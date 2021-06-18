Путин наложил вето на закон об ответственности СМИ за цитирование фейков. Такое бывает редко

час назад

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Президент России Владимир Путин наложил вето на закон, который предписывал наказывать издания за цитирование недостоверной информации других СМИ, если их главный редактор не может быть установлен. Госдума приняла закон в мае. Это третий случай отклонения закона Путиным после его возвращения в Кремль в 2012 году.

Президент России Владимир Путин отклонил поправки в закон "О СМИ", согласно которым редакции должны были нести полную ответственность за цитирование информации других СМИ, если их главных редакторов нельзя привлечь к ответственности. Как следует из думской базы законопроектов, это произошло еще 15 июня.

Закон, о котором идет речь, был окончательно принят Думой в середине мая, а 2 июня утвержден Советом Федерации. Он затрагивал 57-ю статью закона "О СМИ", которая регулирует, в каких случаях редакции освобождаются об ответственности за цитирование других источников.

Согласно действующей редакции закона, журналисты не несут никакой ответственности за цитирование фейков или порочащей информации, распространенных другими СМИ, если эти СМИ-первоисточники могут быть установлены и привлечены к ответственности.

Предложенная же депутатами формулировка предполагала, что для освобождения от ответственности за цитирование чужих материалов необходимо, чтобы именно главный редактор цитируемого СМИ "мог быть установлен и привлечен к ответственности".

В противном же случае ответственность целиком ложится на редакцию, которая процитировала недостоверные сведения.

Пресс-секретарьь президента Дмитрий Песков сообщил в пятницу, что отклоненный законопроект будут дорабатывать осенью - в новом созыве Госдумы.

"[Отклонение закона] связано с тем, что у президента появились вопросы к некоторым частям этого закона, в частности, к частям, где идет речь об освобождении от ответственности. Поэтому президент посчитал нужным вернуть. Этот закон будет дорабатываться осенью", - сказал Песков (цитата по Интерфаксу).

Один из авторов законопроекта, первый замглавы думского комитета по информполитике Сергей Боярский объяснял, что изменения нужны для того, чтобы журналисты не ссылались на "несуществующие СМИ".

"В прежней версии [говорилось, что можно] ссылаться на другое СМИ, и этим часто пользовались для того, чтобы что-то выдумать, сослаться на несуществующее СМИ и таким образом запутать след. Если главного редактора установить невозможно, то, соответственно, СМИ не существует, поэтому ответственность будет нести тот, кто разместил какую-то информацию, прикрывшись, по сути, выдуманным цитированием", - говорил он радиостанции "Говорит Москва".

Но, как объясняла Би-би-си Галина Арапова, глава Центра защиты прав СМИ (признан в России организацией, выполняющей функции иностранного агента), в реальности такие поправки могли бы усилить самоцензуру главных редакторов, которые были бы вынуждены нести персональную ответственность за любые материалы.

Подробнее о законопроекте Би-би-си писала здесь.

Теперь инициатива, отклоненная президентом, будет отправлена на доработку.

В последние годы Владимир Путин редко пользуется правом вето, которое позволяет ему отклонять уже одобренные Думой и Советом Федерации законы. С момента его возвращения на пост президента в 2012 году это происходило лишь дважды: в том же 2012 году (поправки в закон о "Сколково") и в 2016-м (закон о создании базы "Контингент учащихся").