Коронавирус в России: в Москве побит рекорд по заболеваемости и введены новые ограничения

47 минут назад

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS Подпись к фото, Популярное в Москве место Gucci shop & bar закрыли 15 июня из-за несоблюдения антиковидных мер

Московский мэр заявил о создании "бесковидных" ресторанов, куда будут пускать только вакцинированных. Пока в качестве эксперимента в этом примут участие около 15-20 ресторанов, но Собянин заявил о намерении тиражировать этот опыт. За сутки в городе случился максимальный прирост числа случаев за все время эпидемии. В Санкт-Петербурге тем временем впервые после ПМЭФ и матчей чемпионата Европы стали публиковать статистику по госпитализациям.

Рекордный прирост заражений в Москве

В российской столице зарегистрировали абсолютный максимум новых случаев коронавируса - заболели за сутки 9 056 человек. Как следует из данных оперативного штаба, до этого наибольшее число новых случаев коронавируса было 24 декабря прошлого года - 8 203.

В Московской области зарегистрировали 1 254 зараженных, в Санкт-Петербурге - 970.

Общий прирост заболевших в стране составил 17 262 человек, выздоровели 10 954 человека. За сутки в России подтверждено наибольшее с 18 марта число смертей пациентов с коронавирусом - 453 человек.

"Бесковидные территории" и новые ограничения

В Москве с 19 июня организуют точки общепита, свободные от Covid-19. Об этом сообщил в своем блоге мэр Сергей Собянин. Вход в рестораны будет по QR-коду вакцинации, получаемому на Госуслугах. Этот эксперимент начнется в одном-двух десятках ресторанов - пока неизвестно, каких именно. Он отметил, что дети смогут посещать рестораны, если они вместе с вакцинированными родителями.

"Объявим эти рестораны "бесковидными" территориями, для посещения которых нужен QR-код, подтверждающий вакцинацию, который люди будут скачивать с сайта госуслуг. За неделю настроим информационную систему контроля, отработаем технологию, поймем, как она работает. И тогда можно будет тиражировать этот опыт", - написал Собянин.

С 18 июня массовые мероприятия в столице будут ограничены до 1000 человек. Театры и кино продолжат работать.

Действующие ограничения мэр продлил до 29 июня. Игровые комнаты, детские площадки и беседки в парках, зоопарки и фудкорты пока будут закрыты. Исключение сделано для скамеек в парках. Продолжает действовать запрет на работу баров, клубов и караоке с 23 часов до 6 утра - однако в указе мэра сказано, что ночная работа возможна при наличии у всех посетителей (кроме не достигших 18 лет) сертификата о получении второго компонента вакцины.

Собянин прекратил режим нерабочих дней в Москве с 21 июня.

Он добавил, что с июля может начаться вакцинация мигрантов в городе однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт". "В прошлом году было принято решение в первую очередь обеспечить вакциной своих граждан. Именно с этим связаны ограничения, и ни с чем другим. Сейчас начато изготовление "Спутника Лайт". По сути, это первый компонент классического "Спутника". Скорее всего, мы получим разрешение использовать его для вакцинации мигрантов. По нашим расчетам, это произойдет в начале июля, может быть, и раньше", - написал Собянин в своем блоге.

Ранее крупнейшие сервисы-агрегаторы такси поддержали распоряжение московских властей об обязательной вакцинации 60% работников сферы услуг.

В Санкт-Петербурге начали публиковать статистику

Власти Санкт-Петербурга впервые после начала Петербургского экономического форума и проведения чемпионата Европы в Петербурге опубликовали новую статистику числа госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией.

Согласно данным, опубликованным на сайте городского комитета по здравоохранению, в больницы попадают в среднем 800-850 больных в сутки.

"Доля тяжелых больных в стационарах города - около 18%. На данный момент на инвазивной искусственной вентиляции легких находятся 140 пациента, на неинвазивной искусственной вентиляции легких - 269 пациентов", - говорится в сообщении властей.

В Петербурге развернуты 8815 коек для пациентов с Covid-19, сообщили чиновники. Они призвали сделать прививку "всех, кто по тем или иным причинам этого еще не сделал". "На сегодняшний день в Петербурге не зарегистрировано ни одного случая тяжелой реакции на вакцину и каких-либо осложнений после прививки", - сообщили городские власти.

Власти Петербурга в последний раз опубликовали статистику по госпитализациям 2 июня, в день начала ПМЭФ. После этого власти давали только информацию о числе вакцинированных.