В Армении начались выборы в парламент. Участвуют Пашинян и все бывшие президенты

22 минуты назад

Автор фото, Alexander Ryumin/TASS Подпись к фото, В выборах участвуют 21 партия и четыре избирательных блока

В Армении в воскресенье проходят внеочередные парламентские выборы. Они покажут, сможет ли действующий премьер-министр Никол Пашинян сохранить кресло после войны в Карабахе и сумели ли его предшественники во власти реабилитировать себя в глазах избирателей. В выборах участвуют все три бывших президента страны.

Избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени (07:00 по московскому). С 11 июня в стране началось электронное голосование, но число проголосовавших таким способом незначительно - согласно списку, опубликованному центризбиркомом, право голосовать электронным способом получили всего 650 человек.

Фаворитами наблюдатели называют Пашиняна и бывшего президента Армении Роберта Кочаряна.

Из опроса, проведенного 7-10 июня компанией MPG, следует, что они почти почти на равных: за предвыборный блок Кочаряна "Армения" готовы проголосовать 28,7% опрошенных, а за "Гражданский договор" Пашиняна - 25,2%. Погрешность авторы исследования оценивают в 3%. На третьем месте по опросам - блок третьего президента страны Сержа Саргсяна и экс-директора Службы нацбезопасности Артура Ванецяна "Честь имею" с 10,8%.

В выборах также участвуют партия "Процветающая Армения" одного из крупнейших в стране бизнесменов Гагика Царукяна, "Просвещенная Армения" ("Светлая Армения") депутата парламента Эдмона Марукяна, "Блок демократов "Ширинян-Бабаджанян" (сформирован политологом Левоном Шириняном и депутатом Арманом Бабаджаняном), партия "Республика" бывшего премьера Арама Саркисяна, партия "Армянский национальный конгресс", возглавляемая первым президентом страны Левоном Тер-Петросяном, и другие.

Таким образом, в выборах участвуют все три бывших президента Армении. Всего в бюллетенях будет 21 партия и четыре блока.

Проходной барьер для партийных блоков - 7%, для партий - 5%.

От недели к неделе опросы MPG показывали постепенный рост поддержки партии Кочаряна. Другие столь же регулярные соцопросы в Армении не публиковались. Некоторые эксперты обращали внимание на то, что в опросе принимали участие только обладатели стационарных телефонов, которыми в Армении мало кто пользуется.

Наблюдатели считают, что основной проблемой для "Гражданского договора" Пашиняна на этих выборах может стать потеря поддержки элит, в том числе в госаппарате, после войны, по итогам которой Азербайджан вернул себе контроль над частью Нагорного Карабаха.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Нагорный Карабах: жизнь после войны. Документальный фильм Би-би-си

Сторонники действующего премьера говорили Би-би-си, что партия делает ставку на "глубинный народ".

Экс-президента Кочаряна многие считают неформальным лидером настроенных против Пашиняна элит - уголовные дела, возбужденные против него после прихода Пашиняна к власти, и постоянная критика со стороны премьера сделали бывшего президента главным оппозиционером.

Покинув Армению в 2008 году после окончания своих двух президентских сроков, Кочарян работал в совете директоров российской компании "АФК Система". Вернулся на родину Кочарян 10 лет спустя.

Теперь он обещает вернуть под контроль Армении земли в Нагорном Карабахе - включая города Шушу и Гадрут. Причем не военным, а дипломатическим путем (не уточняя, как именно он намерен убедить Азербайджан расстаться с землями, к возвращению которых Баку шел 28 лет).