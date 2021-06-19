Московскую депутатку арестовали по делу о мошенничестве. Она собиралась баллотироваться в Госдуму

час назад

Автор фото, Keti Kharaidze/Facebook

Хамовнический суд Москвы арестовал муниципального депутата Тверского районы столицы Кетеван Хараидзе по делу о мошенничестве. В начале мая она заявила, что собирается баллотироваться в Госдуму. Это не первое уголовное дело против российских оппозиционеров за последнее время.

Хараидзе предъявили обвинение по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса (мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Максимальное наказание по ней - десять лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

Депутат в знак протеста объявила голодовку.

Суть предъявленных обвинений изданию "Открытые медиа" пересказала глава предвыборного штаба Хараидзе Екатерина Успенская.

По ее словам, следствие считает, что Хараидзе как депутат препятствовала введению в эксплуатацию элитного жилого комплекса в Тверском районе Москвы, в связи с чем покупатели квартир по ее вине не могли в них заселиться.

Хараидзе настаивала на том, что дом построили с градостроительными нарушениями - без собственной канализации.

В итоге ей удалось добиться от застройщика гарантийного письма о том, что канализацию нового дома построят отдельно, а не путем врезки в старую сеть, которая, по мнению мундепа, не выдержала бы новой нагрузки, рассказала Успенская.

Кетеван Хараидзе задержали в ночь на 18 июня и отвезли на допрос в Следственный комитет. В ее квартире прошел обыск.

Уголовные дела перед выборами

Накануне суд в Петербурге отправил под домашний арест депутата местного законодательного собрания Максима Резника. Ему предъявили обвинение в хранении наркотиков без цели сбыта (часть 1 статьи 228 УК, до трех лет лишения свободы).

Сам Резник в суде назвал процесс политическим преследованием и связал уголовное дело со своими планами переизбраться в законодательное собрание Петербурга.

В начале июня обыски прошли у оппозиционера и бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, а также у членов его семьи. Позже стало известно, что Гудков и его тетя Ирина Ермилова стали подозреваемыми по уголовному делу о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах на сумму более 1 млн рублей.

Гудкова после задержания отпустили из полиции на свободу без обвинений. пресечения. Гудков тем не менее остался в статусе подозреваемого. После этого политик покинул Россию.

"Я себе задал два простых вопроса: ну хорошо, вот я остался и меня посадили. Это как-то приближает перемены, это как-то приближает смену режима Путина на какой-то другой более демократичный? Увы, ответ отрицательный. И второй вопрос: готов ли я ради того, чтобы когда-то через пять-семь лет прийти к власти, жертвовать жизнью и здоровьем своих близких? Нет, не готов", - объяснил свое решение 41-летний Гудков.

2 июня суд в Краснодаре арестовал на два месяца бывшего исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова по делу о сотрудничесиве с нежелательной организацией.