нарушающих закон.

На фотографиях, опубликованных Apple Daily, видно, как полиция просматривает компьютеры журналистов.

Пока в редакции шел обыск, полиция ворвалась в дома главного редактора газеты Райана Лоу, генерального директора компании-владельца газеты Next Digital Чун Ким-Хунга, главного операционного директора Чоу Тат-Куена, издателя Apple Daily Чан Пуи-Ман и директора Чунг Чи-Вая и арестовала их.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Главный редактор Apple Daily Райан Лоу был арестован у себя дома

Полиция не назвала имена арестованных, но подтвердила, что пять человек в возрасте от 47 до 63 лет были вяты под стражу за "сговор с иностранным государством с целью создания угрозы национальной безопасности".

Это второй рейд, проводимый в Apple Daily менее чем за год. В августе прошлого года в ходе аналогичной облавы были арестованы 10 человек, включая Джимми Лая и его сыновей.

Это прецедент?

По словам редактора Би-би-си Дэнни Винсента, этот инцидент стал первым случаем ареста гонконгских журналистов по подозрению в нарушении закона о национальной безопасности.

На пресс-конференции в четверг глава службы безопасности Гонконга Джон Ли заявил, что действия Apple Daily нацелены на использование журналистской деятельности в качестве инструмента для создания угрозы национальной безопасности.

Джон Ли также добавил, что сотрудники газеты не были "нормальными журналистами" и призвал других "держаться от них подальше".

Некоторые репортеры из газеты рассказали Би-би-си, что планируют продолжить работу, но опасаются, что сегодняшние события - как аресты, так и замораживание активов, - могут означать начало конца для Apple Daily.

Кто такой Джимми Лай?

Лай - один из самых видных сторонников продемократического движения Гонконга.

Его состояние оценивается более чем в миллиард долларов. Первоначальное состояние он заработал в швейной промышленности, а затем ушел в медиа и основал Next Digital.

В своем последнем интервью Би-би-си перед тем, как его приговорили к тюремному заключению, он сказал, что не поддастся запугиванию.

Автор фото, European Pressphoto Agency Подпись к фото, Миллиардер и оппозиционер Джимми Лай находится в гонконгской тюрьме с апреля 2021 года, и ему грозят новые обвинения

"Страх - это самый дешевый и самый эффективный способ контролировать ас, и они это знают. Единственный способ победить - это противостоять страху и не позволять ему завладеть вами", - сказал он.

В апреле 2021 года его приговорили к году тюрьмы за участие в несанкционированном собрании во время демократических протестов 2019 года. В мае 2021 года срок заключения увеличили еще на 14 месяцев.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Полиция также арестовала генерального директора компании Next Digital, которая владеет газетой Apple Daily Чун Ким-Хунга

Что такое закон о национальной безопасности?

Закон был принят в 2020 году в ответ на массовые демократические протесты, охватившие автономную провинцию в прошлом году.

Новый закон существенно сократил судебную независимость Гонконга и упростил наказание демонстрантов. Он предусматривает уголовную ответственность за призывы к отделению Гонконга, подрывную деятельность и сговор с иностранными силами с максимальным сроком заключения в тюрьме.

Пекин заявил, что закон направлен на предотвращение "подстрекательств к мятежу" и принесет стабильность, но критики утверждают, что он нарушает соглашение, по которому Великобритания вернула Гонконг Китаю в 1997 году.

Речь идет о принципе "одна страна, две системы". Он должен защищать определенные свободы для Гонконга: свободу слова и собраний, независимую судебную систему и некоторые демократические права, которых нет ни в одной другой части материкового Китая.

Опасения, что это соглашение между Гонконгом и Китаем может быть нарушено, привели к масштабным протестам в поддержку демократии в 2019 году.