Северная Корея: Ким Чен Ын велел готовиться и к диалогу, и конфронтации с США

A photo released by the official North Korean Central News Agency (KCNA) released on 18 June 2021 shows North Korean Supreme Leader Kim Jong-un attending the third day sitting of the 3rd Plenary Meeting of the 8th Central Committee of the Workers" Party of Korea (WPK) in Pyongyang, North Korea

Автор фото, EPA

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что его страна должна подготовиться одновременно к диалогу и к конфронтации с США, причем к конфронтации - особенно тщательно.

Выступая на заседании центрального комитета правящей Рабочей партии в Пхеньяне, он впервые высказался по поводу администрации Джо Байдена.

Ранее он отвергал попытки нового американского правительства наладить дипломатический контакт с Северной Кореей.

"Особенно хорошо следует подготовиться к конфронтации, чтобы защитить достоинство нашего государства и его интересы на пути независимого развития", - цитируют Ким Чен Ына государственные СМИ КНДР.

Он предупредил, что его страна отреагирует жестко и оперативно на любые попытки давления, а пока усилит контроль над ситуацией на Корейском полуострове.

Всего несколько дней назад Ким Чен Ын официально признал, что Северная Корея может столкнуться с нехваткой продовольствия.

Не далее как в начале этой недели лидеры стран "Большой семерки", включая Джо Байдена, призвали Северную Корею отказаться от программы ядерного воружения и возобновить диалог с Западом.

Напряженные отношения

Отношения между Пхеньяном и администрацией Джо Байдена пока складываются напряженно.

Незадолго до выборов в США Байден назвал Ким Чен Ына бандитом, а в канун инаугурации нового американского президента лидер КНДР устроил в Пхеньяне военный парад с демонстрацией новых баллистических ракет.

В апреле Джо Байден назвал КНДР серьезной угрозой всемирной безопасности, вызвав яростную реакцию Пхеньяна. Там заявили, что слова главы Белого дома показывают его намерение продолжать вести враждебную политику в отношении Северной Кореи.

Недавно Вашингтон также пересмотрел свою политику в отношении Северной Кореи и подтвердил, что США по-прежнему ставят своей целью полное ядерное разоружение Корейского полуострова.

Джо Байден также пообещал вести политику "жесткого сдерживания" северокорейского режима, но в рамках дипломатии..

"Наша политика не будет строиться на стремлении заключить грандиозную сделку или полагаться на стретегическое терпение", - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Вместо этого, по ее словам, США избрали взвешенный практичный подход, открытый для дипломатии с КНДР, главной целью которого будет достижение "реального прогресса".

Ким Чен Ын трижды встречался с предшественником Байдена Дональдом Трампом, однако в итоге переговоры по поводу ядерного разоружения затормозились.

"Администрация Байдена говорит, что сейчас ход за Северной Кореей, однако режим Кима проявляет стратегическую выдержку, - говорит доцент Женского университета Ихва в Сеуле Лейф-Эрик Изли. - Он сосредоточен на внутренних проблемах и хотел бы видеть больше инициативы, исходящей от Вашингтона".

"Пхеньян может вернуться за стол переговоров, лишь продемонстрировав, что экономически восстановился после пандемии, и проведя провокационные военные испытания", - считает Изли.