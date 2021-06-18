Герцогиня Кембриджская открыла свой Центр раннего детства
- Бекки Мортон
- BBC News
Герцогиня Кембриджская открыла свой Центр раннего детства. Центр призван объяснить людям, насколько важны первые детские годы и помочь изменить жизни будущих поколений благодаря привлечению внимания к этой проблеме.
По словам ассистента герцогини, она считает современные проблемы раннего детства социальным эквивалентом изменений климата на планете, но эти проблемы не обсуждаются с той же серьезностью и столь же широко, как экология и климат.
По словам герцогини, она хочет помочь создать более счастливое, психически здоровое, более заботливое общество.
Открытие центра поможет определить ее дальнейшую общественную роль в качестве члена королевской семьи, утверждают помощники герцогини.
"Герцогиня заметила, что чем больше вы узнаете о раннем детстве, будь то развитие мозга или социальные науки, о том, что все это означает для нашего психического здоровья во взрослом возрасте, тем больше вы понимаете, что это социальный эквивалент изменения климата, - отметили в Кенсингтонском дворце. - Но это не обсуждается с такой же серьезностью и в том же стратегическом ключе, как климат".
"Тесно сотрудничая с другими организациями, центр надеется привлечь внимание к тому, почему первые пять лет так важны для нашей дальнейшей жизни, и к тому, что мы можем сделать, чтобы воспользоваться этой золотой возможностью для создания более счастливого, более психически здорового, более заботливого общества, - сказала Кэтрин.
"Я надеюсь, что мы сможем изменить наши представления о раннем детстве, изменить жизнь будущих поколений", - добавила она.
Центр сосредоточится на исследованиях и проведении общественных кампаний. Предполагается, что он будет взаимодействовать с государственным и частным секторами, а также с группами волонтеров.
Поначалу в центре будет работать шесть сотрудников, он будет базироваться в офисе Королевского фонда в Лондоне. Финансировать работу центра предполагается с помощь пожертвований, а в дальнейшем - с помощью будущих партнеров.
Помимо прочего, в центре будут работать над разъяснением подросткам особенностей развития мозга в раннем детстве - чтобы, став родителями, они уже имели бы набор базовых знаний в этом вопросе.
В качестве члена королевской семьи Кэтрин занимается проблемами раннего детства уже десять лет. Сначала ее заинтересовали проблемы зависимостей, распада семьи и психического здоровья, а затем она обратилась к изучению школьной среды, а потом и первых лет жизни.
Первый отчет нового центра под названием "Большие перемены начинаются с маленьких" написан в сотрудничестве с Центром развития ребенка при Гарвардском университете и Лондонской школой экономики.
В нем утверждается, что невнимание к проблемам в раннем детстве, от психического здоровья до жизни в приемных семьях и интернатах, только в Англии ежегодно обходится в более чем 16 млрд фунтов.
Согласно социологическому исследованию YouGov, проведенному по заказу Фонда и опубликованному в пятницу, родители маленьких детей продолжают чувствовать себя более одинокими по мере развития пандемии.
В октябре 2020 года на чувство одиночества жаловались 9% респондентов, в мае 2021 - уже 16%.
В ноябре герцогиня Кембриджская опубликовала исследование о роли детства в формировании особенностей характера, которое показало, что лишь каждый четвертый осознает, насколько важны первые пять лет жизни ребенка. В этом опросе приняло участие более полумиллиона человек.
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