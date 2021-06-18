Герцогиня Кембриджская открыла свой Центр раннего детства

Бекки Мортон

BBC News

28 минут назад

Автор фото, Reuters

Герцогиня Кембриджская открыла свой Центр раннего детства. Центр призван объяснить людям, насколько важны первые детские годы и помочь изменить жизни будущих поколений благодаря привлечению внимания к этой проблеме.

По словам ассистента герцогини, она считает современные проблемы раннего детства социальным эквивалентом изменений климата на планете, но эти проблемы не обсуждаются с той же серьезностью и столь же широко, как экология и климат.

По словам герцогини, она хочет помочь создать более счастливое, психически здоровое, более заботливое общество.

Открытие центра поможет определить ее дальнейшую общественную роль в качестве члена королевской семьи, утверждают помощники герцогини.

"Герцогиня заметила, что чем больше вы узнаете о раннем детстве, будь то развитие мозга или социальные науки, о том, что все это означает для нашего психического здоровья во взрослом возрасте, тем больше вы понимаете, что это социальный эквивалент изменения климата, - отметили в Кенсингтонском дворце. - Но это не обсуждается с такой же серьезностью и в том же стратегическом ключе, как климат".

"Тесно сотрудничая с другими организациями, центр надеется привлечь внимание к тому, почему первые пять лет так важны для нашей дальнейшей жизни, и к тому, что мы можем сделать, чтобы воспользоваться этой золотой возможностью для создания более счастливого, более психически здорового, более заботливого общества, - сказала Кэтрин.

"Я надеюсь, что мы сможем изменить наши представления о раннем детстве, изменить жизнь будущих поколений", - добавила она.

Автор фото, Kensington Palace Подпись к фото, На шее герцогини - кулон с инициалами ее детей

Центр сосредоточится на исследованиях и проведении общественных кампаний. Предполагается, что он будет взаимодействовать с государственным и частным секторами, а также с группами волонтеров.

Поначалу в центре будет работать шесть сотрудников, он будет базироваться в офисе Королевского фонда в Лондоне. Финансировать работу центра предполагается с помощь пожертвований, а в дальнейшем - с помощью будущих партнеров.

Помимо прочего, в центре будут работать над разъяснением подросткам особенностей развития мозга в раннем детстве - чтобы, став родителями, они уже имели бы набор базовых знаний в этом вопросе.

В качестве члена королевской семьи Кэтрин занимается проблемами раннего детства уже десять лет. Сначала ее заинтересовали проблемы зависимостей, распада семьи и психического здоровья, а затем она обратилась к изучению школьной среды, а потом и первых лет жизни.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, На прошлой неделе герцогиня Кембриджская и первая леди Джилл Байден встретились с детьми в Академии Коннор Даунс в Корнуолле

Первый отчет нового центра под названием "Большие перемены начинаются с маленьких" написан в сотрудничестве с Центром развития ребенка при Гарвардском университете и Лондонской школой экономики.

В нем утверждается, что невнимание к проблемам в раннем детстве, от психического здоровья до жизни в приемных семьях и интернатах, только в Англии ежегодно обходится в более чем 16 млрд фунтов.

Согласно социологическому исследованию YouGov, проведенному по заказу Фонда и опубликованному в пятницу, родители маленьких детей продолжают чувствовать себя более одинокими по мере развития пандемии.

В октябре 2020 года на чувство одиночества жаловались 9% респондентов, в мае 2021 - уже 16%.