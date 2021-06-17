Итальянский телеканал показал видео с трагедией на канатной дороге и попал под шквал критики

13 минут назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, В катастрофе 23 мая выжил только один пассажир кабины.

Итальянский общественный телеканал Rai подвергся резкой критике из-за демонстрации видео катастрофы на канатной дороге на горе Моттарроне, в которой 23 мая погибли 14 человек.

В показанном по телевидению фрагменте видео с камеры наблюдения видно, что кабина почти доходит до конечной остановки, но внезапно поднимается на дыбы и начинает скользить вниз по тросу.

Прокурор по делу, возбужденному после падения кабины, назвала демонстрацию этих кадров "абсолютно неуместной". Глава телеканала в свою очередь сказал, что глубоко шокирован решением показать ролик.

В кабине в момент крушения находились пять семей - всего 15 человек, - в том числе двое детей. Единственный выживший, пятилетний Эйтан Биран, лишился родителей, двухлетнего брата, бабушки и дедушки.

Кабина упала, поскольку лопнул державший ее основной трос. Она съехала назад по поддерживающему тросу, развила скорость около 100 км/ч, а затем сорвалась, ударилась о землю и покатилась вниз по горе.

После аварии было возбуждено дело о непреднамеренном убийстве и арестованы три человека.

"Нельзя усугублять боль"

Видео было показано в эфире телеканала Rai 3 - при этом очертания кабины были "замазаны". После этого ролик полностью или частично показали еще несколько телеканалов, и размыты были уже только лица жертв.

В еще одном видео видно, что на помощь пассажирам бежит работник канатной дороги, но не успевает ничего сделать.

Прокурор Олимпия Босси заявила, что о существовании видеозаписи знали только подозреваемые - родственники погибших о таком ролике не слышали, и обнародовать его было запрещено. Боль, которую испытывают родственники, "не может и не должна усугубляться подобными действиями", сказала она.

Телеканал раскритиковала и Марчелла Северино, мэр местной коммуны Стреза: "Я не думаю, что это уместно по отношению к погибшим и их семьям," - заявила она.

Автор фото, Michael Meier Подпись к фото, В январе 2014-го эксперт по канатным дорогам Михаэль Майер посещал Моттароне и снимал оборудование. На кадрах видно, что по крайней мере у четырех кабин зажимы на аварийных тормозах стояли уже тогда.

Глава телеканала Rai Марчелло Фоа заявил, что "всегда уважал редакционные решения режиссеров и не комментировал их публично, но как президент канала Rai не может в этом случае молчать." "На публичном вещателе в подобных случаях лежит ответственность за тщательную оценку всех последствий, в первую очередь - этических. Он должен уважать жертв и их семьи," - добавил Фоа.

Позже к критике канала присоединились политики

Бывшая министр образования Валерия Федели в совместном заявлении с соратницей по демократической партии Андреа Романо потребовала от канала объяснить свои действия.

Решение опубликовать видео продемонстрировало "полное неуважение к жертвам и их родственникам," - говорится в их заявлении. Нарушение запрета на показ ролика усугубляется тем, что это сделал общественный вещатель, добавила она.

Газета La Stampa, также опубликовавшая ролик на своем сайте, оправдала это тем, что видео "лучше тысячи слов показывает, как аварийный тормоз мог бы предотвратить катастрофу". На тормоз были установлены зажимы, чтобы он не срабатывал самопроизвольно.