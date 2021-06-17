К петербургскому депутату Максиму Резнику пришли с обысками

17 минут назад

Автор фото, TASS

В петербургской квартире и на даче у депутата законодательного собрания Петербурга Максима Резника прошли обыски, самого его увезли на допрос. По словам жены депутата (она болеет коронавирусом), при проведении обыска ей показали документы, в которых речь шла о деле о наркотиках.

Телеграм-канал "Ротонда" сообщает, что во время обыска в доме Резника силовики изъяли кухонные весы его жены и ключи от банковских ячеек.

При проведении обыска, по данным телеграм-канала, супруге депутата предъявили документы, в которых было упомянуто уголовное дело о наркотиках, по которому проходит родственник супруги Резника.

Соратница Резника, муниципальный депутат округа Морской Ольга Галкина сказала Интерфаксу, что у жены депутата коронавирус, "но это никого не смутило".

Самого Резника, находившегося во время обыска на даче, увезли на допрос. По дороге в Следственный комитет его завезли на обыск в квартиру, где живет его мать, сообщается в телеграм-канале депутата.

Издание "Фонтанка" со ссылкой на близкий к следствию источник пишет, что Резника допросят в качестве подозреваемого - ранее он проходил по делу свидетелем.

Связи с Резником нет, его телефон с утра не отвечает.

Дело о наркотиках

В начале марта в отношении родственника Резника, художника Ивана Дорофеева, возбудили уголовное дело по ст.228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение наркотических средств).

Обыск в мастерской Дорофеева прошел днем 9 марта. Силовики приехали в мастерскую на набережной канала Грибоедова в тот момент, когда туда зашел Резник.

В ходе обыска оперативники нашли гроубокс с растениями, похожими на сырье для наркотика, и две банки из-под жевательных конфет с запрещенными веществами.

Невский районный суд 11 марта арестовал Дорофеева на два месяца. Следствие обвинило его в приобретении растительного наркотика (конопли) весом более 6 граммов, но менее 100 граммов. По версии следствия, Дорофеев хранил его не для личного употребления, а с целью последующего сбыта.

Художница Лиза Михайлова, мать Ивана Дорофеева и родственница супруги Резника, заявляла о давлении на сына. По ее словам, следователи якобы добиваются от него показаний против депутата.

Сам Резник заявлял, что на Дорофеева оказывается давление для получения от него показаний на депутата. Депутат также утверждал, что с ним встречались силовики, которые требовали от него публично осудить митинги в поддержку Алексея Навального. В противном случае они "обещали дать делу ход", пишет "Коммерсант".

По информации петербургского издания "Фонтанка", Резник приходил в мастерскую, чтобы обсудить лечение 75-летнего мужа художницы, который незадолго до этого перенес коронавирус в тяжелой форме.

2 апреля Резника вызвали на допрос по делу о наркотиках в качестве свидетеля. Депутат рассказывал, что следователь "устно объяснил" ему, что допрос связан с тем, что в квартире, где депутат был 9 марта, найдены наркотические вещества.

"На все вопросы я ответил. 51-й статьей Конституции [о праве не давать показания против себя] не пользовался. Но, наверное, они будут тянуть эту историю как можно дольше, чтобы слова "Максим Резник - уголовное дело и наркотики" звучали в паблике, это задача минимум", - говорил депутат Би-би-си.

Кто такой Резник

Максим Резник - беспартийный оппозиционный депутат, публичный критик губернатора Петербурга Александра Беглова и сторонник Алексея Навального. Во время заседаний городского парламента он нередко выступает с критикой решений федерального центра.

С середины 1990-х Резник был членом партии "Яблоко", а с 2003 года - главой ее петербургского отделения.

В 2012 году Резник покинул "Яблоко". Сам он связывал свой уход с конфликтом с федеральным руководством партии. По официальной версии партии, его исключили вместе с десятками питерских "яблочников" за "фактическое согласие с фальсификациями" на выборах в Заксобрание Петербурга в декабре 2011 года - то есть за помощь властям города с проведением в парламент своих депутатов.

Некоторое время Резник был сторонником "Гражданской платформы" Михаила Прохорова, но покинул объединение после того, как его основатель заявил о том, что уходит из партии.

В 2016 году Резник переизбрался депутатом законодательного собрания Петербурга от Партии роста.