Коронавирус в России: у половины привитых "ЭпиВакКороной" через девять месяцев не нашли антител

час назад

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В России за последние сутки зарегистрировали 14 057 новых случаев коронавируса, 416 человек скончались. Обязательную вакцинацию для некоторых категорий работников ввели в четырех регионах. Почти у половины добровольцев, получивших вакцину центра "Вектор", через девять месяцев не обнаружили антител к коронавирусу. Эти и другие новости о коронавирусе - в обзоре Би-би-си.

Более 14 тысяч новых случаев

Суточный прирост новых заболевших в России составил 14 057 случаев, умерли 416 пациентов, следует из данных оперативного штаба.

В Москве, сообщает оперативный штаб, выявлено 6 195 новых случаев, 73 человека умерли и 3 636 - выздоровели.

В течение всего периода распространения коронавируса Москва лидирует по уровню прироста новых заболевших, за ней следуют Московская область - 1 208 новых случаев за сутки и Санкт-Петербург - 946 случаев.

Обязательная вакцинация

Обязательную вакцинацию для некоторых категорий работников ввели уже в четырех российских регионах. Вслед за Москвой и Подмосковьем о такой мере объявили власти Сахалина и Кузбасса.

Решение региональных властей об обязательной вакцинации уже поддержал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"С учетом ситуации, абсолютно в правильном [направлении движения]. Это моя личная точка зрения", - сказал он в эфире "Эха Москвы", отвечая на вопрос, является ли обязательная вакцинация отдельных категорий граждан движением в правильном направлении.

Российские вузы задумались над тем, чтобы допускать в здания университетов только тех студентов, которые сделали прививку от коронавируса либо имеют антитела после перенесенного ковида.

Такие рекомендации накануне дал Совет ректоров Москвы и Московской области. О том, что такой вариант рассматривается, сообщили в пресс-службе НИУ ВШЭ.

Ректор МГУ Виктор Садовничий также допустил, что в вузе с 1 сентября введут гибридный формат обучения: возможность посещать аудитории смогут только студенты с антителами, а остальные будут учиться дистанционно.

Как власти Москвы объясняют законность обязательной вакцинации?

Мэрия Москвы разослала подведомственным учреждениям "Справку об обязательной вакцинации" (копия есть у Би-би-си). Подлинность документа Би-би-си подтвердил источник, близкий к мэрии.

В справке власти города ссылаются на то, что прививка против коронавирусной инфекции вошла в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, и обращаются к международному опыту.

Авторы справки ссылаются на закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", по которому главные санитарные врачи могут выносить мотивированные постановления о проведении профилактических прививок гражданам. Именно такое постановление и вынесла накануне главный государственный санитарный врач по Москве.

Угрозу отстранить сотрудников от работы при отказе от вакцинации власти обосновывают ч. 1 ст. 76 ТК РФ. Согласно закону к таким основаниям относится высокий риск заболевания инфекционными болезнями. Работника отстраняют от работы без сохранения зарплаты до тех пор, "пока не исчезнет обстоятельство, которое привело к его отстранению" (ч. 2 ст. 76 ТК РФ).

Во второй половине справки авторы ссылаются на европейский опыт.

"Обязательные правила вакцинации уже были утверждены в качестве пропорциональных конституционными судами государств - членов Совета Европы, в том числе Франции, Чехии, Хорватии, Словакии, Словении, Бывшей Югославской Республики Македонии", - говорится в документе.

Там упоминается, что конституционный суд Италии 22 ноября 2017 года допустил обязательную вакцинацию для детей, посещающих школы. А в Сан Марино установлено правило, согласно которому "обязательство вакцинироваться, закрепленное в соответствующем законодательстве, распространяется на всех, независимо от их религии или личных убеждений".

Также авторы ссылаются на решение ЕСПЧ 8 апреля 2021 года по делу "Вавржичка и другие против Чешской Республики" - суд не установил факта нарушения конвенции о правах человека в обязательной вакцинации детей. ЕСПЧ признал правомерным административное наказание родителей за отказ от обязательной вакцинации детей.

Би-би-си направила запрос в пресс-службу мэрии Москвы с просьбой прокомментировать документ.

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У половины вакцинированных "ЭпиВакКороной" через девять месяцев нет антител

Почти у половины добровольцев, привитых вакциной центра "Вектор", через девять месяцев не обнаружили антител к коронавирусу, сообщил гендиректор центра Ринат Максютов.

"По состоянию на три и шесть месяцев мы фиксируем наличие антител у всех вакцинированных добровольцев. По состоянию на девять месяцев больше чем у половины добровольцев также наблюдаем детектируемый уровень антител к вирусу", - сказал Максютов в интервью "России 24" в четверг.

"Еще в начале года наша группа заявляла о 50% наличия антител в клинических исследованиях. Теперь "Вектор" официально подтвердил наши данные", - пишут в группе добровольцев, участвующих в исследовании вакцины.

Дискуссия об эффективности "ЭпиВакКороны" идет уже несколько месяцев. Многие эксперты сомневаются в защитных свойствах вакцины.

Более половины добровольцев, участвующих в исследованиях, не нашли у себя антител еще в начале этого года - при том, что они сдавали анализ на разработанной "Вектором" тест-системе. На других тест-системах, использующихся в российских лабораториях, у добровольцев в большинстве случаев вообще не находилось антител.

Русская служба Би-би-си в феврале этого года писала о претензиях к вакцине. Ответов на свои вопросы группа добровольцев так и не получила.

С момента выпуска материала публикация по "ЭпиВакКороне" вышла лишь в подведомственном Роспотребнадзору журнале "Инфекция и иммунитет". Добровольцы выпустили собственные разборы статьи, в которых у рецензентов возникло много вопросов к предоставленным данным.

Кроме того, добровольцы провели эксперимент в попытке проверить нейтрализацию вируса антителами после "ЭпиВакКороны". Его результаты опубликованы в журнале "Троицкий вариант" (открывается в браузере Internet Explorer). Такой эксперимент стал возможен, так как среди волонтеров есть биологи, математики и медики.

Эксперимент проводил ведущий научный сотрудник НИИ фундаментальной и клинической иммунологии Александр Чепурнов. Как уточнял в беседе с Би-би-си создатель группы добровольцев и один из самых активных ее участников Андрей Криницкий, среди отправленных Чепурнову сывороток были и "подсадные утки" - плазмы непривитых, переболевших и привитых "Спутником". Все образцы были зашифрованы и пронумерованы. В итоге ни один из образцов плазмы привитых "ЭпиВакКороной" не смог нейтрализовать вирус.

После завершения эксперимента в марте добровольцы обратились с письмом в минздрав с просьбой организовать независимое от Роспотребнадзора исследование иммуногенности вакцины и обнародовать результаты эксперимента.