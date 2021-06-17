Рафаэль Надаль отказался от участия в Уимблдоне и Олимпиаде-2020 в Токио

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Надаль заявил, что ему нужно восстановиться после тяжелого сезона на грунтовых кортах

Третья ракетка мира, теннисист Рафаэль Надаль не будет участвовать в Уимблдоне и Олимпийских играх в Токио.

20-кратный чемпион Большого шлема, выигрывавший Уимблдон в 2008 и 2010 годах, говорит, что ему нужно восстановить силы после долгого сезона на грунтовых кортах.

"Это было нелегким решением, но я послушал свой организм, обсудил со своей командой и понял, что так будет правильно", - сказал испанец.

35-летний игрок добавил: "Моя цель - продолжать карьеру и делать то, что приносит мне радость. А это значит соревноваться на высшем уровне и продолжать достигать высоких профессиональных результатов в очень конкурентной среде".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В 2019 году Надаль проиграл в полуфинале Уимблдона своему давнему сопернику Роджеру Федереру

По словам спортсмена, он принял решение после поражения от ракетки номер один в мире, серба Новака Джоковича в полуфинале открытого чемпионата Франции на прошлой неделе.

Надаль сказал, что короткий перерыв между открытым чемпионатом Франции и Уимблдоном, который стартует 28 июня, стал ключевым фактором в его решении.

В этом году между двумя соревнованиями, одно из которых проходит на грунте, а другое - на траве, всего две недели перерыва. Обычно между двумя событиями проходит три недели.

Открытый чемпионат Франции был перенесен на неделю организаторами "Ролан Гаррос", чтобы начать турнир с меньшим количеством коронавирусных ограничений и позволить зрителям наблюдать за игрой.

"Тот факт, что между "Ролан Гаррос" и Уимблдоном прошло всего две недели, не позволил мне восстановиться", - написал Надаль в Твиттере.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Рафаэль Надаль на церемонии открятия Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году

В начале года Надаль восстанавливался после травмы спины и до начала сезона на грунтовых кортах он сыграл только на Открытом чемпионате Австралии, где проиграл в четвертьфинале.

Решение теннисиста также означает, что он пропустит Олимпийские игры, которые начнутся в Токио 23 июля. Надаль уже дважды становился обладателем олимпийского "золота" - в одиночном разряде в Пекине в 2008 году и в парном разряде на Играх в Рио в 2016-м.