Дайджест: Москва может ввести жесткие ограничения, в США появился новый национальный праздник

40 минут назад

Автор фото, Sergei Karpukhin/TASS

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в городе стремительно ухудшается.

На заседании координационного совета по коронавирусу он сказал, что за несколько дней число людей, которые заболели, выросло с трех тысяч до семи, а в пятницу их может быть уже более девяти тысяч. Такой динамики в городе, по словам Собянина, не было никогда.

Позднее на встрече с рестораторами он заявил, что за два дня в Москве заполняется около 600 коек для лечения ковидных пациентов, и предупредил о возможности скорого введения временных жестких ограничений для борьбы с вирусом.

"Пять дней назад у нас было около 13 тысяч [коек], и за несколько дней мы все "съели" в ноль. За этот период нарастили еще 3 тысячи коек, и практически каждый день "съедается" по 200-300 коек. За два дня "съедается" мощность такой больницы, как Коммунарка", - сказал Собянин.

Всего неделю назад московские власти заявляли, что вводить ограничения не планируется, однако в прошлые выходные им все-таки пришлось это сделать из-за резкого скачка заражений. После этого новые ограничения ввели власти Санкт-Петербурга.

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В Москве пройдут переговоры глав МИД России и Беларуси Сергея Лаврова и Владимира Макея.

Как заявляла представитель российского МИД Мария Захарова, министры обсудят в том числе дело задержанной в Минске россиянки Софьи Сапеги.

Ранее отец Сапеги записал видеообращение к президенту Беларуси Александру Лукашенко с просьбой помиловать дочь.

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Президент США Джо Байден подписал закон, устанавливающий 19 июня национальный праздник в честь отмены рабства в стране.

"Великие державы не игнорируют свои самые болезненные моменты, - сказал Байден перед подписанием закона. - Они не игнорируют эти моменты истории, а принимают их. Мы примирились с ошибками, которые совершили".

Праздник, известный под названием Juneteenth (образовано в результате слияния слов "июнь" и "девятнадцатый") происходит из Техаса, где 19 июня 1865 года было объявлено, что все рабы штата становятся свободными.

Он станет 11-м ежегодным федеральным праздником и первым, учрежденным после создания Дня Мартина Лютера Кинга-младшего в 1983 году.

Как отмечают американские СМИ, почти вся страна - 49 штатов и округ Колумбия - и так ежегодно отмечали эту дату.

В этом году праздник придется на субботу, поэтому большинство американских госслужащих получит выходной в пятницу.

Автор фото, Corbis Sport

Японская теннисистка, четырехкратная победительница турниров "Большого шлема" Наоми Осака решила пропустить Уимблдонский турнир, но планирует участвовать в Олимпийских играх в Токио, которые откроются 23 июля.

Накануне от участия в Уимблдоне и в Играх отказался испанец Рафаэль Надаль, сославшись на необходимость восстановиться.

Осака - вторая ракетка мира - снялась с недавно завершившегося Открытого чемпионата Франции после второго тура из-за конфликта с организаторами. Теннисистка отказалась принимать участие в обязательных послематчевых пресс-конференциях, администрация турнира пригрозила ей дисквалификацией за нарушение договора, после чего Осака сама отказалась от дальнейшего выступления.

Она говорила, что в последнее время страдала от депрессии и панических атак, и общение с журналистами давалось ей очень тяжело. Пока неясно, по какой причине она решила не играть в Лондоне, но заявила, что с радостью выступит перед японскими болельщиками.

Организаторы Уимблдонского турнира заявляют, что если дело снова в пресс-конференциях, они готовы обсудить с командой Осаки все нюансы взаимодействия с медиа.

У Джо Байдена выдалась отличная неделя в Европе: он укрепил отношения с партнерами по G7, замял возникший при Трампе конфликт с НАТО и, по его собственным словам, конструктивно пообщался с Владимиром Путиным. Но внутренняя американская повестка сильно подпортила ему возвращение домой, пишет Financial Times в редакционной колонке.

Казалось бы, Верховный суд США накануне оставил в силе закон о доступном здравоохранении Obamacare, который Байден помогал разработать в качестве вице-президента в администрации Барака Обамы. Отмены закона добивались республиканцы, и исход дела - повод для ликования в стане демократов.

Но именно на этом фоне со всей ясностью встал вопрос - каким будет наследие Байдена-президента? Его президентская программа изобиловала такими амбициозными проектами по внутренней повестке, что его невольно начали сравнивать с Франклином Рузвельтом. Но, похоже, грандиозные замыслы дают сбой, считает FT.

За полгода у власти он инициировал уже несколько реформ и законопроектов, но почти все они увязли в Конгрессе, в том числе реформа избирательных прав. Планы его администрации пополнить казну за счет увеличения налогов для крупных корпораций также представляются очень сомнительными.

И самое печальное для Байдена заключается в том, что в своих неудачах он не может винить одних лишь республиканцев, когда его тормозят и некоторые однопартийцы, пишет издание.

Все это - плохое предзнаменование для демократов в преддверии промежуточных выборов 2022 года.

И вообще на фоне своего предшественника Дональда Трампа Байден в качестве президента кажется почти неосязаемым: с его последней пресс-конференции прошло более двух месяцев, он не слишком активен в социальных сетях и до сих пор не проявил никакой настойчивости в отношениях с сенаторами.

Если считать, что на прошлых выборах многие американцы, уставшие от бурного Трампа, в лице Байдена проголосовали за передышку, то тогда он вполне оправдывает надежды электората. Если же он хочет запомниться другим, ему надо оставить на время геополитику и безотлагательно включаться во внутреннюю повестку, заключает Financial Times.

New York Times также анализирует будущее президента Джо Байдена по следам его поездки в Европу.

Выводы, сделанные им после общения с Путиным, ясно показали, что Байден - упрямый оптимист, и все его президентство пройдет под этим знаком.

Проблема в том, что, по мнению многих, эта черта граничит в лучшем случае с наивностью.

И пока он пытается доказать, что его подход - главный залог успеха в решении сложных вопросов, Владимир Путин встает из-за стола переговоров и общается с журналистами так, будто встречи с Байденом вовсе не было.

Сейчас, пишет газета, еще не все до конца проанализировали произошедшее, но вот-вот зазвучит вопрос: способен ли Джо Байден вообще хоть что-то решать?

Между тем британская Times пишет, что у Байдена недостаточно союзников для ведения будущих битв.

Европейские лидеры пожимают ему руки и радуются сближению с Вашингтоном после правления Трампа, но они с радостью оставят его в одиночку противостоять России и Китаю.

Американцы - мастера так называемой семафорной дипломатии, пишет издание. Это когда каждый внешний штрих и нюанс имеет глубинное значение. В этом смысле маршрут европейского турне Джо Байдена - Лондон-Брюссель-Женева - просто кричит о союзнических чаяниях Вашингтона.

Байден-политик сформировался в годы холодной войны, он по старинке думает, что послал четкие сигналы, и теперь все будет как прежде. Но возможно ли это - задается вопросом Times.

Возможно, европейские партнеры США и хотят забыть как страшный сон четыре последних года американской политики, но они признают, что Трамп лучше понимал глобальные процессы современного мира и меняющиеся модели управления.

Трамп и его окружение считали, что Америка слишком долго несла на себе бремя мирового лидерства, но имела при этом слишком мало преимуществ.

Они настаивали, что пришло время для США стать "нормальной страной" и заботиться прежде всего о своих интересах, как это делают все остальные страны.

Несмотря на всю нелюбовь к Трампу, этот его посыл очень близок европейцам. Они с распростертыми объятиями встречали Джо Байдена, но ни на секунду не забывали о выгодах газопровода "Северный поток 2", о китайских экспортных рынках и многом другом.

Визит Байдена к союзникам почему-то еще больше усилил ощущение, что даже с таким дружелюбным президентом Америка будет, по сути, одна добиваться своих целей.

Автор фото, EPA

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