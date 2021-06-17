"По-другому не прорвемся". Как бизнес в Москве готовится к обязательной вакцинации

Алексей Ильин, Мария Киселева

Би-би-си

56 минут назад

Автор фото, Anton Novoderezhkin/TASS

Московским ресторанам, салонам красоты и фитнес-клубам нужно меньше чем за месяц привить первым компонентом вакцины против коронавируса не менее 60% сотрудников. Бизнес обсуждает с властями планы вакцинации и работы после нее. Мэр Москвы предупредил, что город близок к жестким ограничениям.

На встрече с предпринимателями из сферы общественного питания мэр Москвы Сергей Собянин говорил о том, что каждый день "съедается" по 200-300 коек в коронавирусных больницах. Сейчас есть 17 тысяч коек для лечения пациентов с Covid-19.

"Практически ни один европейский город себе такое позволить не может. Но еще раз скажу, что все равно это не безграничные возможности, мы находимся очень близко к более жестким решениям, - временным, но жестким решениям по ограничениям", - сказал Собянин.

В субботу он подписал указ, предусматривающий обязательную вакцинацию от Covid-19 не менее 60% работников в сфере услуг. Решение было принято после взрывного роста новых случаев заражения коронавирусом в Москве.

"Без масок, без перчаток"

"Не смогут работать те, кто не вакцинировал своих сотрудников. Но те, кто вакцинируют, они смогут работать, причем без ограничений. Мы сейчас ведем переговоры о том, чтобы, когда эти условия будут выполнены, бизнес смог работать без масок, без перчаток", - рассказала Би-би-си основательница сети семейных кафе "Андерсон" Анастасия Татулова.

По словам Татуловой, она обсуждала эти вопросы с главой департамента торговли и услуг Москвы Алексеем Немерюком и главой департамента предпринимательства Алексеем Фурсиным.

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров подтвердил, что такая инициатива обсуждается. Однако документов, регламентирующих работу компаний, которые привили 60% своих сотрудников, еще нет, напомнил он.

"Нам очень тяжело давалось выполнение всех требований Роспотребнадзора во время пандемии, в том числе закупка средств индивидуальной защиты, ПЦР-тесты и так далее. Если будет общая вакцинация, то это даст нам возможность сначала частично, в потом, возможно, и полностью от этого отказаться", - рассчитывает Бухаров.

Но не все рестораторы согласны со снятием ограничений после вакцинации сотрудников. "60% вакцинированных все равно не дают полной безопасности. Все равно люди приходят в ресторан и могут быть заболевшими, поэтому это не повод отказываться от масок", - сказал основатель сети ресторанов "Мясо & Рыба" Сергей Миронов.

Пока же столичные власти одобрили другую меру - ресторанам и фудкортам в Москве в порядке эксперимента предписано создать "свободные от Covid-19 зоны". Пускать в которые будут только по паспортам и QR-кодам с информацией о прививке.

Мэр Собянин еще в мае предложил открыть в ресторанах зоны для тех, кто сделал прививку от коронавируса.

Как пишет Forbes со ссылкой на главу Союза торговых центров России, Беларуси и Казахстана Булата Шакирова, такое решение было принято в четверг на совещании бизнеса с мэрией. По словам Шакирова, в этих зонах посетителям можно будет находиться без ограничений, но персонал будет работать в перчатках и масках.

"Москва создаст единую базу вакцинированных, так как каждая ампула привязана к конкретному человеку. Никаких бумаг, справок приниматься не будет", - сказал Шакиров. "Система будет по аналогии с израильской: для входа в ресторан нужно будет предъявить паспорт, удостоверяющий личность, и QR-код о вакцинации", - полагает Бухаров.

Первый этап тестирования "свободных от Covid-19 зон" в ресторанах может начаться уже на следующей неделе.

Автор фото, Sergei Karpukhin/TASS Подпись к фото, Привитым посетителям кафе и ресторанов могут разрешить не носить маски

Продлят ограничения?

По данным источников Forbes, власти Москвы как минимум на неделю продлят действующие ограничения. С 13 июня в российской столице запрещена работа ресторанов и кафе после 23:00, а также закрыты фудкорты.

"Мэр сказал, что ограничения, касающиеся бизнеса, будут продлены пока до конца следующей недели. Фудкорты будут работать только на доставку. Все детское будет закрыто. И уличное тоже", - сказала изданию Татулова из "Андерсона".

В четверг Forbes также сообщил, что мэрия Москвы обсуждает введение локдауна, но решение пока не принято. "Это бред какой-то, я ничего об этом не слышал", - сказал радиостанции "Говорит Москва" Немерюк из департамента торговли и услуг Москвы.

Би-би-си направила в департамент вопрос о снятии ограничений с объектов сферы услуг после вакцинации и ждет ответа.

Ждут разъяснений

Согласно постановлению главного санитарного врача Москвы, опубликованному 15 июня, сделать прививку в обязательном порядке должны будут те, кто работает в сфере торговли, общественного питания, в клиентских подразделениях банков и почты, а также в салонах красоты, массажных салонах, банях и саунах, в фитнес-клубах, бассейнах и в многофункциональных центрах предоставления госуслуг.

Также обязательная вакцинация коснется работников общественного транспорта и такси, образования, здравоохранения и социального обслуживания, ЖКХ и энергетики, культурных и развлекательных мероприятий, театров, кинотеатров и концертных залов. Служащие органов власти Москвы и подведомственных им организаций также должны будут сделать обязательную прививку.

В некоторых московских вузах - например, в Высшей школе экономике - сотрудинки получили письма с просьбой загрузить в личные кабинеты сертификаты о вакцинации или предоставить справки о наличии антител в случае, если они переболели.

"Сделайте прививку. Тогда есть гарантия, что, поступив в университет, в новом учебном году вы зайдете в аудиторию вместе со своими профессорами и однокурсниками", - заявил в четверг ректор МГУ Виктор Садовничий, пригрозив перевести непривившихся на дистанционную форму обучения.

Бизнесмены, опрошенные Би-би-си, в отличие от вузов пока не понимают, как будет проходить вакцинационная кампания. Бизнесу за невыполнение плана в Москве грозят штрафы - 300 тысяч для юридических лиц и 50 тысяч для индивидуальных предпринимателей. За повторные нарушения - 1 млн рублей.

"В постановлении нет информации о том, относятся ли к этим 60% люди, которые переболели и у которых есть антитела. Наверное, это было бы разумно [прояснить], потому что прививать людей с большим количеством антител, наверное, тоже не очень правильно", - считает глава Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева.

"Если человек переболел неделю назад, то зачем ему делать прививку? У него и так повышенные антитела и к тому же ослабленный болезнью организм. Но никаких разъяснений до сих пор не было, все их ждут", - согласен Миронов.

Бухаров рассчитывает, что если у кого-то из сотрудников есть противопоказания против прививок или выработались антитела, то заставлять их прививаться не будут - как и тех, кто постоянно работает из дома. "Я думаю, что цифра 60% привитых довольно относительная", - сказал он.

Как не потерять сотрудников

Еще одна проблема - сжатые сроки вакцинации. Согласно постановлению санитарного врача, проверки московских компаний начнутся уже 15 июля. К этому моменту работникам должен быть введен первый компонент вакцины.

"Это очень короткий промежуток времени, - считает Киселева. - Хотя это объяснимо, потому что сейчас очередная волна заболеваний, и ее надо погасить. И понятно, что чем быстрее люди вакцинируются, тем быстрее волна будет погашена".

Некоторые компании намерены ускорить темпы вакцинации своими силами. Например, в пресс-службе онлайн-ритейлера "Самокат" Би-би-си сообщили, что в ближайшее время намерены организовать мобильные пункты вакцинации в городах присутствия сервиса для курьеров и других сотрудников компании. Мобильные пункты вакцинации обустраиваются и на территории фитнес-клубов, знает Киселева.

Еще одно опасение бизнеса - возможная потеря части сотрудников, которые наотрез откажутся делать прививку. Миронов после встречи с властями Москвы сказал, что мэрия разрешила предпринимателям отстранять сотрудников от работы без сохранения зарплаты, если они отказываются прививаться.

"И нас [предпринимателей] наказывать не будут из-за эпидемиологической ситуации", - процитировал его ТАСС.

"Мы понимаем, что наверняка некоторые сотрудники откажутся вакцинироваться и в добровольном порядке покинут ряды нашей компании, - говорится в письменном ответе Би-би-си представителя сети кафе "Шоколадница" Валерии Сливки. - Это, безусловно, станет новым вызовом для нас в отношении нехватки персонала и новой экономической нагрузкой на бизнес соответственно".

Автор фото, Sergei Bobylev/TASS Подпись к фото, Сотрудники фитнес-клубов тоже подпадают под действие постановления

Чтобы сохранить кадры, предприниматели стараются мотивировать своих сотрудников сделать прививку. В ход идут самые разные способы. "Например, сеть фитнес-клубов Orange Fitness мотивировала своих сотрудников призами, - знает Киселева. - Среди тех, кто вакцинировался, разыгрывался достаточно дорогостоящий приз. И это действительно мотивирует людей".

Добровольно-принудительно

Российские власти уже не первый месяц сетуют на то, что прививочная кампания в стране идет крайне медленно, а число заболевших вновь растет. По данным Центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, к началу лета в России полностью привиты от коронавируса около 10% населения страны.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг заявил, что в России не собираются проводить "тотальную обязательную вакцинацию": "Речь идет об обязательной вакцинации для определенных сфер экономики. С учетом того, как идет волна инфекции, это вполне оправданно".

За последние сутки в России было выявлено 14 057 новых случаев Covid-19, из них в Москве - 6 195. В начале прошлой неделе в Москве впервые за месяц была преодолена отметка 3 тысячи за сутки, а затем была пробита планка и в 7 тысяч. За последние сутки в России 416 пациентов с коронавирусом - максимум с 23 марта. В Москве - 73 человека.

По предварительным данным, к пятницу суточный прирост Covid-19 в Москве достигнет 9 тысяч, сказал рестораторам Собянин. "Такого показателя у нас не было", - напомнил он. Рекордные 8 203 случаев в Москве фиксировали 24 декабря.

Автор фото, Vyacheslav Prokofyev/TASS Подпись к фото, Вакцинация в столице идет медленными тампами на фоне роста заражений

Статья 5 закона "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" говорит, что граждане имеют право на отказ от профилактических прививок. Правовых оснований для того, чтобы обязать вакцинироваться всех, нет, считает управляющий партнер юридической фирмы Lidings Андрей Зеленин.

Однако главные санитарные врачи все-таки вправе вводить обязательное вакцинирование, заявил накануне адвокат и правозащитник Павел Чиков.

"Работники могут отказаться от вакцинации, однако в данном случае работодатели обязаны и имеют право не допускать данных работников к выполнению трудовых функций, - написал он накануне в своем телеграм-канале. - Возможны претензии к обоснованности включения тех или иных категорий в сферу обязательного вакцинирования или уровня принятия решения - парламент или глава исполнительной власти, региональный или федеральный уровень, наличие исключений и так далее. То есть детали имеют значение, но при определенных условиях власти подобные требования вводить вправе".

Европейский суд по правам человека по делу "Вавржичка и другие против Чешской Республики" не установил нарушения Конвенции о правах человека в обязательной вакцинации детей, напомнил Чиков. ЕСПЧ также признал правомерным административное наказание родителей за отказ от обязательной вакцинации детей. "При наличии такой позиции успешный заход на ЕСПЧ здесь по сути исключен", - предупредил правозащитник.