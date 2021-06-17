Какая рыба в океане старится медленнее всех. Ученые выяснили, что латимерии живут до 100 лет

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сотрудники музея Кении показывают латимерию, пойманную в 2001 году

Французские ученые установили, что продолжительность жизни африканских латимерий - ископаемых рыб, не менявшихся сотни миллионов лет, - может достигать 100 лет. Ранее считалось, что такие рыбы живут около 20 лет.

Это означает, что латимерии принадлежат к числу морских долгожителей - наряду с гренландскими акулами (они могут жить около 500 лет), китами (около 200 лет), амурскими карпами (около 200 лет), морскими окунями (около 200 лет) и озерными осетрами (продолжительность жизни до 150 лет).

Группа исследователей, опубликовавших результаты своей работы в научном журнале Current Biology, выяснила настоящий возраст латимерии, изучая чешую на музейных экспонатах. Примерно по такому же принципу можно установить, когда начало расти то или иное дерево, если посчитать кольца на его стволе.

Долгий срок жизни означает, что все основные этапы жизненного пути латимерий наступают крайне медленно. Ученые считают, что эти рыбы достигают взрослого возраста только к 40 годам. При этом срок беременности у них составляет около пяти лет.

Подобные темпы делают их особенно уязвимыми перед лицом различных вредоносных явлений, таких как изменение климата или чрезмерный рыбный промысел.

Доктор Бруно Эрнанде из французского Университета Монпелье сказал Би-би-си, что переоценка возраста латимерий поможет ученым лучше понять принципы защиты и сохранения их популяции.

"При консервации очень важно знать демографические показатели того или иного вида, - говорит ученый. - Имея эту новую информацию, мы можем лучше их оценить".

Рыбы, пережившие динозавров

Долгое время считалось, что латимерии полностью вымерли, однако в 1938 году одна такая рыба попала в рыбацкие сети около Южной Африки.

Позже выяснилось, что существуют две популяции латимерий: одна у восточного побережья Африки, вторая - около индонезийского острова Сулавеси.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Латимерия водится в Индийском океане

При этом африканские латимерии находятся на грани исчезновения - предполагается, что в природе осталось всего лишь несколько сотен таких рыб.

"У латимерий, вероятно, один из самых медленных темпов жизни среди морских рыб, если не самый медленный. Он близок к глубоководным акулам и большеголовам", - говорит Келиг Махе из исследовательского центра во французском городе Болонь-сюр-Мер.

"Наше исследование показывает, что им, по всей видимости, угрожает еще большая опасность, чем считалось ранее, и это связано именно с темпом жизни. Поэтому эти новые данные о биологии латимерий станут очень важными для поддержания их жизни и консервации", - добавляет ученый.

Авторы работы надеются продолжить исследования чешуи латимерий, чтобы выяснить, насколько темпы их роста связаны с температурой воды. Данные об этом позволят понять, как на рыб, существование которых находится под угрозой, может повлиять изменение климата.

Латимерии сформировались 420 млн лет назад. Это означает, что они пережили дрейф материков и падение на Землю крупного астероида, которое, как предполагается, привело к вымиранию динозавров.