Выборы в парламент Армении: лидирует партия Никола Пашиняна "Гражданский договор"

час назад

Автор фото, KAREN MINASYAN

Партия и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" лидирует на досрочных выборах в парламент после подсчета 75% голосов. По данным ЦИК Армении, партия Пашиняна набирает 55,66%, блок экс-президента Армении Роберта Кочаряна "Армения" - 20%.

Возглавляемая предпринимателем Гагиком Царукяном партия "Процветающая Армения" набирает 4,33% голосов. Блок экс-президента Армении Сержа Саргсяна "Честь имею" набирает 5,28% голосов.

Проходным барьером для партий является 5%, для блоков - 7%.

Предвыборная кампания мобилизовала электорат и привела к неожиданно высокой явке вопреки ожиданиям экспертов, говоривших об апатии и равнодушии населения. По данным ЦИК Армении, итоговая явка избирателей составила 49,4%.

Нарушения: были или нет?

Возглавляемый экс-президентом Армении Робертом Кочаряном предвыборный блок "Армения" заявил, что не признает результаты выборов

"Публикуемые ЦИК результаты голосования являются спорными и не внушающими доверия. Эти результаты противоречат процессам в общественной жизни, которые наблюдались последние восемь месяцев. Многолюдные митинги оппозиционных сил в предвыборный период, малочисленные мероприятия власти, кризис доверия в стране говорят о совершенно других настроениях", - говорится в заявлении блока "Армения".

Никаких конкретных примеров в заявлении нет: речь идет о неких "материалах, содержащих оскорбления и ненависть" в отношении руководителей альянса.

По Еревану действительно кто-то разбросал листовки, имитирующие агитматериалы блока, но на деле представляющими Кочаряна с руками в крови. Однако схожие акции проводила и оппозиция.

Политический блок "Честь имею" бывшего президента Сержа Саргсяна присоединился к обвинениям, прямо обвинив действующую власть в давлении на голосующих.

Автор фото, NurPhoto Подпись к фото, Основная борьба развернулась между партией действующего премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" и политического блока "Армения" Роберта Кочаряна

В основном партии имеют в виду события, напрямую не связанные с самим ходом голосования. Например, прямо в день выборов полиция провела обыски в центральном штабе блока "Армения" в городе Сисиане, в 200 км от столицы. Причина обысков до сих пор неизвестна.

Другие обвинения касались якобы принудительного голосования военнослужащих: такой вывод оппозиция сделала, увидев, что военных привозят на участки организованными группами. Министерство обороны страны ответило, что военнослужащих действительно привозят на участки группами, объяснив это "служебной необходимостью".

За выборами в Армении следили 483 международных наблюдателя от восьми зарубежных организаций. О серьезных нарушениях на участках для голосования они не сообщали.

Российские наблюдатели также зафиксировали высокую явку и не увидели системных проблем.

Руководитель миссии от Госдумы РФ Виктор Володацкий назвал нарушения незначительными, сообщает российское госагентство "Спутник Армения".

Представитель парламентской оппозиции, лидер партии "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян сказал Русской службе Би-би-си, что не видел свидетельств серьезных нарушений на сегодняшних выборах.

Автор фото, NurPhoto Подпись к фото, По предварительным данным, партия Никола Пашиняна лидирует с большим отрывом

"Все мирно идет, никаких эксцессов, ждем [объявления] результатов", - сообщил оппозиционер.

Микаэль Золян, депутат правящей парламентской фракции "Мой шаг", также не увидел серьезных нарушений, которые бы повлияли на ход голосования.

"Была информация о некоторых нарушениях на участках, например, людям не выдавали третий бюллетень (у каждой парти свой бюллетень на выборах - Би-би-си). В предыдущие дни была информация о попытках подкупа избирателей. Но полиция быстро отреагировала, и я надеюсь, что это не должно повлиять на результаты".

Явка играет на руку

Многие эксперты еще до начала выборов предсказывали, что избиратели с неохотой будут идти на участки и явка в итоге окажется низкой. Но за первые три часа голосования явка превысила аналогичный показатель предыдущих выборов.

Эксперты строили предположения, что низкая явка может сыграть на руку Пашиняну. В реально сложившейся ситуации строить прогнозы очень трудно.

Представитель оппозиции Эдмон Марукян признался, что не ожидал такого активного голосования в столице.

"Явка в Ереване очень большая, а в регионах - не настолько. В регионах очень пассивно", - сказал он.

Автор фото, EPA

Марукян не стал отвечать на вопрос, позволяет ли такой расклад говорить о возможном преимуществе оппозиции: "Очень трудно сказать. Трудно предвидеть. Посмотрим вечером".

Микаэля Золяна же высокая явка не удивляет: "Впервые за очень долгое время непонятно, какой будет итог. Непонятно не только то, кто победит, но и сколько партий пройдет в парламент. И все это происходит после войны - событий, которые были для армян большим шоком. Понятно, что после этого люди хотят выразить свою позицию".

Во время воскресного голосования лидерами по явке стали регионы, которые в Армении принято считать настроенными оппозиционно.

В частности, это Сюник, граничащий с Нагорным Карабахом. В апреле приезд Пашиняна в регион вызвал протесты. Местные жители называли премьера предателем и перекрывали дороги.

В результате были задержаны больше десятка человек. В акции протеста принимали участие и представители органов местного самоуправления.