В Москве новые ограничения из-за вспышки Covid-19. Что можно, а чего нельзя?
В пятницу в Москве было зафиксировано рекордное число новых заражений коронавирусом с начала пандемии. Накануне СМИ писали, что власти столицы думают о введении нового локдауна. В итоге карантин не ввели, но некоторые ограничительные меры ужесточили.
За сутки зарегистрировали 9 056 случаев Covid-19. Предыдущий максимум был 24 декабря - 8 203 случая. Мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что ситуация в городе резко ухудшилась из-за нового индийского штамма коронавируса, который выявили почти у 90% новых заболевших в столице.
"Он оказался более агрессивным, быстрее распространяется. И самое неприятное: для того, чтобы противостоять ему, количество антител у человека должно быть почти в два раза выше, чем к уханьскому вирусу", - рассказал Собянин в интервью "Первому каналу".
Мэр предупредил, что власти с трудом справляются с ситуацией. "По сути дела, мы начинаем заново проходить эту историю. Причем с более тяжелыми последствиями. Мы вводим чуть ли не каждый день новые больницы, новые корпуса в борьбу с ковидом, и еле-еле успеваем", - сказал он.
О первом наборе ограничений мэрия объявила неделю назад, но в связи с рекордным ростом заболеваемости власти вводят новые ограничения новые ограничения. Что теперь могут делать москвичи и от чего им придется временно отказаться?
Можно ли лечь в больницу без прививки?
Департамент здравоохранения Москвы в пятницу ввел временные правила плановых госпитализаций: лечь на запланированную операцию можно будет только тем, кто привился от коронавируса - либо предоставит доказательства того, что прививка противопоказана.
Это распоряжение не касается только онкологических больных и людей с заболеваниями крови. При этом экстренная помощь будет оказываться москвичам вне зависимости от того, привиты они или нет.
Предполагается, что ограничения на оказание плановой медицинской помощи в Москве людям, у которых нет антител к коронавирусу, будут действовать около одного месяца, сообщил департамент. Но в зависимости от эпидемиологической ситуации в городе ограничение на плановые госпитализации может быть и продлено, предупредили чиновники.
Юрист Иван Мельников обратился с заявлением в Генпрокуратуру России, в котором просит проверить законность приказа об ограничении госпитализации. По его мнению, он противоречит Конституции, гарантирующей право на охрану здоровья и медицинскую помощь.
Ограничения вводятся и на посещения судов - попасть на личный прием к мировым судьям в Москве временно смогут только граждане, вакцинированные от коронавируса или имеющие справку о наличии антител.
Как будут работать рестораны и бары?
Рестораны, кафе и бары в Москве по-прежнему открыты. Ограничено только время их работы - с 23:00 до 06:00.
При этом власти Москвы после переговоров с рестораторами в четверг решили в порядке эксперимента организовать в некоторых ресторанах и кафе "свободные от Covid-19 зоны". Предполагается, что там будет только вакцинированый персонал, а гости - либо вакцинированы, либо переболели и имеют антитела.
Как указано на сайте московской мэрии, для посещения таких зон необходим QR-код, подтверждающий вакцинацию - его можно скачивать с сайта госуслуг. Дети могут проходить без ограничений, но только в сопровождении взрослых. Ожидается, что на первом этапе в эксперименте примут участие всего лишь 15-20 московских ресторанов.
Как пояснил глава департамента торговли Москвы Алексей Немерюк, рестораны будут сами создавать свободные от коронавируса зоны и уведомлять об этом столичные власти. В случае выявления нарушений рестораны исключат из программы.
Как сказал Би-би-си ресторатор Алексей Васильчук, который владеет сетью "Чайхона №1", на первом этапе весь штат заведений не должен быть привит. Сотрудники должны сдавать тест на коронавирус раз в три дня.
"Привитые смогут работать в точках, свободных от ковида, без масок и перчаток. Работать весь день в маске и перчатках - это очень большая проблема для сотрудников. Чтобы мотивировать сотрудников [вакцинироваться], будем выдавать какие-либо призы, премии, может быть, отгулы", - рассказал Би-би-си Васильчук.
Forbes сообщал, что первыми участниками эксперимента станет одно из заведений сети "Чайхона №1", караоке-бар "Щас спою" и ночной клуб Birds.
Полностью прошедшие вакцинацию и получившие подтверждение в виде QR-кода смогут ходить в рестораны и бары даже ночью, следует из указа Собянина. Ограничение на работу ночью не касается заведений, которые принимают только привитых граждан.
Фудкорты, согласно указу мэра, пока останутся закрытыми. Накануне рестораторы предлагали властям и на них распространить эксперимент со "свободными от Covid-19 зонами", однако пока такое решение не принято.
Можно ли пойти в кино или на концерт?
Концерты с участием более тысячи зрителей приостановлены. Это новое ограничение, о котором Собянин объявил в пятницу утром.
"Я не хотел этого делать, но придется. С сегодняшнего дня ограничим зрелищные мероприятия максимум 1000 людьми, - написал он в своем блоге. - Мы всех предупреждали. Пожалуйста, на стадионах, в больших концертных залах будьте аккуратнее, соблюдайте требования. И что? На танцполах толпы ликующих людей".
Под запрет попадают также танцполы и фан-зона в Лужниках, где до сих пор можно было смотреть матчи Евро-2020.
Кинотеатры и театры в Москве продолжат работу в прежнем режиме.
А вот в Нижегородской области кинотеатры направили губернатору Глебу Никитину письмо с просьбой приостановить их работу из-за новых ограничений: на массовые мероприятия, в том числе в кинотеатры, планируется пускать только тех посетителей с сертификатом прививки либо отрицательным тестом на Covid-19. Как пишет РБК, закрывшись, кинотеатры рассчитывают сократить издержки.
Что можно делать в парках?
В городских парках остаются закрытыми спортивные и детские площадки, а также беседки. Сами парки открыты.
Ранее под запрет попадали и парковые скамейки - сидеть на них было нельзя, их обматывали лентами. Нарушителям грозил штраф - 4 тысячи рублей.
В среду вышел отредактированный указ Собянина, и упоминание о запрете на использование скамеек в городских парках исчезло.
Торговые центры продолжат работу в прежнем режиме, но детские комнаты в них останутся закрытыми.
Останется закрытым и зоопарк.
Что делать иностранцам?
Иностранные граждане могут регистрироваться на портале госуслуг и получить QR-код о сделанной прививке, если она им доступна.
Сейчас прививку российской вакциной могут сделать только те иностранные граждане, которые имеют вид на жительство в России, разрешение на временное проживание или полис ОМС.
Президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском экономическом форуме, поручил правительству до конца июня проработать возможность платной вакцинации для иностранцев.
В пятницу Собянин заявил, что в начале июля будет решен вопрос о вакцинации трудовых мигрантов облегченной вакциной "Спутник Лайт" - по сути, это первый компонент "Спутника V". Ей же, по словам мэра, будет проводиться ревакцинация.
Вице-премьер Татьяна Голикова в пятницу пояснила, что в условиях эпидемиологического подъема повторную прививку нужно делать уже через шесть месяцев. Ее комментарий прозвучал после многочисленных сообщений о заражении тех, кто зимой привился "Спутником V".
Как в других странах?
В некоторых странах привилегии для привитых есть уже несколько месяцев.
Например, в Венгрии были введены паспорта вакцинации, по которым можно попасть в рестораны, кафе, театры, кино, гостиницы и другие общественные учреждения. В мае Венгрия стала первой страной ЕС, где более 50% населения сделало прививку от коронавируса.
Аналогичные паспорта ввели и власти Израиля - они выдаются через неделю после получения второй дозы вакцины и также служат пропуском в бары, рестораны, музеи и театры. На этой неделе в Израиле отменили масочный режим в помещениях.
Маски стало необязательно носить в магазинах, торговых центрах, общественном транспорте, учебных заведениях. В Израиле полностью вакцинированы более половины населения страны.
Власти Дании в апреля также ввели Covid-паспорта для посещения общественных мест. Получить их могут те, кто был вакцинирован или имеет отрицательный результат теста на коронавирус, но последний вариант действует только в течение трех дней. Дания пока не входит в число лидеров по вакцинации.
Что говорят эпидемиологи?
Опрошенные Би-би-си эпидемиологи считают, что новые ограничения в Москве необходимы. Но этого, по их мнению, недостаточно.
"О каком сокращении количества участников массовых мероприятий может идти речь? У нас миллионы заболевших и тысячи тяжелобольных. Массовых мероприятий на период пандемии, будь то концерты или народные гуляния, быть не должно", - сказал врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.
Нужно учить людей правильно носить маски и шире внедрять в практику респираторы класса фильтрации FFP3, так как только они могут дать надежную защиту от заражения, полагает врач.
Принудительная вакцинация может лишь отпугнуть население, опасается Шунков. По его мнению, следует мотивировать людей, но не заставлять.
"Нужно создавать положительную мотивацию и объявить, что каждый вакцинировавшийся сможет отказаться от ношения масок или перчаток. Что документ о вакцинации будет давать ему на это право. Я думаю, многие из тех, кто вакцинировался, очень надеялись, что так и будет", - предположил эксперт.
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