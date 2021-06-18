Каракатицам тоже больно. Депутаты в Британии предлагают закон о защите чувств беспозвоночных
- Маниш Панди
- Корреспондент программы Newsbeat
Что приходит вам в голову, когда вы думаете об осьминогах? А о лобстерах? Для вас это еда или способные чувствовать существа?
Группа членов британского парламента из партии консерваторов считает, что эти животные обладают определенным интеллектом, и добиваются их включения в закон о защите животных.
Законопроект "О благополучии (способности переживать боль) животных" находится на рассмотрении британского парламента, он признает способность определенных животных чувствовать, страдать и испытывать боль.
Сейчас в законопроекте говорится, что рыбы и другие способные чувствовать боль позвоночные должны получать, по возможности, как можно больше юридической защиты.
Однако билль не защищает беспозвоночных животных, поскольку считается, что из-за различий в строении организма они не могут испытывать страдание и другие сложные чувства, отмечают в Консервативном фонде охраны животных.
В докладе фонда говорится, что аргументы против включения этих животных в список защищенных апеллируют к тому, что строение их организма сильно отличается от человеческого - но это не значит, что они неспособны чувствовать.
Эти животные "вне всякого сомнения видят мир совершенно не так, как мы," - признают авторы доклада. Однако, как они считают, важнее то, что и эти животные способны чувствовать боль и удовольствие.
"Лучше защищать"
"Животные достаточно много нам помогали, поэтому мы должны отплатить им тем же, помочь им," - говорит морской биолог Эмили Салливан.
25-летняя ученая работает в Ассоциации морских биологов, где курирует "научный аквариум" - это значит, что она много работает с беспозвоночными - осьминогами, омарами, крабами, раками и каракатицами.
Она считает, что чувства беспозвоночных должны быть отражены в законопроекте.
Правила, запрещающие использовать в научных исследованиях некоторых животных, в том числе осьминогов и некоторые виды кальмаров, в Британии уже существуют,
"Смысл этих правил в том, чтобы свести к минимуму стресс, боль и страдания в ходе исследований, - говорит Салливан. - Лично я считаю, что они чувствуют боль и поэтому нуждаются в большей защите."
Эмили работает со множеством разных видов морских животных и считает, что они способны понимать, что происходит вокруг и осознают себя.
"Безусловно, это варьируется от вида к виду, и не у всех это развито одинаково. Но, например, каракатицы, родственники осьминогов, очень умны," - говорит она.
"Те, которые живут у нас... Когда проходишь рядом с аквариумом они поднимаются, чтобы посмотреть, видят, что ты делаешь и, безусловно, реагируют на это. Видно, что они наблюдают за тобой."
Эмили считает, что способность чувствовать боль и страдания у беспозвоночных очевидны: в такие моменты их поведение сильно меняется.
"Они становятся апатичными, у них меняется аппетит. Это относится ко многим животным, в том числе крабам и омарам."
Салливан считает, что упоминание беспозвоночных в законопроекте может им сильно помочь. "Сейчас они почти не получают защиты, их добыча не регулируется," - говорит она.
В докладе говорится, что в Британии ежегодно вылавливается 420 млн морских беспозвоночных. "Речь идет о жизни огромного количества индивидов," - подчеркивают исследователи, и поэтому, даже если не все они способны переживать боль, добывать их нужно осторожно.
Если беспозвоночные все же попадут в законопроект, то в новых правилах рыбной ловли нужно будет отразить, какие из них способны испытывать эмоции.
Этим займется экспертный комитет.
Представитель британского министерства охраны природы, продовольствия и сельского хозяйства в беседе с Би-би-си заявила, что Британия гордится своими самыми строгими в мире правилами по защите животных.
"Мы твердо намерены укреплять их и дальше, чтобы ни одно животное без причины не испытывало боли, стресса или страданий", - говорит она.
Сейчас в работе еще одно исследование, посвященное эмоциям осьминогов, кальмаров и каракатиц, подчеркнула Салливан, и правительство, как она говорит, очень внимательно отнесется к его результатам.
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