В больницах Москвы откажут в плановой госпитализации непривитым от ковида

24 минуты назад

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Московские больницы не будут планово госпитализировать граждан, у которых нет прививки от коронавируса. Меру временно ввел столичный департамент здравоохранения в условиях усиления эпидемии, говорится на сайте ведомства. Юрист считает решение неконституционным.

"У человека, находящегося в больнице априори ослаблен иммунитет. Для таких пациентов особенно опасно заболевание коронавирусом. Исключить контакты на территории стационара и изолировать каждого пациента невозможно. Поэтому риск его заражения, в случае занесения вируса на территорию больницы повышен", - сообщил депздрав.

Если неделю назад из больниц в ковидные стационары переводили 130 пациентов в день, то накануне число таких случаев достигло 200.

Как будет оказываться плановая медпомощь?

Теперь в московских больницах у пациентов перед плановой госпитализацией проверят наличие прививки от коронавируса.

У кого имеются противопоказания к прививке, вакцинироваться не нужно - их госпитализируют в любом случае, отмечает депздрав. Наличие противопоказаний определит врач стационара перед госпитализацией.

Новые правила не распространятся на плановую госпитализаю пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями для проведения противоопухолевого лечения, и для оказания паллиативной помощи.

Как следует из внутреннего приказа одной из московских больниц, с которым ознакомилась Би-би-си, планово госпитализировать будут при наличии у пациента сертификата о вакцинации либо при наличи результата лабораторного исследования, подтверждающего наличие антител IgG более 10, а IgM - менее двух.

Планово госпитализированных пациентов сперва отправят в обсервацию на карантин, где проведут компьютерную томографию легких, и в первые дни госпитализации возьмут мазок из горла и носа для ПЦР-теста.

И только после отрицательного результата на коронавирус начнется плановое лечение в стационаре с размещением пациента в профильном отеделении.

Если же ПЦР-тест покажет у госпитализированного привитого пациента положительный результат на коронавирус, его, согласно внутреннему приказу, незамедлительно выпишут из больницы на амбулаторное лечение по медпоказаниям.

Если состоянии пациента по основному заболеванию ухудшится, и ему потребуется экстренная медицинская помощь, то его переведут в обсервационное отделение.

Новые меры не коснутся экстренной медицинской помощи, подчеркнули в депздраве. Она будет оказываться всем без исключения жителям Москвы независимо от наличия прививки и коронавируса.

Это законно?

Новые меры депздрава Москвы по ограничению доступа к плановой медицинской помощи - "грубейшеее нарушение конституционных прав граждан", считает адвокат и национальный представитель Европейской ассоциации медицинского права в России Алексей Горяинов.

"Полагаю, что это приведет к неблагоприятным последствиям и нарушению прав граждан на гарантированную государством специализированную медицинскую помощь по надуманному основанию. Полагаю, что в таких условиях к пострадавшим от ковида напрямую присоединятся и пострадавшие от данных мер", - считает он.

По мнению Горяинова, если речь идет о плановой госпитализации, то у пациента в большинстве случаев есть время сделать тест на коронавирус до нее.

"А в отделении должен поддерживаться соответствующий режим. Форс мажоры не исключены, но их нужно разрешать в особом порядке. И не оставлять огромный мегаполис без плановой стационарной помощи", - считает адвокат.

Весной прошлого года российский минздрав рекомендовал россиянам отложить плановый медосмотр из-за большого числа пациентов с коронавирусом. В ведомстве подчеркивали, что пациенты с онкологией, болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, пациенты на заместительной почечной терапии смогут продолжить лечение без каких-либо ограничений.

В Петерубрге в конце марта прошлого года запретили плановую госпитализацию пациентов и и прекратили плановое посещение поликлинник. Экстренную госпитализацию по приказу главного санитарного врача города стали осуществлять только с тщательным изучением анамнеза о возможных контактах больного с зараженными коронавирусом или его пребывании за границей.