Мотоциклист-экстремал разбился насмерть при попытке поставить мировой рекорд
28-летний гонщик-экстремал погиб в американском штате Вашингтон при попытке побить мировой рекорд по самому длинному прыжку с трамплина на мотоцикле. Алекс Харвилл планировал совершить прыжок длиной 107 метров, но разбился, отклонившись от нужной траектории.
По информации местных властей, трагедия произошла во время репетиции перед началом авиашоу в Мозес-Лейк, на котором Харвилл собирался совершить свой трюк на глазах у тысяч зрителей.
На видеозаписи инцидента видно, как его мотоцикл приземлился, совсем немного не долетев до расчетной точки и и врезался в земляную насыпь.
Местная газета Columbia Basin Herald сообщила, что Харвилла, похоже, перебросило через руль и во время крушения с него слетел шлем.
Организаторы авиашоу в Мозес-Лейк первоначально заявили, что Харвилл был доставлен в больницу с травмами, но позже представитель местной полиции сообщил, что он скончался.
"Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье, друзьям и близким Алекса", - заявили в офисе шерифа округа Грант.
Его жена Джессика, которая была на авиашоу с сыновьями, сказала перед катастрофой, что Алекс провел последние две недели, готовясь к прыжку, но так и не выполнил трюк, который собирался сделать на шоу, сообщает Columbia Basin Herald.
Харвилл был профессиональным гонщиком по мотокроссу и в прошлом установил два рекорда по прыжкам на мотоцикле. В обычное время он работал на ферме и считал своим вдохновителем каскадера Эвела Книвела.
В своем последнем посте в "Инстаграме" он поделился своим волнением по поводу попытки установить новый рекорд, а также опубликовал фотографии строящегося трамплина.
В интервью организаторам авиашоу в Мозес-Лейк в прошлом месяце Харвилл сказал, что всю свою жизнь любил мотоциклы и вырос, тренируясь прыгать в песчаных дюнах, где и проходило мероприятие.
28-летний гонщик-экстремал был женат, его жена недавно родила второго сына.
На краудфандинговой платформе GoFundMe уже собрано почти 40 тыс. долларов пожертвований в помощь жене и детям погибшего.
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