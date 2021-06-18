Северная Корея: Ким Чен Ын велел готовиться и к диалогу, и конфронтации с США

час назад

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что его страна должна подготовиться одновременно к диалогу и к конфронтации с США, причем к конфронтации - особенно тщательно.

Выступая на заседании центрального комитета правящей Рабочей партии в Пхеньяне, он впервые высказался по поводу администрации Джо Байдена.

Ранее он отвергал попытки нового американского правительства наладить дипломатический контакт с Северной Кореей.

"Особенно хорошо следует подготовиться к конфронтации, чтобы защитить достоинство нашего государства и его интересы на пути независимого развития", - цитируют Ким Чен Ына государственные СМИ КНДР.

Он предупредил, что его страна отреагирует жестко и оперативно на любые попытки давления, а пока усилит контроль над ситуацией на Корейском полуострове.

Всего несколько дней назад Ким Чен Ын официально признал, что Северная Корея может столкнуться с нехваткой продовольствия.

Не далее как в начале этой недели лидеры стран "Большой семерки", включая Джо Байдена, призвали Северную Корею отказаться от программы ядерного воружения и возобновить диалог с Западом.

Напряженные отношения

Отношения между Пхеньяном и администрацией Джо Байдена пока складываются напряженно.

Незадолго до выборов в США Байден назвал Ким Чен Ына бандитом, а в канун инаугурации нового американского президента лидер КНДР устроил в Пхеньяне военный парад с демонстрацией новых баллистических ракет.

В апреле Джо Байден назвал КНДР серьезной угрозой всемирной безопасности, вызвав яростную реакцию Пхеньяна. Там заявили, что слова главы Белого дома показывают его намерение продолжать вести враждебную политику в отношении Северной Кореи.

Недавно Вашингтон также пересмотрел свою политику в отношении Северной Кореи и подтвердил, что США по-прежнему ставят своей целью полное ядерное разоружение Корейского полуострова.

Джо Байден также пообещал вести политику "жесткого сдерживания" северокорейского режима, но в рамках дипломатии..

"Наша политика не будет строиться на стремлении заключить грандиозную сделку или полагаться на стретегическое терпение", - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Вместо этого, по ее словам, США избрали взвешенный практичный подход, открытый для дипломатии с КНДР, главной целью которого будет достижение "реального прогресса".

Ким Чен Ын трижды встречался с предшественником Байдена Дональдом Трампом, однако в итоге переговоры по поводу ядерного разоружения затормозились.

"Администрация Байдена говорит, что сейчас ход за Северной Кореей, однако режим Кима проявляет стратегическую выдержку, - говорит доцент Женского университета Ихва в Сеуле Лейф-Эрик Изли. - Он сосредоточен на внутренних проблемах и хотел бы видеть больше инициативы, исходящей от Вашингтона".