Керчь затопило после ливня. Фотографии
Сильные дожди в Керчи привели к потопу. Жители города, расположенного на аннексированном Россией в 2014 году полуострове Крым, вынуждены передвигаться по улицам на лодках.
На востоке полуострова выпало 82 мм осадков при среднемесячной норме в 48 мм.
Около шести часов понадобится для ухода воды с улиц Керчи, сообщил представитель МЧС Аркадий Ожигин.
Подтоплено около 300 частных и многоквартирных домов. 40 тысяч человек остались без электричества, 20 тысяч - без питьевой воды.
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