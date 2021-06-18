Футболистка и ЛГБТ-активистка вместо "ангелов": шоу Victoria's Secret больше не будут "патриархальными и сексистскими"

56 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В последнем шоу Victoria's Secret участвовали знаменитые топ-модели Винни Харлоу, Джиджи Хадид, Кендалл Дженнер и Алексина Грэм

Victoria's Secret намерена возродить "в обновленном варианте" свое знаменитое рекламное шоу, отмененное два года назад. Это лишь часть "радикальных перемен", о которых объявил известный американский бренд женского белья.

Ежегодные шоу Victoria's Secret всякий раз становились заметным событием в мире моды и развлечений. Стройные и превосходно сложенные "ангелы" - так компания называла своих моделей - расхаживали по подиуму в нижнем белье, украшенные перьями и сверкающими драгоценностями.

В 2018 году на волне критики со стороны активистов движения #metoo и поборников позитивного отношения к своему телу, находивших шоу слишком сексуально вызывающим, число его зрителей упало до 3,3 миллиона.

Несмотря на то, что доходы компании по-прежнему исчисляются миллиардами долларов, ей становилось все труднее конкурировать с брендами, следующими в русле "новой культуры", - такими, например, как основанная поп-певицей Рианной компания Savage X Fenty, делающая акцент на этническом разнообразии и привлекающая вместо худощавых моделей женщин с пышными формами, а также представителей ЛГБТ.

Больше женщин стали также покупать менее сексуальное и более удобное белье.

В 2019 и 2020 годах шоу Victoria's Secret не проводились вообще.

Теперь его главными лицами станут футболистка Меган Рапино и индийская актриса и продюсер Приянка Чопра Джонас. Они возглавят "Коллектив Victoria's Secret" - группу женщин, которые будут на постоянной основе сотрудничать с компанией по вопросам пиара и бизнес-партнерства.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Вместо "ангелов" вроде Жизель Оливейры (слева) Victoria's Secret намерена использовать в качестве лица компании таких женщин, как футболистка Меган Рапино

Известно, что в группу войдут также ЛГБТ-активистка и первый открытый трансгендер среди моделей Victoria's Secret Валентина Сампайо и "защитница тела" Палома Эльсессер.

"Будучи развлекательным брендом с богатыми культурными традициями, мы сейчас переосмысливаем то, как для нас должно в будущем выглядеть модное шоу", - заявил представитель Victoria's Secret.

"Патриархальное и сексистское шоу"

Назначенный в ноябре прошлого года главой Victoria's Secret Мартин Уотерс - четвертый руководитель компании за последние пять лет - заявил газете New York Times, что "ангелы" в настоящее время не соответствуют культурному контексту.

Меган Рапино была более резка в оценке прежнего формата шоу, назвав его "патриархальным и сексистским".

Ее особенно возмущало то, что фирма, продающая товары для женщин, ориентировалась на "мужской взгляд и мужские желания".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На шоу компании Savage X Fenty в прошлом году выступали музыкант и активист Марджи Плас и модель Суиз

Она добавила, что продвигаемое компанией представление о красивом нижнем белье рассчитано в основном на молодых женщин, что, по ее мнению, несет очень вредный месседж.

Шоу Victoria's Secret в свое время придумал глава маркетингового департамента владевшей ею материнской компании L Brands Эд Разек.

В 2019 году 72-летний топ-менеджер покинул фирму. Незадолго перед этим он попал под огонь критики за то, что неодобрительно высказался о трансгендерах, а также выразил мнение, что публике неинтересно смотреть на моделей plus-size.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Первая открыто трансгендерная модель Валентина Сампайо войдет в число "икон и творцов перемен" Victoria's Secret's

Victoria's Secret была в 1982 году куплена владельцем L Brands миллиардером Лесом Векснером. Недавно 84-летний Векснер объявил, что не будет переизбираться на пост почетного председателя компании.

В 2019 году Векснера осуждали за былую дружбу с покойным финансистом Джеффри Эпштейном, которому он доверил управление своими средствами и которого обвиняли в вовлечении несовершеннолетних в занятие проституцией.

Векснер в ответ заявил, что не поддерживал отношений с Эпштейном с 2007 года и сам был шокирован, когда узнал, в чем того обвиняют.