Мотоциклист-экстремал разбился насмерть при попытке поставить мировой рекорд

26 минут назад

Автор фото, Facebook Подпись к фото, У Алекса Харвилла остались жена и двое сыновей, в том числе новорожденный

28-летний гонщик-экстремал погиб в американском штате Вашингтон при попытке побить мировой рекорд по самому длинному прыжку с трамплина на мотоцикле. Алекс Харвилл планировал совершить прыжок длиной 107 метров, но разбился, отклонившись от нужной траектории.

По информации местных властей, трагедия произошла во время репетиции перед началом авиашоу в Мозес-Лейк, на котором Харвилл собирался совершить свой трюк на глазах у тысяч зрителей.

На видеозаписи инцидента видно, как его мотоцикл приземлился, совсем немного не долетев до расчетной точки и и врезался в земляную насыпь.

Местная газета Columbia Basin Herald сообщила, что Харвилла, похоже, перебросило через руль и во время крушения с него слетел шлем.

Организаторы авиашоу в Мозес-Лейк первоначально заявили, что Харвилл был доставлен в больницу с травмами, но позже представитель местной полиции сообщил, что он скончался.

"Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье, друзьям и близким Алекса", - заявили в офисе шерифа округа Грант.

Его жена Джессика, которая была на авиашоу с сыновьями, сказала перед катастрофой, что Алекс провел последние две недели, готовясь к прыжку, но так и не выполнил трюк, который собирался сделать на шоу, сообщает Columbia Basin Herald.

Харвилл был профессиональным гонщиком по мотокроссу и в прошлом установил два рекорда по прыжкам на мотоцикле. В обычное время он работал на ферме и считал своим вдохновителем каскадера Эвела Книвела.

В своем последнем посте в "Инстаграме" он поделился своим волнением по поводу попытки установить новый рекорд, а также опубликовал фотографии строящегося трамплина.

В интервью организаторам авиашоу в Мозес-Лейк в прошлом месяце Харвилл сказал, что всю свою жизнь любил мотоциклы и вырос, тренируясь прыгать в песчаных дюнах, где и проходило мероприятие.

28-летний гонщик-экстремал был женат, его жена недавно родила второго сына.