В Москве новые ограничения из-за вспышки Covid-19. Что можно, а чего нельзя?

47 минут назад

Автор фото, EPA

В пятницу в Москве было зафиксировано рекордное число новых заражений коронавирусом с начала пандемии. Накануне СМИ писали, что власти столицы думают о введении нового локдауна. В итоге карантин не ввели, но некоторые ограничительные меры ужесточили.

За сутки зарегистрировали 9 056 случаев Covid-19. Предыдущий максимум был 24 декабря - 8 203 случая. Мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что ситуация в городе резко ухудшилась из-за нового индийского штамма коронавируса, который выявили почти у 90% новых заболевших в столице.

"Он оказался более агрессивным, быстрее распространяется. И самое неприятное: для того, чтобы противостоять ему, количество антител у человека должно быть почти в два раза выше, чем к уханьскому вирусу", - рассказал Собянин в интервью "Первому каналу".

Мэр предупредил, что власти с трудом справляются с ситуацией. "По сути дела, мы начинаем заново проходить эту историю. Причем с более тяжелыми последствиями. Мы вводим чуть ли не каждый день новые больницы, новые корпуса в борьбу с ковидом, и еле-еле успеваем", - сказал он.

О первом наборе ограничений мэрия объявила неделю назад, но в связи с рекордным ростом заболеваемости власти вводят новые ограничения новые ограничения. Что теперь могут делать москвичи и от чего им придется временно отказаться?

Можно ли лечь в больницу без прививки?

Департамент здравоохранения Москвы в пятницу ввел временные правила плановых госпитализаций: лечь на запланированную операцию можно будет только тем, кто привился от коронавируса - либо предоставит доказательства того, что прививка противопоказана.

Это распоряжение не касается только онкологических больных и людей с заболеваниями крови. При этом экстренная помощь будет оказываться москвичам вне зависимости от того, привиты они или нет.

Автор фото, Vladimir Gerdo/TASS Подпись к фото, На плановую операцию будут забирать только привитых москвичей

Предполагается, что ограничения на оказание плановой медицинской помощи в Москве людям, у которых нет антител к коронавирусу, будут действовать около одного месяца, сообщил департамент. Но в зависимости от эпидемиологической ситуации в городе ограничение на плановые госпитализации может быть и продлено, предупредили чиновники.

Юрист Иван Мельников обратился с заявлением в Генпрокуратуру России, в котором просит проверить законность приказа об ограничении госпитализации. По его мнению, он противоречит Конституции, гарантирующей право на охрану здоровья и медицинскую помощь.

Ограничения вводятся и на посещения судов - попасть на личный прием к мировым судьям в Москве временно смогут только граждане, вакцинированные от коронавируса или имеющие справку о наличии антител.

Как будут работать рестораны и бары?

Рестораны, кафе и бары в Москве по-прежнему открыты. Ограничено только время их работы - с 23:00 до 06:00.

При этом власти Москвы после переговоров с рестораторами в четверг решили в порядке эксперимента организовать в некоторых ресторанах и кафе "свободные от Covid-19 зоны". Предполагается, что там будет только вакцинированый персонал, а гости - либо вакцинированы, либо переболели и имеют антитела.

Как указано на сайте московской мэрии, для посещения таких зон необходим QR-код, подтверждающий вакцинацию - его можно скачивать с сайта госуслуг. Дети могут проходить без ограничений, но только в сопровождении взрослых. Ожидается, что на первом этапе в эксперименте примут участие всего лишь 15-20 московских ресторанов.

Как пояснил глава департамента торговли Москвы Алексей Немерюк, рестораны будут сами создавать свободные от коронавируса зоны и уведомлять об этом столичные власти. В случае выявления нарушений рестораны исключат из программы.

Как сказал Би-би-си ресторатор Алексей Васильчук, который владеет сетью "Чайхона №1", на первом этапе весь штат заведений не должен быть привит. Сотрудники должны сдавать тест на коронавирус раз в три дня.

"Привитые смогут работать в точках, свободных от ковида, без масок и перчаток. Работать весь день в маске и перчатках - это очень большая проблема для сотрудников. Чтобы мотивировать сотрудников [вакцинироваться], будем выдавать какие-либо призы, премии, может быть, отгулы", - рассказал Би-би-си Васильчук.

Forbes сообщал, что первыми участниками эксперимента станет одно из заведений сети "Чайхона №1", караоке-бар "Щас спою" и ночной клуб Birds.

Полностью прошедшие вакцинацию и получившие подтверждение в виде QR-кода смогут ходить в рестораны и бары даже ночью, следует из указа Собянина. Ограничение на работу ночью не касается заведений, которые принимают только привитых граждан.

Фудкорты, согласно указу мэра, пока останутся закрытыми. Накануне рестораторы предлагали властям и на них распространить эксперимент со "свободными от Covid-19 зонами", однако пока такое решение не принято.

Можно ли пойти в кино или на концерт?

Концерты с участием более тысячи зрителей приостановлены. Это новое ограничение, о котором Собянин объявил в пятницу утром.

"Я не хотел этого делать, но придется. С сегодняшнего дня ограничим зрелищные мероприятия максимум 1000 людьми, - написал он в своем блоге. - Мы всех предупреждали. Пожалуйста, на стадионах, в больших концертных залах будьте аккуратнее, соблюдайте требования. И что? На танцполах толпы ликующих людей".

Под запрет попадают также танцполы и фан-зона в Лужниках, где до сих пор можно было смотреть матчи Евро-2020.

Автор фото, Maxim Grigoryev/TASS Подпись к фото, Зоны для футбольных фанатов теперь закрыты указом московского мэра

Кинотеатры и театры в Москве продолжат работу в прежнем режиме.

А вот в Нижегородской области кинотеатры направили губернатору Глебу Никитину письмо с просьбой приостановить их работу из-за новых ограничений: на массовые мероприятия, в том числе в кинотеатры, планируется пускать только тех посетителей с сертификатом прививки либо отрицательным тестом на Covid-19. Как пишет РБК, закрывшись, кинотеатры рассчитывают сократить издержки.

Что можно делать в парках?

В городских парках остаются закрытыми спортивные и детские площадки, а также беседки. Сами парки открыты.

Ранее под запрет попадали и парковые скамейки - сидеть на них было нельзя, их обматывали лентами. Нарушителям грозил штраф - 4 тысячи рублей.

В среду вышел отредактированный указ Собянина, и упоминание о запрете на использование скамеек в городских парках исчезло.

Подпись к фото, За нарушения ковидных ограничений в парках предусмотрены штрафы

Торговые центры продолжат работу в прежнем режиме, но детские комнаты в них останутся закрытыми.

Останется закрытым и зоопарк.

Что делать иностранцам?

Иностранные граждане могут регистрироваться на портале госуслуг и получить QR-код о сделанной прививке, если она им доступна.

Сейчас прививку российской вакциной могут сделать только те иностранные граждане, которые имеют вид на жительство в России, разрешение на временное проживание или полис ОМС.

Президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском экономическом форуме, поручил правительству до конца июня проработать возможность платной вакцинации для иностранцев.

В пятницу Собянин заявил, что в начале июля будет решен вопрос о вакцинации трудовых мигрантов облегченной вакциной "Спутник Лайт" - по сути, это первый компонент "Спутника V". Ей же, по словам мэра, будет проводиться ревакцинация.

Вице-премьер Татьяна Голикова в пятницу пояснила, что в условиях эпидемиологического подъема повторную прививку нужно делать уже через шесть месяцев. Ее комментарий прозвучал после многочисленных сообщений о заражении тех, кто зимой привился "Спутником V".

Как в других странах?

В некоторых странах привилегии для привитых есть уже несколько месяцев.

Например, в Венгрии были введены паспорта вакцинации, по которым можно попасть в рестораны, кафе, театры, кино, гостиницы и другие общественные учреждения. В мае Венгрия стала первой страной ЕС, где более 50% населения сделало прививку от коронавируса.

Аналогичные паспорта ввели и власти Израиля - они выдаются через неделю после получения второй дозы вакцины и также служат пропуском в бары, рестораны, музеи и театры. На этой неделе в Израиле отменили масочный режим в помещениях.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Израиль отменил карантинные ограничения после успешной вакцинации

Маски стало необязательно носить в магазинах, торговых центрах, общественном транспорте, учебных заведениях. В Израиле полностью вакцинированы более половины населения страны.

Власти Дании в апреля также ввели Covid-паспорта для посещения общественных мест. Получить их могут те, кто был вакцинирован или имеет отрицательный результат теста на коронавирус, но последний вариант действует только в течение трех дней. Дания пока не входит в число лидеров по вакцинации.

Что говорят эпидемиологи?

Опрошенные Би-би-си эпидемиологи считают, что новые ограничения в Москве необходимы. Но этого, по их мнению, недостаточно.

"О каком сокращении количества участников массовых мероприятий может идти речь? У нас миллионы заболевших и тысячи тяжелобольных. Массовых мероприятий на период пандемии, будь то концерты или народные гуляния, быть не должно", - сказал врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

Нужно учить людей правильно носить маски и шире внедрять в практику респираторы класса фильтрации FFP3, так как только они могут дать надежную защиту от заражения, полагает врач.

Автор фото, Vyacheslav Prokofyev/TASS Подпись к фото, Врачи советуют москвичам носить респираторы вместо масок

Принудительная вакцинация может лишь отпугнуть население, опасается Шунков. По его мнению, следует мотивировать людей, но не заставлять.