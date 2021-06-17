Керчь затопило после ливня. Фотографии

Крым

Автор фото, Tass

Сильные дожди в Керчи привели к потопу. Жители города, расположенного на аннексированном Россией в 2014 году полуострове Крым, вынуждены передвигаться по улицам на лодках.

На востоке полуострова выпало 82 мм осадков при среднемесячной норме в 48 мм.

Около шести часов понадобится для ухода воды с улиц Керчи, сообщил представитель МЧС Аркадий Ожигин.

Подтоплено около 300 частных и многоквартирных домов. 40 тысяч человек остались без электричества, 20 тысяч - без питьевой воды.

Автор фото, TASS

Автор фото, TASS

Автор фото, TASS

Автор фото, TASS

Автор фото, TASS

Автор фото, TASS

Автор фото, TASS

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